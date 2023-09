Pharrell Williams je majstrom mužskej módy. Toto je jeho 15 najlepších a najodvážnejších outfitov

Jeden z piatich najštýlovejších mužov v tomto tisícročí ťa naučí, ako sa obliecť tak, aby si sa za to nikdy nemusel hanbiť.

Napriek tomu, že Pharrell Williams vyzerá, akoby v živote nestarol, v oblasti módy sa neustále vyvíja a aj vo veku 50 rokov experimentuje s novými štýlmi, pričom stále vyzerá ako boh.

Tento multitalentovaný hudobný producent, raper, umelec, návrhár, ale aj aktivista je majstrom na mužskú módu, ale nikdy sa nebál fušovať ani do štýlov a farieb ženskej módy – a to či už hovoríme o jeho zbierke kabeliek Hermès Birkin, výbere luxusných šperkov a doplnkov alebo modeloch oblečenia od módneho domu Chanel.

Vybrali sme 15 najlepších a najodvážnejších outfitov Pharrella Williamsa za posledné roky, v ktorých veríme nájdeš vhodnú inšpiráciu. Čo nás baví najviac je fakt, že v prípade kreatívneho riaditeľa pre mužskú módu v Louis Vuitton sú skvelé aj outfity, v ktorých vystupoval pred dvadsiatimi rokmi.

Konzistentnosť ako kľúč k úspechu

Pharrell Williams pred obchodom Bergdorf Goodman v centre Manhattanu v roku 2003. Zdroj: James Devaney/WireImage

Čo odlišuje skutočné módne ikony od sezónnych „trendsetterov“ je konzistentnosť. Pharrell Williams sa oblieka dobre od začiatku svojej kariéry. Takto prišiel oblečený na Dolce & Gabbana Ultimate Hollywood Party v New Yorku v roku 2003. Ak sleduješ dianie okolo high fashion aj streetwearu, určite dobre vieš, že s týmto outfitom by zabodoval aj v súčasnosti. Široké cargo nohavice zahalené do zelenej kamufláže a farebné tenisky BAPE STA™ od Williamsovho dobrého priateľa NIGA v kombinácii s čiernou bundou Star Trak a zlatým príveskom vyzerajú stále fresh.

Zdroj: Djamilla Rosa Cochran/WireImage for SYNDICATE

NIGO, Jacob Arabo a Pharrell Williams na oslave prvého výročia obchodu A Bathing Ape®, ktorý založil prvý menovaný návrhár, v New Yorku v roku 2006. Klenotník Arabo nie je na fotografii náhodou, keďže pre oboch vyrobil zlaté prívesky s množstvom diamantov, ktoré majú na krku a sú považované za jedny z najlepších šperkov vyrobených na mieru v histórii tohto segmentu.

Ikonické náhrdelníky vrátane prívesku s podobizňou členov skupiny N.E.R.D alebo s logom Williamsových odevných značiek Billionaire Boys Club a ICECREAM boli v dražbe v aukčnom dome JOOPITER, ktorý multitalentovaný umelec založil v októbri 2022, a medzi novými majiteľmi šperkov nájdeš mená ako Drake, Kid Cudi, Kim Kardashian, Lil Durk alebo Frank Ocean. Vydražená suma za doplnky z osobnej zbierky Pharrella Williamsa predstavovala 5,25 milióna dolárov, ako uvádza Insider.

Ďalší skvelý dôkaz toho, ako Williams predbehol dobu.

Nájdi inšpiráciu v týchto outfitoch a za svoj štýl sa nebudeš musieť nikdy hanbiť

Skateboard P počas koncertu v roku 2014. Zdroj: Johnny Louis/FilmMagic

Skateboard P je majstrom mužskej módy, o čom nás presvedčil aj týmto skvelým outfitom z koncertu na Floride v roku 2014, keď na pódiu vystúpil v tmavomodrej mikine s grafickým motívom cez chrbát od vlastnej značky Billionaire Boys Club, vyhrnutých rifliach s vintage efektom, v ktorých mal založenú výraznú šatku a v legendárnom modeli pracovnej obuvi Timberland v jedinečnom modrom vyhotovení s lesklou povrchovou úpravou. Highlightom je ružový klobúk, ktorý dodal celému outfitu punc extravagancie.

Pharrell Williams na prehliadke módneho domu Chanel v roku 2016. Zdroj: Pascal Le Segretain/Getty Images

50-ročný umelec patril medzi priateľov zosnulého návrhára Karla Lagerfelda, ktorý Williamsa obsadil aj do pozície modela na prehliadke kolekcie Chanel Collection des Metiers d'Art 2016/2017. Medzi pozvanými hosťami kráčal v elegantnej siluete , ktorej dominovali kabát s výraznou textúrou, biele kožené čižmy a dlhý perlový náhrdelník.

Pharrell Williams v Paríži v roku 2016. Zdroj: Marc Piasecki/GC Images

Jeden zo svojich najodvážnejších outfitov predviedol Pharrell Williams na známom námestí Place Vendome v Paríži. Do ulíc metropoly vyšiel v bielej koženej bunde s kontrastným motívom kostí od značky Vansom, pod ktorou mal oblečený dlhý žltý sveter v grunge štýle. Skvelý výber padol aj na rifle s dierami a s patchworkom, čiernu pracovnú obuv s bielými šnúrkami a krátku čiapku.

Len málo mužov v šoubiznise má taký cit pre jedinečné kombinácie ako kreatívny riaditeľ pre mužskú módu v Louis Vuitton.

Zdroj: John Shearer/Getty Images

Pharrell Williams vystupuje len veľmi zriedkavo, ale keď už áno, tak to stojí za to. Na odovzdávaní hudobných cien Billboard Music Awards 2018 v Las Vegas predviedol skvelú šou vo veľmi zaujímavom a originálnom outfite. Hviezdny interpret stavil na neprehliadnuteľný vrchný diel s motívom kvetín v kombinácii so saténovými šortkami od značky Human Made a pracovnými topánkami v svetlohnedom vyhotovení. Zvyšok outfitu tvorili custom športové okuliare a séria šperkov vrátane hodiniek.