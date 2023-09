Oblečenie od Y-3, Nike či Herona Prestona, doplnky Diesel aj tenisky od Rihanny. Toto sú TOP módne novinky, ktoré si môžeš kúpiť

V portfóliu online obchodu Footshop nájdeš najštýlovejšie produkty na trhu.

Jeseň je naše obľúbené ročné obdobie, a to z jednoduchého dôvodu – konečne môžeme po horúcich mesiacoch naplno ukázať svoje šatníky. Už sme si ukázali 5 sezónnych trendov, ktoré by si nemal prehliadnuť, a dnes sa pozrieme na TOP módne novinky v ponuke online obchodu Footshop.

Zo širokého produktového portfólia sme vybrali to najlepšie pre mužov aj pre ženy vrátane oblečenia od značiek Y-3, MISBHV, Nike či Rick Owens, fresh doplnkov Diesel aj futbalových haloviek tenisiek, ktoré navrhla Rihanna pre Pumu.

Nájdi si svojich favoritov na jesennú sezónu a zabezpeč si nový drip do svojho šatníka.

Oblečenie

MISBHV Monogram Tights – 75 €

Na úvod sme vybrali výhradne ženskú záležitosť v podobe klasických čiernych pančuch s monogramom obľúbenej streetwearovej značky MISBHV, ktoré využiješ počas jesene na viacero spôsobov.

Adidas Originals Denim Pants x KSENIASCHNAIDER – 100 €

Pre ženy sú určené aj čierne rifle v zvonovom strihu, ktoré sú dielom ukrajinskej návrhárky Ksenii Schnaider pre Adidas Originals. Minimalistický model má z vonkajších strán ikonické tri prúžky, ktoré si na prvý ani nevšimneš. Vďaka zľave vo výške 10 percent je cena 90 eur.

Nike Solo Swoosh Fleece Hoodie – 100 €

Kvalitná mikina patrí must have kúsky v každom šatníku, a to bez ohľadu na vek či pohlavie. V zozname nájdeš viacero tipov na fresh vyhotovenia vrátane tohto tmavozeleného modelu s vyšitým logom Nike na hrudi. Cena je rovných 100 eur.

Nike Solo Swoosh Fleece Full-Zip Hoodie – 110 €

Ak preferuješ mikiny so zapínaním na zips, skontroluj univerzálny bavlnený model s vyšitým logom Nike v sivej farbe za 110 eur. K dispozícii je tiež čierny variant za rovnakú cenu.

Adidas Originals Denim Jacket x KSENIASCHNAIDER – 120 €

Ak si kúpiš čierne zvonové rifle zo spolupráce Adidas Originals x KSENIASCHNAIDER, krok vedľa neurobíš ani denimovou bundou v rovnakej kolekcie s vyšúchaným vintage vzhľadom.

Carhartt WIP Vista Sweat Hoodie – 159 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš celú paletu produktov s logom streetwearovej ikony Carhartt WIP, spomedzi ktorých sme vybrali túto hrubú bavlnenú mikinu s vyšitým logom značky v sivej farbe.

Nike Reimagined Tech Fleece Jacket – 200 €

Plný počet bodov udeľujeme aj tejto košeľovej bunde z technických tkanín v univerzálnom čiernom vyhotovení, ktoré zladíš na desiatky spôsob a stále budeš fresh. Cena za tento nadčasový model z dielní Nike je 200 eur.

Y-3 Long Sleeve Rugby Shirt – 230 €

Yohji Yamamoto je návrhárska legenda a aj vo veku 80 rokov posúva hranice avantgardnej módy. V rámci novej kolekcie Y-3 predstavil okrem mnohých nádherných siluet tiež túto atraktívnu rugby košeľu s kontrastným logom svojej vlastnej línie pod hlavičkou spoločnosti Adidas.

MISBHV Knit Quarter-Zip Sweater – 290 €

Z novej sezónnej kolekcie MISBHV vyberáme aj tento čierny pletený sveter so zapínaním na zips a s kontrastným logom na hrudi. Môžeš sa spoľahnuť na to, že pôjde o tvoj obľúbený kúsok počas prechodného obdobia.

Y-3 Track Jacket – 300 €

Mierne nadrozmená športová bunda s tromi pružkami na rukávoch z dielní Y-3 si získala naše srdcia. Čo hovoríš ty? Cena je 300 eur vrátane doručenia.

MISBHV Triple M Hoodie – 340 €

Prémiové produkty sú pevnou súčasťou ponuky v online obchode Footshop. Ak máš k dispozícii 340 eur a hľadáš oversized mikinu s originálnym grafickým motívom, model od poľskej streetwearovej značky MISBHV je zásahom priamo do čierneho.

AMBUSH® Waist Detail Denim Pants – 455 €

Milujeme kvalitný denim a produkty s logom AMBUSH® spĺňajú najprísnejšie kritéria. Doplň svoj šatník o svetlomodré rifle v širokom strihu. Nič lepšie na trhu nenájdeš.

Heron Preston Knit Crewneck – 519,95 €

K jeseni neodmysliteľne patria aj pletené svetre a v modeli spod rúk návrhára Herona Prestona budek neprehliadnuteľný/-á kdekoľvek na svete. Tento luxusný kúsok s prímesou alpaca vlny je v ponuke taktiež v čierno-bielej farebnej schéme.

MISBHV Nylon Embossed Anorak Jacket – 540 €

S čiernou nepremokavou bundou z nylonu s monogramom značky MISBHV zvládneš sychravú jeseň ľavou zadnou. Škoda, že stojí 540 eur.

Rick Owens Pusher Pants – 855 €

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov, dobre vieš, že Rick Owens patrí medzi našich obľúbených návrhárov. O to viac nás teší široká paleta produktov v online obchode Footshop vrátane týchto teplákových nohavíc v širokom strihu s detailným prešívaním z bokov.

Obuv

Puma Avanti VL x FENTY – 160 €

Netušíme ako, ale Rihanna stihla popri starostlivosti o prvorodeného syna a tehotenstve aj spoluprácu so značkou Puma pod hlavičkou vlastnej spoločnosti FENTY. Výsledkom sú vintage futbalové halovky, respektíve tenisky s prešívaným koženým telom v minimalistickej čierno-bielej schéme so zlatými prvkami. V predaji je aj metalická strieborná verzia za rovnakú cenu.

New Balance 1906 – 160 €

Ikonické tenisky New Balance 1906 prinášajú svieži štýl a maximálne pohodlie. Podrážka N-ergy tlmí nárazy a je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby, zatiaľ čo medzipodrážka ABZORB a odpruženie päty ABZORB SBS poskytujú stabilitu. Čierne vyhotovenie s kontrastnými bielymi líniami na sieťovinovom zvršku s odolnými technickými prekrytiami vyzerá božsky. Cena je rovných 160 eur.

Asics Gel-Kayano Legacy – 180 €

Minimálne rovnako v kurze sú aj modely bežeckých tenisiek Asics. Tentoraz dávame do pozornosti modelový rad Gel-Kayano, ktoré vedenie spoločnosti od roku 1993 upravilo a vylepšilo niekoľkokrát a novinka s prívlastkom Legacy je ódou na maximálne komfortnú obuv vďaka patentovaným tlmiacim technológiám aj mäkkej vložke. Metalické tóny vyzerajú na tejto siluete naozaj skvelo. Čo povieš?

Asics Gel-Kayano 14 x GmbH – 190 €

Tenisky Asics Gel-Kayano 14 debutovali na pultoch obchodov v roku 2008 a ihneď získali ocenenie za obuv roku podľa bežeckého magazínu Runner's World. Za ich vzhľadom stojí návrhár Hidenori Yamashita, ktorý ich pôvodne skoncipoval ako bežecké tenisky, ale vďaka súčasným trendom, budú skvelou každodennou obuvou. Vyskúšaj si jedno z farebných vyhotovení od odevnej spoločnosti GmbH. Za pozornosť stojí aj zelená verzia s metalickými zlatými prvkami.

Rick Owens Denim Vintage – 460 €

Ak hľadáš ďalšie riešenie pre svoju zbierku tenisiek, nízky model s logom Rick Owens je netradičnou voľbou. Obuv je vyrobená v Taliansku z denimu s jemnou štruktúrou a stoja na charakteristickej vrúbkovanej podrážke z bielej gumy. Doplň ich nohavicami alebo teplákmi spod rúk amerického návrhára. Cena 460 eur je priamoúmerná kvalite použitých materiálov a spracovaniu.

Doplnky

Heliot Emil Aether Sunglasses – 200 €

Metalické odlesky sú v kurze niekoľko sezón a všetko nasvedčuje tomu, že inak tomu nebude ani túto jeseň, respektíve zimu. Ak potrebuješ nové slnečné okuliare, pozri sa na model s ostrými líniami a so strieborným rámom od značky Heliot Emil za férovú cenu 200 eur.

Y-3 Classic Tote Bag – 200 €

Čierna unisex taška s vyšitým logom Y-3 je skvelou voľbou do školy alebo do práce, ale aj na predĺžený víkend, keďže má objem 37 litrov.

Y-3 Quilted Scarf – 250 €

Nová sezónna kolekcia od spoločnosti Y-3 je plná skvelých dizajnov vrátane doplnkov. Dôkazom je prešívaný šál v čiernej farbe s tonálnym nápisom za 250 eur.

Diesel 1DR-XS-S Bag – 300 €

Vedenie spoločnosti Footshop urobilo skvelý krok, keď do svojho produktového portfólia pridalo novinky značky Diesel vrátane trendových doplnkov. Kabelka Diesel 1DR-XS-S pochádza z runway kolekcie na sezónu jeseň/zima 2022 a je zmenšenou verziou kabelky Diesel 1DR. Fresh doplnok má polmesiacovity tvar a je vyrobený z lesklej zrkadlovej kože s oválnym kovaním v tvare písmena D.

Diesel 1DR Bag – 500 €

Obľúbená kabelka celebrít vrátane Kylie Jenner patrí medzi najviac fresh módne doplnky v ponuke online obchodu Footshop. Model Diesel 1DR v čiernom vyhotovení s lesklou povrchovou úpravou vyzerá skvelo a štýlovo doplní každý tvoj outfit. Či je cena 500 eur adekvátna, necháme na tvojom posúdení.