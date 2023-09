Privítaj jeseň v novom páre tenisiek. V kurze je najmä vintage, ale sú to aj futuristické línie

Vo výbere sú legendárne modely s logom Adidas Originals aj svieže novinky od značiek Puma či Y-3. Výber záleží na tvojom vkuse.

Leto vždy plynie rýchlejšie, ako by sme si predstavovali či želali. Vonku síce stále prevládajú príjemné teploty, ale pomaly sa už začíname pripravovať na príchod jesene 22. septembra.

Okrem riflí, svetrov, flanelových košieľ či jesenných búnd nezabudni svoj šatník doplniť aj o nový pár tenisiek, v ktorom zvládneš toto obdobie. V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 najzaujímavejších modelov, vďaka ktorým budeš štýlový/-á aj v daždi.

Záleží na tebe, či siahneš po legendárnych vintage modeloch od značky Adidas Originals, futuristickom modeli Puma Velophasis alebo luxusných Y-3.

V deň publikovania článku bola v online obchode Footshop akcia do výšky 30 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou.

Adidas Originals Samba OG – 120 €

Najväčšia legenda v produktovom portfóliu Adidas Originals je v posledných sezónach horúcim trendom a inak to nebude ani počas jesene.

Vedenie spoločnosti so sídlom v meste Herzogenaurach v Nemecku predstavuje jedno skvelé vyhotovenie modelového radu Adidas Originals Samba za druhým. Medzi najčerstvejšími novinkami sme našli viacero atraktívnych kusov vrátane OG siluety v tmavomodrej schéme s bielymi prvkami. Klasickú kožu dopĺňa ikonická semišová špica a odolná gumová podrážka v tmavohnedej úprave.

Cena je 120 eur vrátane doručenia – rovnako ako pri väčšine vyhotovení tenisiek, ktoré boli prvýkrát v predaji v roku 1949.

Adidas Originals Samba OG W – 120 €

V ponuke online obchodu Footshop sú k dispozícii desiatky rôznych modelov radu Adidas Originals Samba OG vrátane ženských veľkostí.

Samby majú status skutočnej štýlovej legendy. Vďaka jemnému koženému zvršku a hladkej gumovej podrážke sú neuveriteľne pohodlné a ideálne na každodenné nosenie, zúbkované tri prúžky spolu so spevnenou špicou zo semišu vzdávajú hold bohatej histórii značky a zlaté detaily im dodávajú moderný vzhľad.

Ide o obľúbené tenisky celebrít, a ak nimi plánuješ doplniť svoje jesenné outfity, vyber si obľúbený pár v predstihu. Minimálne za pozornosť stojí aj biela verzia so svetloružovými detailmi. Cena je rovnaká, 120 eur.

New Balance CT302 – 130 €

Jedna z najlepších noviniek v portfóliu spoločnosti New Balance, ktorá nás oslovila minimalistickým vzhľadom aj cenou. Tenisky sú z kvalitnej kože, ako aj z textílie a z gumy. Vysoké pohodlie počas chodenia poskytuje podrážka s penovou vrstvou EVA.

Na výletoch v európskych metropolách stretneš veľa dobre oblečených ľudí a pomerne často sú ich sofistikované outfity doplnené o tenisky New Balance CT302, ktoré majú čistý vzhľad s ľahkým nádychom retra, vďaka čomu sú jednoducho kombinovateľné. Doplnia aj tvoju zbierku?

V ponuke online obchodu Footshop sú tenisky New Balance CT302 dostupné vo viacerých schémach pre mužov aj ženy. Tentoraz sme vybrali univerzálny variant v prírodných tónoch.

Puma Velophasis – 150 €

Óda na módny trend Y2K. Takto by sme opísali vzhľad extravagantných tenisiek Puma Velophasis s podtitulom Overdyed, ktoré sú čerstvou novinkou v ponuke Footshopu.

Dizajnéri našli inšpiráciu v štýle zo začiatku milénia a dedičstva výkonnostného bežeckého sortimentu spoločnosti, ktorý prepracovali tak, aby vytvorili niečo nové a autentické. Otvorený sieťovinový základ a kožené prekrytia vo farebných odleskoch spolu vytvárajú dynamický vzhľad, ktorý si vyžaduje pozornosť. Privítaj svoje nové obľúbené tenisky. Ich cena je rovných 150 eur.

Adidas Originals Ozmorph – 150 €

V módnom trende Y2K našli inšpiráciu aj dizajnéri spoločnosti Adidas Originals, keď vytvorili modelový rad s názvom Ozmorph, ktorý je v predaji za 150 eur.

Tenisky v sebe spájajú to najlepšie z atmosféry zo začiatku tisícročia (lesklý zvršok zo syntetických materiálov a plynulé línie) s modernými technológiami (extra výplň na päte a odpružená medzipodrážka), ktoré zabezpečujú maximálne pohodlie pri každom kroku. Výsledkom je originálna športová silueta zahalená do farebnej schémy Focus Olive, ktorá je ako stvorená na jesenné obdobie.

Tento produkt predstavuje len jedno z mnohých riešení spoločnosti Adidas Originals, ktoré pomáhajú skoncovať s plastovým odpadom. K dispozícii je tiež biela verzia s farebnými akcentmi, ktorá je vhodnejšia skôr na leto.

New Balance 550 – 160 €

Vedenie spoločnosti New Balance sa spolieha na svoj bohatý archív tenisiek a modelový rad s označením 550 je dokonalým príkladom, keď je aktuálne hitom číslo jeden. Silueta vznikla v roku 1989 ako obuv na basketbal a odvtedy má rovnaký vzhľad.

Známy výrobca obnovil svoju ikonu, aby vzdal hold profesionálnym hráčom basketbalu aj streetballu z osemdesiatych rokov, ktorí formovali súčasnú generáciu hviezd. Zvršok tenisiek je vyrobený z veľmi kvalitnej kože, zatiaľ čo masívna medzipodrážka podporuje celú siluetu a zaručuje pohodlie.

Čo hovoríš na univerzálnu bielu verziu s veľmi jemnými svetlohnedými detailmi? Z nášho pohľadu ide o skvelé tenisky na každodenné nosenie za adekvátnu cenu.

Asics EX89 x Asphaltgold – 160 €

Ak aspoň príležitostne sleduješ vývoj trendov obuvi, určite vieš, že tenisky Asics sú na vzostupe, a to najmä vďaka bežeckým modelom s ostrými športovými líniami. Krok vedľa však neurobíš ani kúpou vintage siluety EX89.

Tenisky Asics EX89 sú basketbalovou retro ikonou, ktorá vychádza z pôvodného modelu Asics Gel-Extreme z osemdesiatych rokov. Či už v nich budeš dávať perfektné doskoky v priestore medzi dvoma košmi, alebo ich trendy estetiku plánuješ zužitkovať ako dokonalý doplnok k svojim každodenným outfitom, spoľahni sa na pohodlie tlmiacej technológie FF BLAST.

Z ďalekého Japonska a Nemecka až do tvojej zbierky v dizajne, ktorý reprezentuje to najlepšie zo športového dedičstva Kobe a streetwearu – to sú Asics EX89 v úprave od obchodu Asphaltgold. Cena je 160 eur.

Nike Air Adjust Force – 170 €

Miesto v zozname má aj spoločnosť Nike, a to vďaka ďalšej edícii fascinujúcich basketbalových tenisiek Air Adjust Force vo farebnej schéme Citron Pulse Sail v ženských veľkostiach.

Fresh úprava športovej obuvi, ktorú vedenie Nike prvýkrát uviedlo na trh v roku 1996. Atraktívne vyhotovenie v hnedo-sivo-bielych tónoch v kombinácii s vyšívanými prvkami vytvára ohromujúci efekt, ktorý budeš chcieť mať na svojich nohách. Modelu nechýba odnímateľný remienok, ktorý sa dá nastaviť v hornej časti a na päte.

V medzipodrážke je viditeľný systém Air, ktorý zabezpečuje pohodlie a ľahké odpruženie. Vonkajšia podošva, naopak, funguje skvele, čo sa týka priľnavosti k zemi. Vďaka zľave vo výške 10 % sú Nike Air Adujst Force dostupné za približne 150 eur.

Adidas Originals Treziod PT – 180 €

Obdivujeme, v akom tempe a s akým úsilím pracujú dizajnéri Adidas Originals, keď každý mesiac vedenie spoločnosti predstaví desiatky noviniek. V septembri nás okrem modelov vyššie zaujali tenisky Adidas Originals Treziod PT, v ktorých každým deň len tak preletíš.

Tenisky v sebe kombinujú bežecké modely z osemdesiatych rokov s dizajnom športových áut z rovnakej doby a vytvárajú zaujímavé napätie medzi minulosťou a budúcnosťou, pretože sa nesú na modernej podrážke s lomenými líniami. Podrážka ti pomôže prejsť desiatky kilometrov v pohodlí, no a zaujímavý detail na päte všetkým ukáže tvoju lásku k športu v rôznych podobách.

Ak ťa nezaujala sivo-tyrkysová verzia, skontroluj vyhotovenie s prívlastkom Off-White s modrými a svetloružovými detailmi. Cena je rovnaká, 180 eur.

Posledný pár jesenných tenisiek v zozname je prácou japonského návrhára Yohjiho Yamamota a jeho tímu Y-3 pod hlavičkou spoločnosti Adidas.

Značka Y-3 postavila svoje nové tenisky na legende basketbalového modelu Adidas Originals Nizza, keď pri tvorbe experimentálneho štýlu čerpali inšpiráciu z pôvodných tvarov. Tenisky Y-3 Nizza High majú nadrozmernú podrážku, ktorá vylepšuje nadčasovú siluetu a upúta na prvý pohľad, zatiaľ čo priedušný textilný zvršok zdobia neopracované okraje, ktoré sa nosením majú ešte viac rozstrapkať. K tomu všetkému sa pridáva česaná špica, čo podčiarkuje, že tento dizajn sa s ničím nepára. Cena tenisiek je 335 eur.