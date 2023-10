Dlhé vlasy, buzz cut aj pompadour. Toto je 11 najlepších účesov Davida Beckhama všetkých čias

Nižšie sme pripravili zoznam doteraz najpozoruhodnejších vlasových úprav v podaní globálnej športovej superstar.

Je David Beckham najklasickejší fešák, aký kedy žil? Áno, určite, a nie je to vďaka jeho svalom ani tetovaniam, ktoré majú aj mnohí iní muži. Je to vďaka účesom, ktoré sa vyvíjajú tak rýchlo, že ich nikto iný nedokáže napodobniť – aj keď sme sa o to pokúšali skoro všetci. Cristiano Ronaldo má len jeden účes, ale Beckham ich má tony.

Hoci je náročne sledovať všetky zmeny, vybrali sme 11 najpozoruhodnejších vlasových úprav v podaní bývalého futbalistu a v súčasnosti majiteľa tímu Inter Miami CF, v ktorých možno nájdeš inšpiráciu.

P. S. Pozri si dokumentárnu sériu BECKHAM na Netflixe, ktorá mapuje kariéru aj súkromný život jedného z najúspešnejších futbalistov v histórii.

David Beckham na reklamnom fotení v roku 1998. Zdroj: Shaun Botterill/Allsport/Getty Images

V súčasnosti 48-ročný Beckham bol od začiatku svojej futbalovej kariéry magnetom na ženy a reklamnou hviezdou, pričom trendy v účesoch určoval už v roku 1998. Jeden z prvých výrazných strihov, ktoré predviedol, je kombináciou typického blond melíru s dlhším vrchom učesaným do oboch bočných strán.

Požiadaj svojho kaderníka, respektíve holiča, aby ti ostrihal všetko ostatné, keď budú tvoje vlasy dostatočne dlhé navrchu. Ako ukážku si prines túto fotografiu. Potom ti stačí len kvalitná pomáda a trochu šikovnosti s hrebeňom.

David Beckham v reprezentačnom drese Anglicka v roku 2001. Zdroj: Laurence Griffiths/ALLSPORT

Bývalý kapitán futbalovej reprezentácie Anglicka stavil na účes s názvom Mohawk hneď niekoľkokrát počas svojej kariéry, prvýkrát na začiatku tisícročia. Zakaždým zvolil inú úpravu, pričom verziu s vyholenými bokmi a pomerne krátkym vrchom sme skúšali napodobniť v tínedžerskom veku asi všetci. Skúsiš číro v roku 2023?