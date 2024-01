Drake je módna ikona, ktorého štýl musíš milovať. Toto je jeho 10 najlepších outfitov

Pozri si najlepšie módne momenty kanadskej rapovej superhviezdy za posledné roky. Champagne Papi schová do vrecka väčšinu konkurentov zo scény.

Drake patrí medzi špičku svetových interpretov, a to od momentu, kedy sme v roku 2009 prvýkrát počuli skladbu Best I Ever Had, ktorá kanadského rapera katapultovala na najvyššie poschodia hudobného priemyslu.

Champagne Papi odvtedy vydal osem sólových albumov, a aj o pätnásť rokov neskôr prekonáva jeden rekord za druhým, vypredáva koncerty pre desaťtisíce ľudí na štadiónoch a vlastne ani nemá konkurenciu.

Úplne odlišne bol však vnímaný jeho osobný štýl, ktorý spočiatku nebol fanúšikmi velebený na takej úrovni ako jeho hudba. V priebehu posledných rokov však Drake pochopil, čo mu pasuje, našiel si vlastnú estetiku a v súčasnosti je právom označovaný za módnu ikonu.

Rodák z Toronta síce nevyzerá dobre vo všetkom, ako napríklad A$AP Rocky či Pharrell Williams, ani nenosí eklektickú módu ako Tyler, the Creator, ale uplatňuje prístup plný streetwearu s vintage nádychom, drahých šperkov, originálnych doplnkov a neopozeraných high-end značiek.

Pozri si 10 najlepších módnych momentov kanadskej rapovej superhviezdy za posledné roky a inšpiruj sa.

Drake a Lil Yachty pred koncertom v Atlante v októbri 2022. Zdroj: Prince Williams/Getty Images

Ultimátny flex – približne takto by sme v stručnosti opísali fotografiu vyššie, na ktorej je Drake a Lil Yachty pózujú v norkových kožuchoch, zahalení do zlatých a diamantových šperkov pred koncertom v Atlante v októbri 2022.

Nie je žiadne tajomstvo, že Champagne Papi a Lil Yachty majú dlhodobo veľmi dobrý kamarátsky vzťah a takýto #couplegoals vzhľad sme nevideli ani v podaní Davida Beckhama s manželkou Victoriou.

Zatiaľ čo, hlava vydavateľstva OVO stavila čierno-sivý kožuch v kombinácii s futbalovým dresom, širokými čiernymi nohavicami a šiltovkou, autor virálneho hitu Poland predviedol svetlý kožuch, baranicu, hranaté slnečné okuliare a obrovský náhrdelník s diamantovým príveskom.

Toto je pravá esencia rapu a my nemáme žiadne výhrady.

Aubrey Drake Graham na zápase NBA v závere roku 2022. Zdroj: Cole Burston/Getty Images

Ak patríš medzi dlhoročných fanúšikov kanadskej rapovej superhviezdy, určite vieš, že miluje basketbal a najmä svoj domovský tím Toronto Raptors, s ktorým oslavoval zisk titulu v NBA v roku 2019.

V decembri 2022 nechýbal v hľadisku na zápase proti Los Angeles Clippers a vďaka tomuto outfitu neušiel ani pozornosti fotografov. Champagne Papi si obliekol čiernu koženú bundu so žltými a červenými panelmi od legendárnej značky Rotax Leathers, ktorú zladil s koženými nohavicami v rovnakom štýle. Vzhľad doplnil o čiernu obuv.

Champagne Papi na zápase NBA medzi tímami Toronto Raptors a Boston Celtics v novembri 2023. Zdroj: Cole Burston/Getty Images

Takýto frajerský „full denim“ vzhľad predviedol Drizzy na zápase NBA v závere roku 2023, keď prišiel fandiť svojmu obľúbenému tímu Toronto Raptors proti Boston Celtics z prvého radu.

37-ročný interpret mal oblečenú svetlomodrú denimovú bundu s výrazným reliéfnym motívom na rukávoch a výšivkou na prednej strane so širokými rifľami, ktoré zdobil rovnaký vzor na kolenách. Ide o vintage modely Giali. Ako obuv zvolil Drake chunky kožené topánky v bielej farbe, ktoré nebudú po chuti každému, ale v tomto outfite fungujú. Rovnako oceňujeme precízne zapletené copíky.

Raper Drake v uliciach New Yorku. Zdroj: Gotham/GC Images

Jeden zo svojich najlepších outfitov v posledných rokoch ukázal hviezdny interpret počas posledného leta v uliciach New Yorku, keď v sprievode ochrankárov opúšťal reštauráciu v štvrti Upper East Side.

Drake stavil na pohodlie, mal oblečené široké teplákové nohavice v svetlosivej farbe, tmavomodrý bejzbalový dres zo sieťoviny s farebným nápisom „Canadian“, pod ktorým mal základné biele tričko a na nohách mal neprehliadnuteľný model topánok Loewe Wedge z kolekcie jar/leto 2022. Sladkou bodkou na celom outfite sú oranžové slnečné okuliare.

Tento outfit možno nie je najluxusnejší ani najdrahší, aký mal Drake niekedy na sebe, ale zato je originálny. Opäť musíme vyzdvihnúť zapletené vrkoče, ktoré raperovi naozaj pristanú. Takto sa to robí.

Zdroj: Cole Burston/Getty Images

Mäkký plyšový kabát v béžovej farbe, košeľa s denimovými panelmi vo viacerých odtieňoch, svetlomodré baggy rifle a biela outdoorová obuv (pravdepodobne z dielní značky ROA). Presne toľko potreboval Drake k vytvoreniu tohto trendového mestského outfitu, ktorý zvládneš vyskladať aj ty.

Denimová košeľa je od značky Ambush a je v predaji za 745 eur cez Farfetch. Ak sa ti páči estetika tohto produktu, skontroluj novú kolekciu japonskej značky, ktorú vedie Yoon Ahn, v online obchode Footshop. Priprav sa na vyššie ceny, ktorým však zodpovedá prvotriedna kvalita.

Drake počas koncertu v Atlante v decembri 2022. Zdroj: Prince Williams/Wireimage

Aubrey Drake Graham je známy tým, že na koncertoch predvádza perfektné outfity, respektíve „1 of 1“ kúsky vyrobené na mieru.

Počas svojho vystúpenia na narodeninovej oslave rapera Lil Babyho v Atlante stavil na celočierny outfit, ktorý mal vibe deväťdesiatych rokov. Multiplatinový interpret, ktorý je držiteľom piatich hudobných cien Grammy, si získal našu pozornosť vďaka oversized koženej bunde s patentmi a bielymi nápismi na prednej strane, ktorú doplnil o poriadne baggy nohavice a sériu diamantových hodiniek a šperkov vrátane náhrdelníka spod rúk celebritného klenotníka Alexa Mossa z New Yorku.

Zdroj: Cole Burston/Getty Images

Champagne Papi má síce podpísanú dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou Nike, avšak vidieť ho v teniskách s Jumpmanom je veľmi vzácne. Naposledy mal obuté ikonické basketbalové tenisky na zápase NBA po boku svojho syna Adonisa a zladil ich na jednotku s hviezdičkou.

Umelec si vybral siluetu Air Jordan 4 v bielej schéme, ktorú doplnil o trendové baggy nohavice, nadrozmernú MA-1 leteckú bundu s kapucňou v tmavohnedej farbe a fresh bezrámové slnečné okuliare. Všetky tieto modely by sme prijali aj v našich šatníkoch. Nehovoriac o tom, že Adonis má lepší drip ako väčšina z nás.

Drizzy na zápase NBA po boku svojho syna Adonisa. Zdroj: Cole Burston/Getty Images

V posledných rokoch si Drake užíva módu plnými dúškami a konečne objavi svoj vlastný štýl, v ktorom často využíva vintage modely vrchných vrstiev, aké neuvidíš na každom druhom raperovi ako v prípade high fashion modelov z posledných kolekcií.

Hrdý otec má na fotografii vyššie oblečenú tmavočervenú koženú bundu s kontrastnými žltými nápismi na rukávoch a modré baggy jeans, ktoré prekrývajú tenisky Nike Air Force 1 v bielom vyhotovení. Celé to funguje na výbornú. Aj tentokrát musíme pochváliť cool Adonisov outfit.

Drake počas jedného z koncertov na turné It's All a Blur Tour v roku 2023. Zdroj: Instagram/@champagnepapi

Ako sme spomínali, Drake si dáva záležať na svojich koncertných outfitoch viac ako väčšina interpretov a dôkazom boli kúsky, ktoré predvádzal počas minuloročného It's All a Blur Tour naprieč Amerikou.

Drake počas svojho turné viackrát vyzdvihol svoje väzby na skupinu Slaughter Gang, do ktorej patrí 21 Savage a na pódiu nosil zástery. Jednou z najpamätnejších je určite kožený kúsok v neónovo žltej farbe s odvážnym nápisom „Free Sex“ na prednej strane, čim vyjadril podporu kolegovi Young Thugovi, ktorý sedí vo väzbe od roku 2022.

Okrem tohto neprehliadnuteľného modelu sme ho na tom istom turné videli aj v celočervenej zástere z kože. Obe sú dielom spoločnosti Chrome Hearts a ich cena je radovo v tisícoch eur.

Zdroj: Instagram/@champagnepapi

Na záver článku sme vybrali tento minimalistický denimový outfit, ktorý jeden z najpočúvanejších interpretov vytiahol na koncerte počas vypredaného It's All a Blur Tour.

Baví nás nadrozmerná silueta oboch dielov, vintage efekt aj kombinácia s teniskami Nike Hot Step Air Terra, ktoré raper navrhol. Milujeme tento štýl a veríme, že Drake bude v nastolenom trende pokračovať aj v roku 2024.

BONUS

Drake na premiére seriálu Top Boy v Londýne v roku 2019. Zdroj: Mike Marsland/WireImage

Autorovi hitov ako Hotline Bling, Nonstop, God's Plan, One Dance, či Controlla to svedčí aj na červenom koberci, o čom nás presvedčil na premiére seriálu Top Boy v Londýne v roku 2019.



Drake predstúpil pred zástupy fotografov v tmavosivom obleku vyrobenom na mieru (podobné nájdeš v ponuke módnych domov Brioni, Tom Ford či Saint Laurent), pod ktorým mal sivý rolák a ako doplnok diamantový náhrdelník, ktorý dodal minimalistickému outfitu fresh vibe. Pozitívne hodnotíme aj výber obuvi v podobe kožených chelsea boots s lesklým povrchom, ktoré nás bavia viac ako klasické topánky.



Výsledný vzhľad je perfektný a vďaka jeho nadčasovosti sa nim môžeš inšpirovať aj v súčasnosti – pokojne bez obleku za 3-tisíc eur.