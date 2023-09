Mužská móda: 5 sezónnych trendov, ktoré by si nemal prehliadnuť túto jeseň

Nové kolekcie pristáli na pultoch obchodov aj v online ponuke, čo znamená, že nastal správny čas na aktualizáciu šatníka.

Móda je vrtkavá a to, čo bolo v kurze minulý rok, dnes už nemusí byť vôbec zaujímavé. Jednotlivé trendy prichádzajú a odchádzajú častokrát rýchlejšie, ako by sme chceli, pričom zachytiť všetky aktuálne spôsobuje vrásky na čele aj ľuďom, ktorí dianie okolo odevného priemyslu pozorne sledujú.

Vôbec nie sme zástancami toho, aby sme sa v módnom živote riadili len trendmi. Nie je však na škodu vedieť, čo je nové. Nakoniec, všetci prechádzame určitým vývojom, menia sa nám preferencie a potrebujeme aktualizovať svoj šatník o nové štýly.

Nižšie nájdeš výber 5 sezónnych trendov, ktoré by si nemal prehliadnuť túto jeseň. Pozri si všetky veci, ktoré by si mal nosiť, aby si bol fresh. Nezáleží na tom, či si extrovert alebo introvert, tieto tipy využiješ v kancelárii, ale aj na večernom drinku v bare. Vychutnaj si slobodu a ovládni posledné mesiace v roku 2023.

Rifle so zdobením a s vyšívanými motívmi

Denim je povinná záležitosť v každom šatníku, a to bez ohľadu na vek či pohlavie. Nájsť kvalitné rifle, ktoré dobre sedia a sú za adekvátnu cenu, je síce častokrát náročná úloha, ale ich kúpu neoľutuješ.

Rovnako ako všetky vrstvy, aj rifle podliehajú sezónnym trendom vrátane strihov, farieb či rôznych úprav. Ak si nezaspal na vavrínoch, určite vieš, že v poslednom období sú v kurze najmä široké vyhotovenia, a túto jeseň môžeš tento trend povýšiť na novú úroveň vďaka modelom so zdobením alebo s vyšívanými motívmi. Ak si zručný, zvládneš to aj sám, pre všetkých ostatných máme pripravený zoznam troch zaujímavých riflí z rôzneho cenového spektra.

Naším favoritom sú rifle od streetwearovej značky Cherry LA, ktoré ti pri dobrom zaobchádzaní vydržia roky a vďaka naozaj sofistikovaným vyšívaným vzorom budú aktuálne stále. Pre milovníkov luxusu odporúčame Chanel podľa vzoru rapera Kendricka Lamara.

Zdroj: Axel Arigato

Zaujímavou alternatívou k high fashion modelom riflí s výraznými motívmi je tento model z dielní Axel Arigato s anagramom veľkého písmena A, ktorý je v predaji online za 250 eur a spĺňa všetky kritériá vrátane zaujímavého dizajnu aj prvotriednej kvality.

Zdroj: MR PORTER

Náš favorit medzi denimovými nohavicami je dielom značky Cherry LA. Návrhári v tomto prípade stavili na klasický modrý odtieň v kombinácii s jemnými výšivkami kvetín, ktoré dodali každodenným rifliam potrebnú šťavu. Cena je 330 eur v online obchode MR PORTER.

Zdroj: MR PORTER

V ponuke módneho domu Gucci nájdeš tieto štýlové rifle v tmavomodrom vyhotovení, ktoré zdobia krištáliky v podobe monogramu GG aj rozstrapkané konce. Cena je 2 300 eur cez MR PORTER.

Neprehliadnuteľné kardigány

Hrejivá stredná vrstva je kvalitným základom každého outfitu počas chladných jesenných a neskôr zimných dní. Ak nevlastníš aspoň jeden vlnený, mohérový alebo kašmírový kardigán, mal by si to rýchlo napraviť. Ide o kúpu na roky.

Aktuálny trend kardigánov je vo svete módy prítomný približne od sezóny jeseň/zima 2020, keď návrhári v službách módnych domov ukázali svoje verzie „dôchodcovských“ svetríkov a odvtedy sú v obľube medzi celebritami, rapermi aj mladými ľuďmi, ktorí chcú docieliť vintage vzhľad. Ani v tomto prípade nemusíš minúť ani euro, keďže na 99 % nájdeš kardigán v skrini u starých rodičov. Ak náhodou nie, nižšie nájdeš zaujímavé vyhotovenia.

Nás osobne viac bavia rozopnuté, ale styling necháme na teba. Na záver ich ľahko zladíš s jednoduchými tielkami, respektíve tričkami, a s akýmikoľvek nohavicami. Myslíme, že to je ideálna cesta.

Zdroj: Zara

Všetky podstatné trendy prenášajú do svojich kolekcií aj návrhári odevnej spoločnosti Zara, pričom neprehliadnuteľné kardigány nie sú výnimkou. Zo širokého portfólia sme vybrali žakárovú verziu so zaujímavou textúrou a s prúžkami, ktorá je dostupná v online obchode za 40 eur.

Zdroj: MR PORTER

Krok vedľa neurobíš ani modelom od newyorskej značky Corridor, ktorý je žakárovo pletený so zhlukmi farebných húb, čo je prejavom úcty k prírode. Je vyrobený z ľahkej bavlny a jemne vzorovaný horizontálnymi pruhmi. Cena je 375 eur cez MR PORTER.

Zdroj: MR PORTER

Slovami chvály nemôžeme šetriť ani v prípade tohto kardigánu z dielní japonskej značky Sacai, ktorý síce stojí viac ako 1 200 eur v online obchode, ale vyzerá božsky. Sveter je pletený z mäkkej vlnenej zmesi, ktorá pôsobí takmer hebučkým dojmom, a je vyfarbený odvážnymi pruhmi. Mierne voľný strih je ideálny na vrstvenie, takže si môžeš vytvoriť outfit s rôznymi textúrami.

Moderný divoký západ

Kovbojská estetika je v kurze, o čom sme sa presvedčili na posledných týždňoch módy, ale aj pri pohľade na nové kolekcie populárnych značiek vrátane BODE, Cherry LA alebo Sacai.

Ranč na vidieku je duchovným domovom jedného z najvplyvnejších a najtrvalejších archetypov módy – amerického kovboja. Ide o ikonu staromódnej mužnosti, symbol slobody, sebavedomia a drsného správania sa v prírode, ktoré možno najlepšie vyjadruje uniforma v podobe riflí Levi's 501, ošúchaných búnd a odolných košieľ so štvorčekovaným vzorom. Moderná interpretácia westernového štýlu, naopak, vyžaruje romantický, základný pôvab života na ranči uprostred prírody a my nemáme výhrady.

Westernový vzhľad nikdy nevyjde z módy a pri pohľade na modely oblečenia nižšie rýchlo pochopíš prečo. Medzi našich favoritov patria bundy so strapcami, textilné bundy v neutrálnych farebných odtieňoch a v neposlednom rade kožené kovbojské čižmy. Zostav si svoj obľúbený outfit.

Zdroj: MR PORTER

Cherry LA patrí medzi najlepšie streetwearové značky súčasnosti, a to aj vďaka tomu, že má originálnu estetiku. Dôkazom je okrem iného táto svetlohnedá bunda ako šitá na mieru kovbojom z divokého západu za 395 eur v online obchode MR PORTER.

Zdroj: MR PORTER

Návrhárka Emily Adams Bode Aujla vnáša do svojich návrhov nostalgiu, ale vždy pôsobia úplne moderne. Tento sveter, inšpirovaný detským vintage štýlom, je vyrobený z kvalitnej vlny s pletenými pruhmi a vyšívaným kovbojom, ktorý lasuje svojho koňa. Aj takto môžeš uchopiť westernový vzhľad. Cena svetra je 785 eur cez MR PORTER.

Zdroj: MR PORTER

Westernový vzhľad bez kvalitných čižiem? Neexistuje. Ak hľadáš dokonalý pár, máme pre teba tip na semišový model s jemnými vzormi z dielní módneho domu CELINE, ktorý môže byť tvoj za 890 eur cez online obchod.

Kožené bundy, na ktoré nezabudneš

Koža je nesmrteľný materiál a rovnako ako westernový vzhľad nikdy nevyjde z módy. Dôkazom sú nové kolekcie od ostrieľaných hráčov na trhu ako Versace, Fendi, Salvatore Ferragamo či Louis Vuitton. Najväčšou klasikou sú, samozrejme, motorkárske bundy, avšak návrhári opustili svoje komfortné zóny a predstavili modely búnd, na ktoré nezabudneš a nestratíš sa v nich dave ani na koncerte skupiny Metallica.

Tohtoročná jesenná sezóna by mohla byť tou správnou na kúpu kvalitnej koženej bundy, ak zatiaľ žiadnu nevlastníš. Zaujalo nás, ako návrhársky tím módneho domu Bottega Veneta reinterpretoval svoju charakteristickú tkanú kožu v elegantnom prevedení nadrozmernej siluety, ktorú si vieš prehodiť cez čokoľvek. Rovnako sa nám veľmi páčia rôzne spôsoby, akými sa mladé značky hrali s legendárnymi motorkárskymi štýlmi, akou je napríklad Enfants Riches Déprimés. Obe by vyzerali dobre s tmavými rifľami a jednoduchou košeľou alebo so svetrom.

Viac tipov nájdeš v zozname. Vyber si svojho favorita a budeš hviezda.

Zdroj: MR PORTER

Značka ERL so sídlom vo Venice Beach sa špecializuje na jedinečné spracovanie klasických amerických štýlov. Táto bunda je vyrobená z mäkkého semišu, je zdobená tonálnym lemovaním a má boxy strih, takže pod ňu môžeš ľahko navrstviť napríklad aj hrubý úplet. Cena je 1 160 eur v online obchode MR PORTER.

Zdroj: MR PORTER

Obľúbená značka mnohých raperov prináša na trh túto originálnu motorkársku bundu, ktorá vychádza z westernovej estetiky a vyzerá skvelo. Bunda má voľný strih z pružnej čiernej a svetlohnedej kože a pozdĺžne je zdobená bronzovými cvokmi.

Zdroj: MR PORTER

Čerešničkou je kožená vrchná košeľa s ikonickým tkaným vzorom Intrecciato od módneho domu Bottega Veneta. Takto vyzerá skutočná luxusná móda.

Letecké MA-1 bundy 2.0

Letecké MA-1 bundy sú klasikou, po ktorej pravidelne siahajú poprední návrhári už niekoľko desaťročí. Poslúžia ako základ šatníka a sezóna jeseň/zima 2023 im patrí predovšetkým v upravených verziách.

V Prade sa Raf Simons s Miucciou Prada odklonili od základných noriem a zostal pri svojej charakteristickej nadrozmernej siluete a na mólo poslali bombery, ktoré boli ako z periny. V prípade módneho domu Dolce & Gabbana sme videli kožené verzie s vejárovitými rukávmi a pevne stiahnutým pásom, zatiaľ čo v Gucci tentoraz vsadili na super skrátený strih a metalický povrch.

Napíš nám, ktorá z leteckých MA-1 búnd si získala teba.

Zdroj: Zara

V Zare navrhli aj leteckú MA-1 bundu z koženky a nevyzerá vôbec zle. Má vysoký golier, bedrové vrecká s lemom, vyblednutý efekt a vrúbkované lemovanie. Táto cenovo zaujímavá alternatíva stojí 50 eur v online obchode.

Zdroj: MR PORTER

Možno najkrajšia MA-1 letecká bunda, ktorú sme videli v rámci kolekcií na obdobie jeseň/zima 2023, je od značky Dries Van Noten a stojí približne 1 300 eur cez MR PORTER. Bunda má voľný strih a zips na chrbte aj rukávoch, vďaka čomu je ešte priestrannejšia.

Zdroj: MR PORTER

Bodku za 5 sezónnymi trendmi, ktoré by si nemal prehliadnuť túto jeseň, dávame prostredníctvom bombery, s ktorou sa Hedi Slimane vyhral do najmenších detailov. Aj z toho dôvodu stojí 2 800 eur v online obchode.