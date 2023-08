Kendrick Lamar si nárokuje status najlepšie oblečeného umelca. Týchto 10 produktov zaraď do svojho šatníka a budeš cool ako on

36-ročný raper vyzeral skvelo v modeloch Louis Vuitton počas Super Bowlu, v outfite od značky Martine Rose na odovzdávaní hudobných cien Grammy aj v kúskoch s monogramom Chanel v uliciach Paríža.

„I’m best-dressed moving forward,“ rapuje Kendrick Lamar v skladbe The Hillbillies a nejde len o ego-trip ako vo väčšine podobných prípadoch.

Jeden z najlepších raperov v tomto storočí sa počas svojej kariéry väčšinu času obliekal relatívne nenápadne – aspoň v porovnaní s kolegami ako A$AP Rocky, Future alebo Tyler, the Creator. Držal sa pohodlného šatníka, ktorý tvorili mikiny, štvorčekované košele, rifle a retro bežecké modely tenisiek typu Nike Cortez či Reebok Classic.

Všetko sa zmenilo v poslednom roku, respektíve od momentu, keď vystúpil na polčasovej šou Super Bowl 2022 v obleku na mieru od módneho domu Louis Vuitton. Odvtedy je Kendrick na úplnom módnom výslní, a to aj vďaka pomoci celebritného stylistu Taylora McNeilla, ktorý raperovi pomáha s výberom všetkých skvelých kúskov.

Pozri si najlepšie outfity Kendricka Lamara, ktorý si nárokuje status najlepšie oblečeného umelca v súčasnosti.

Od mikín, riflí a vintage tenisiek k luxusu na mieru

Kendrick Lamar na festivale Coachella v roku 2018. Zdroj: Scott Dudelson/Getty Images for Coachella

V posledných mesiacoch raper predvádza jeden skvelý outfit za druhým. Všetko odštartoval na vystúpení počas Super Bowl 2022.

V minulosti si pritom comptonský raper na jedinečnom vzhľade veľmi nepotrpel. Jeho šatník obsiahol najmä pohodlné modely oblečenia od klasických bavlnených mikín a flanelových košieľ so štvorčekovaným vzorom cez množstvo rifľových búnd a nohavíc či šortiek až po športové teplákové súpravy. V rámci obuvi preferoval retro bežecké siluety tenisiek typu Nike Cortez alebo Reebok Classic, ktorým zostal verný aj v súčasnosti a skvelo ich kombinuje s luxusnými produktmi vyrobenými na mieru.

Módny tutoriál podľa Kendricka Lamara

Kendrick Lamar počas vystúpenia na polčasovej šou Super Bowl 2022. Zdroj: Cooper Neill/Getty Images

Super Bowl patrí medzi najsledovanejšie športové udalosti vôbec a vystúpenie cez polčasovú prestávku je snom mnohých interpretov, ktorý si Kendrick Lamar splnil v roku 2022.

Na pódium vyšiel v čiernom outfite od módneho domu Louis Vuitton, vďaka ktorému zatienil všetkých ostatných kolegov vrátane Eminema, Snoop Dogga či 50 Centa. Nadrozmerné čierne sako zdobili zlaté šperky a brošne, ktoré dodali celému vzhľadu punc luxusu a výnimočnosti.

Kendrick Lamar vystúpil na prehliadke Louis Vuitton na parížskom týždni módy. Zdroj: Louis Vuitton

Z dielní Louis Vuitton pochádza aj druhý outfit, pri ktorom sme začali pozorne sledovať Kendrickov vstup do sveta módy. Išlo o prehliadku mužskej kolekcie na sezónu jar/leto 2023, ktorá bola poctou práci a životu zosnulého umeleckého riaditeľa značky Virgila Abloha.

Hviezdny raper prišiel na parížsku šou, kde odohral aj niekoľko skladieb z albumu Mr. Morale & The Big Steppers v custom modeloch z mäkkého materiálu v tmavosivej farbe a čiernych kožených čižmách so striebornou špicou. Najvýraznejším prvkom však bola tŕňová koruna od spoločnosti Tiffany & Co., ktorú Lamar nosil na viacerých koncertoch počas posledného turné.