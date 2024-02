Jaro má 27 rokov a pracuje ako rušňovodič: Keď som zrazil človeka, poslali ma na dvojtýždňový pobyt do kúpeľov (Rozhovor)

Práca na železnici nie je len pre seniorov. Dôkazom je aj Jaro, ktorý pracuje ako rušňovodič nákladného vlaku.

Deti o nej často snívajú, no v dospelosti ich až tak veľmi neláka. Práca rušňovodiča môže pôsobiť rôzne. Niekto v nej vidí fascinujúci džob plný zaujímavých situácií, iný zas fádne sedenie v mašine a presúvanie sa cez republiku s desiatkami vagónov.

V skutočnosti ide o nesmierne zodpovednú a prísne kontrolovanú prácu, ktorej súčasťou sú aj nepríjemné momenty. Nielen o nich sme sa rozprávali s Jarom Holigom, ktorý pracuje ako rušňovodič nákladných vlakov pre súkromnú spoločnosť.

Zdroj: Archív respondenta

O tom, aká je jeho práca rôznorodá, sme sa presvedčili aj pred naším rozhovorom. Jaro pri zmene dohodnutého termínu rozhovoru spresnil, že má za sebou dve nočné šichty, pričom jeho úlohou bolo sedieť v rušni a dohliadať na zapnutý motor, keďže silné mrazy mohli spôsobiť zamrznutie paliva.

„Sú to také šichty, ktoré nie sú pre ľudí nejak zaujímavé. Po železničiarsky sa tomu povie ,pretáčanie‘ a má to svoje pravidlá,“ načal 27-ročný Jaro z Ružomberka.

Ako si prišiel k práci rušňovodiča? Bol to v istom zmysle tvoj vysnívaný džob od detstva?Pochádzam zo železničiarskej rodiny. Hovorí sa, že už od mala som „udretý koľajnicou po hlave“. (smiech) Skončil som strednú školu a po mesiaci prázdnin som bol zamestnaný na železnici.

Aký výcvik ťa čakal?

Ako aj pri inej práci, aj tu to začína pohovorom. Tam sa ťa pýtajú najmä to, či chceš naozaj robiť tú prácu. Neskôr ideš na psychotesty. V podstate tráviš celý deň u psychológa, kde absolvuješ viaceré rôzne testy, ktoré sa zameriavajú na pamäť, postreh a podobne. Tam ťa naozaj preklepnú, nedá sa to nijak obísť ani oklamať.

Súčasťou je aj zdravotná prehliadka, ktorá je takisto precízna. Do 50. roku života nás každý rok čaká malá zdravotná prehliadka a každé tri roky veľká, tam kontrolujú podrobne naozaj všetko. O spôsobilosť človek môže prísť aj pre nízky, respektíve vysoký tlak. Ak toto všetko človek splní, nastupuje na kurz, ktorý trvá pol roka, a je to v podstate ďalšia škola.

Zdroj: Jaroslav Holiga (archív)

Čo vás tam učili?

Učia nás tam dopravné predpisy, značky, technické parametre, brzdy a podobne. Táto fáza je už aj platená. Nie je to však plat ako na plný úväzok, čo mnoho ľudí odradí, bavíme sa približne o sume 700 eur. Človek si však musí uvedomiť, že firme ešte vlastne nič nedáva.

Navyše, absolvujeme to na Strečne, kde treba byť od nedele do piatka, pričom strava aj ubytovanie sú hradené zamestnávateľom. Po tomto kurze ešte nie si rušňovodičom. Nasleduje zácvik, ktorý trvá tiež pol roka. Počas neho už riadiš rušeň, ale stále si v ňom s nejakým skúseným kolegom. Ak to zhrniem, od príchodu na pohovor sa z človeka stane rušňovodič približne až po roku.

Spomenieš si ešte na svoju úplne prvú jazdu v pozícii rušňovodiča?

Pracovnú zmluvu som podpísal 1. augusta 2016 a o rok neskôr som už začal jazdiť. Úplne prvú šichtu som mal na posune. Mal som zmiešané pocity radosti aj stresu. Ide zrazu o obrovskú zodpovednosť a človek má v rukách celý rušeň. Ale je to vec zvyku. V depe v Žiline, kde som začínal, v rámci nákladnej dopravy sa začína s tými najmenšími úkonmi, ako napríklad posuny rušňov v depe, prevoz rušňov z jednej haly do druhej a podobne. Postupne som naberal skúsenosti a dnes už „ťahám“ aj celý nákladný vlak.

Ako vyzerá tvoja bežná pracovná šichta?

To vždy záleží na tom, čo ma v daný deň čaká. Napríklad v pondelok o 6.00 h ráno mám nástup vo firme v Ružomberku, kde mi plánovač povie, že choď do Čadce a odvez vlak do Štúrova. Po príchode do rušňa si všetko skontrolujem, pripravím ho na jazdu a čakám na vagóny, ktoré môže priviezť iný vlak z Česka alebo Poľska. Jazdím s vlakmi v rámci celého Slovenska.

Čo sa týka času, môžem jazdiť maximálne 13 hodín, potom ma musia vystriedať. Som však prevažne zamestnanec „na telefóne“. Je to iné ako v osobnej doprave, kde sa dá vďaka grafikonu ľahšie predpokladať, kedy bude daný rušňovodič jazdiť. Mne však zavolajú bez ohľadu na víkend či sviatok a na druhý deň idem do práce. Výhoda je v tom, že ak si vypýtam voľno v konkrétne dni, tak ho aj dostanem.

Čo sa stane v prípade, že máš kolíziu so zverou?