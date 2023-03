Toto je najlepšie oblečený raper súčasnosti. A$AP Rocky ťa naučí ako vyzerať luxusne, aj keď nemáš po boku Rihannu

Najvýraznejší člen skupiny A$AP Mob je skvelou módnou inšpiráciou, a to nielen pre tínedžerov.

A$AP Rocky patrí medzi elitu od svojho vstupu na scénu v roku 2011, a to rovnako čo sa týka hudby aj módy – či už kráča v uliciach Harlemu s uterákom Supreme cez hlavu vo videoklipe k skladbe „Peso“, žiari na Met Gala po boku partnerky Rihanny, alebo sedí v prvom rade na prehliadke tvojho obľúbeného módneho domu.

Pretty Flacko sa vždy prispôsobil dobe a s ľahkosťou prešiel streetwearom, gotickým štýlom aj high fashion obdobím a v podstate všetkým medzi tým. Zakaždým vyzeral skvelo a stále s vlastným rukopisom, pričom obdobnú schopnosť má pravdepodobne len Pharrell Williams. Nie nadarmo bol raper tvárou reklamných kampaní od Alexandra Wanga, Calvina Kleina či Dior Homme alebo Gucci Beauty.

Toto sú naše obľúbené momenty v štýle A$AP Rockyho – či už sa snaží nadviazať na tradície, alebo ide úplne na doraz, tento muž má vždy čo ukázať, ako sa obliekať s charakterom. Získaj štýl ako najlepšie oblečený raper vďaka nasledujúcim tipom a ženy ťa budú milovať.

Zdroj: Jerritt Clark/Getty Images for Amazon Music

Okienko módnej inšpirácie od A$AP Rockyho otvárame týmto cool outfitom, ktorý raper predviedol počas kalifornskej zastávky koncertnej série Amazon Music Live.

Kožená letecká bunda v čiernej farbe je niečo, čo môžu nosiť všetci muži, ale kombinácia s dvojitým denimom a nadrozmernými okuliarmi? To je typický rukopis A$AP Rockyho, ktorý milujeme. Čerešničkou na torte sú šperky – diamantové náušnice v oboch ušiach, reťaz na krku aj súprava výrazných prsteňov pokrytých drahými kameňmi. Všetko spolu hrá na výbornú.

Atraktívne alternatívy jednotlivých vrstiev sú k dispozícii v ponuke dostupných značiek – koženú bundu bomber nájdeš v obchode BOSS za 500 eur a čiernu rifľovú košeľu predáva reťazec H&M za 40 eur, čo je férová cena. Predpokladáme, že čierne rifle vlastníš a nemusíš hľadať ďalší kúsok, aby si docielil podobný vzhľad.

A$AP Rocky počas koncertu v Los Angeles. Zdroj: Jerritt Clark/Getty Images for Amazon Music

Na spomínanom koncerte Amazon Music Live v Los Angeles predviedol Pretty Flacko outfit ako vystrihnutý zo začiatku tohto tisícročia, ktorý dokonale vystihuje kolísku rapu – New York.

Čoskoro dvojnásobný otec vybehol na pódium v poriadne „baggy“ širokých rifliach s vintage efektom, ktoré doplnil o nadrozmerné biele tričko s grafickým motívom, skrátenú leteckú bundu s poriadne plnou výplňou, ikonické svetlohnedé timberlandy so šesťdierkovým šnúrovaním a trucker šiltovku.

Topánky Timberland nájdeš v online obchode Footshop za približne 200 eur vďaka zľave vo výške 15 percent, v prípade riflí odporúčame model z dielní značky Axel Arigato, ktorý stojí 170 eur a MA-1 bomber bundu Alpha Industries má v ponuke obchod Farfetch za 194 eur.

Zdroj: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images

Rihanna a A$AP Rocky sú definíciou slovného spojenia „couple goals“, o čom nás pravidelne presviedčajú na červenom koberci, ale tiež počas bežných dní v Hollywoode. Takto štýlovo nahodení si vykračovali ruka v ruke minulý týždeň.

Obaja vsadili na streetwear v kombinácií s high fashion prvkami a výsledok je božský. Zatiaľ čo RiRi vytiahla skrátenu polokošeľu a baggy rifle s nízkym sedom, aby ukázala tehotenské bruško, ktoré doplnila o doplnky z dielní Louis Vuitton (kabelka) a Y/Project (náušnica so vztýčeným prostredníkom), tak Rocky zabodoval v prešívanej veste od Bottega Veneta za 2 500 eur, pod ktorou mal oblečenú flanelovú košeľu a biele tričko s grafickým motívom. Ako doplnky zvolil trucker šiltovku vlastnej značky AWGE za približne 50 eur, perlový náhrdelník a slnečné okuliare s korytnačím vzorom.

Ak ťa nezaujal model riflí s logom Axel Arigato, možno prídeš na chuť svetlomodrému vyhotoveniu od Weekday za 60 eur. Zelenú vatovanú vestu ponúka značka Diesel za cenu 520 eur. Alternatívu flanelovej košele sme našli medzi novinkami v ponuke parížskej značky Sandro za 195 eur.

Zdroj: Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci

Jeden z najvplyvnejších raperov v tomto tisícročí, globálna módna ikona a trendsetter, ktorý vyzerá dobre vo všetkom, čo si oblečie. To sú hlavné dôvody, prečo si vedenie spoločnosti Gucci Beauty vybralo A$AP Rockyho za svojho nového ambasádora.



Rodák z Harlemu prišiel na prehliadku ready-to-wear kolekcie na sezónu jeseň/zima 2023 z dielní talianskeho módneho domu v nadrozmernom tmavosivom obleku s jemnými prúžkami. Čerešničkou na bezchybnom vzhľade bol raperov účes, keď mal v copíkoch zapletené ikonické logo Gucci. Detaily rozhodujú a člen A$AP Mob to dobre vie. Máš odvahu na takýto účes?

A$AP Rocky na milánskom týždni módy v roku 2017. Zdroj: Claudio Lavenia/Getty Images

A$AP Rocky je dlhoročným obdivovateľom módneho domu Gucci a v priebehu svojej kariéry predviedol niekoľko skvelých outfitov, ktoré vyskladal z modelov z dielne Alessandra Micheleho.

Jeden zo svojich najikonickejších lookov predviedol na milánskom týždni módy v roku 2017, keď prišiel na prehliadku v skrátenom saku s herringbone vzorom, extrémne širokých denimových nohaviciach a elegantnými mokasínami s „Horsebit“ sponou na nohách. Newyorský raper veľmi šikovne zakomponoval aj doplnky vrátane tašky s grafickým motívom kreslenej postavičky Mickey Mouse a hranaté slnečné okuliare.

Tento Rockyho outfit je lekciou, ako vyvrátiť normy tradičného mužského oblečenia (taška pomáha) a v uliciach by sa nestratil ani v súčasnosti. Tmavšiu verziu nohavíc nájdeš v obchode COS za 99 eur. Nadčasové čierne mokasíny „weejuns“ so sponou ponúka značka G.H. Bass & Co. za 220 eur. Čo sa týka okuliarov, zostali sme verní módnemu domu Gucci a vybrali acetátový model v hodnote 270 eur.

Rihanna a A$AP Rocky na premiére filmu Black Panther 2: Wakanda Forever. Zdroj: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

„Rockin', rollin', swaggin' to the max. My bitch a fashion killa, she be busy poppin' tags,“ znie časť textu zo skladby Fashion Killa od A$AP Rockyho z roku 2013, ktorá dokonale vystihuje túto fotografiu. Mimochodom, vo videoklipe účinkovala aj Rihanna a už vtedy internetom kolovali klebety o ich spoločnom pomere.





Takto fresh nahodení prišiel najštýlovejší pár v americkom šoubiznise na premiéru filmu Black Panther 2: Wakanda Forever v Los Angeles. RiRi aj Pretty Flacko boli zahalení v monochromatických modeloch od Ricka Owensa za tisícky eur.

Rihanna mala oblečené žiarivé a štruktúrované šaty z kolekcie jeseň/zima 2022, ktoré skombinovala s opernými rukavicami a olivovými lodičkami na podpätkoch. Rocky si obliekol nadrozmerný denimový outfit v takmer identickom farebnom vyhotovení, pričom široké rifle dopĺňala aj rifľová sukňa. Farebná schéma? Dokonalá. Vibrácie? Najvyššia úroveň high fashion. Nemáme čo vytknúť.

A$AP Rocky na červenom koberci počas The British Fashion Awards v roku 2019. Zdroj: Antony Jones/BFC/Getty Images

Jeden zo svojich najlepších outfitov na červenom koberci predviedol popredný člen skupiny A$AP Mob na odovzdávaní cien The British Fashion Awards v roku 2019, keď pred fotografov predstúpil v týchto sofistikovaných modeloch v nadrozmernom strihu.

Populárny interpret s občianskym menom Rakim Athelaston Mayers sa v honosných priestoroch Royal Albert Hall ukázal v čiernom saku, pod ktorým mal oblečený hladký vrchný diel, a v širokých nohaviciach. Ako obuv zvolil tenisky od Ricka Owensa, ktorých nízku verziu nájdeš napríklad v obchode Footshop. Zvolíš tento typ elegancie na maturitu alebo na najbližšiu skúšku?

Zdroj: Getty Images/Burak Cingi

34-ročný rodák z Harlemu si počas svojho vystúpenia na londýnskom festivale Wireless v roku 2022 prostredníctvom outfitu zaspomínal na časy, keď začínal s rapovou kariérou.

A$AP Rocky vyšiel na pódium v celočiernom outfite, ktorý nás vrátil do obdobia, keď nám v playliste rotoval album Live.Love.A$AP a v každý chcel produkty s logom značiek Black Scale. Raper nás v tomto prípade odrovnal luxusnou čiernou bundou s koženými panelmi, rozšírenými nohavicami a látkovou sukňou v asymetrickom strihu.

Z nášho pohľadu išlo o dokonalé povýšenie trendu mužských sukní, ktorý prvýkrát dostali do ulíc Pretty Flacko a Kanye West počas turné Watch the Throne pred viac ako desiatimi rokmi. Všetky detaily nájdeš v článku.

Rihanna a A$AP Rocky spoločne so svojim synom na titulnej strane magazínu British Vogue. Zdroj: British Vogue

Ako bonus sme vybrali titululnú stranu z marcového čísla magazínu Vogue British, na ktorej je A$AP Rocky s Rihannou aj so svojim synom. Pretty Flacko mal počas fotenia na pláži oblečenú koženú vestu v kombinácií s koženými nohavicami v zvonom strihu a masívne čierne topánky. Opätovne chválime výber luxusných šperkov vrátane náušníc a prsteňov, ktoré by sme prijali v zbierke.

Obleč sa ako A$AP Rocky

Získaj štýl ako najlepšie oblečený raper za poslednú dekádu vďaka týmto tipom. Vybrali sme niekoľko príkladov od značiek, ktoré sám nosí, ako napríklad Rick Owens, Gucci, Bottega Veneta či AWGE, ale aj cenovo dostupné alternatívy.