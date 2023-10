FOTO: Najštýlovejšie páry na Slovensku a v Česku. Nekupujem oblečenie aj mesiac, inokedy za deň miniem desaťtisíce, vraví Kulíšek

Vybrali sme päť párov, ktoré nás oslovili svojím originálnym štýlom.

V Refresheri ti pravidelne ukazujeme outfity štýlových Sloveniek a Češiek, ktoré sú v móde ako doma. Tentoraz sme si „posvietili“ na páry, ktoré nás oslovili svojím štýlom a originalitou. Na „červených kobercoch“, no aj v súkromí predvádzajú dokonalé outfity a mnohí z nich naozaj vedia vytŕčať z davu.

V našom zozname nájdeš päť párov zo slovenskej aj z českej scény, ktoré to s módou jednoducho vedia. Nájdeš medzi nimi influencerov, ktorí pravidelne svojich fanúšikov inšpirujú v oblasti módy. Ich fity pôsobia sebavedome, sexy, ale aj sofistikovane. Opýtali sme sa ich, čo pre nich znamená štýl, či za oblečenie utrácajú veľa, ale aj to, či si navzájom pri výbere outfitu radia a kritizujú.

Otázky, ktoré sme kládli našim respondentom:



1. Ako by ste opísali svoj štýl/čo pre vás znamená móda?

2. Koľko míňate na oblečenie?

3. Máte v móde nejaký vzor?

4. Aká je vaša obľúbená značka?

5. Radíte si medzi sebou, čo sa týka outfitov? Poviete úprimne, ak sa vám na tom druhom nepáči?

Janka Topanka a Pufflick

Zdroj: Instagram @pufflick

Slovenská influencerka Janka Topánka tvorí pár s Pufflickom, ktorého poznáš vďaka jeho kanálu Hypebeast Guru. Svoj štýl nám opísala takto: „Mixujem rôzne štýly, z každého si vyberiem to, čo sa mi páči. Najviac ma asi ovplyvnil streetwear, na tom som ‚vyrastala‘. Čo sa týka peňazí, utrácam určite menej ako kedysi. Viac premýšľam nad tým, čo si kúpim. Skôr investujem do dizajnových a nadčasových kúskov. Vzor nemám, páči sa mi práca zahraničných stylistov, spomeniem napríklad Harryho Lamberta. Na značkách nelipnem, rada podporujem slovenský a český dizajn. S Pufflickom sa radíme vždy, pretože radi ladíme a vytŕčame z davu. Samozrejme, že si povieme aj feedback a konštruktívnu ‚kritiku‘. Máme na seba určite veľký vplyv a inšpirujeme sa navzájom, no každý z nás má svoj módny ‚názor‘, takže sa necháme ovplyvniť len do určitých hraníc.“

„Svoj štýl by som opísal ako vystúpenie z radu, snaha byť iný ako všetci ostatní. Za oblečenie utrácam moc, inšpirujú ma Kanye West či Sex Pistols. Nemyslím konkrétne, že by som sa inšpiroval presne tým, čo nosia (aj keď občas sa to stalo), ale práve ich odlišnosť a originalita ma fascinujú. Medzi obľúbené značky patrí Balenciaga, pretože rúca normy toho, čo sa bralo ako ‚luxus‘. Napríklad špinavé tenisky z výroby a ďalšie úlety, baví ma to. S Jankou sa radíme, ale verím, že obidvaja máme vkus, takže pokojne by som sa dal od Janky obliecť so zaviazanými očami a verím, že ona odo mňa tiež,“ dodáva Pufflick.

Nobody Listen a Annet X

Zdroj: Instagram @nobodylisten

Český Dj Nobody Listen a speváčka Annet X oznámili svoj vzťah len prednedávnom. Vďaka svojmu originálnemu štýlu však patria medzi najvýraznejšie dvojice na českej scéne. Ich cit pre módu sa odzrkadľuje nielen v profesionálnom živote, ale aj v súkromí.

„Obliekame sa radi hlavne preto, že nás to jednoducho baví. Za oblečenie míňame tak primerane, veľmi radi podporujeme hlavne lokálnych návrhárov a občas urobíme nejaký výlet do Berlína na nákupy do najlepšieho obchodu ‚na planéte‘ s názvom Voo Store. Baví nás sa obliekať hlavne na natáčaní, fotení a na ‚shows‘. Je super, že teraz môžeme ladiť spolu a áno, občas si povieme, že táto kombinácia nie je ono, ale vo finále ide stále len o oblečenie a rešpektujeme toho druhého a jeho vlastný pocit,“ opisujú svoj postoj k móde Nobody Listen a Annet X.

Luboš Kulíšek a Jan Hrdlička

Luboš Kulíšek a Jan Hrdlička. Zdroj: David Marcin/Ľuboš Kulisek, Jan Hrdlička

„Môj štýl je ‚clean, with a little twist‘. Mám rád čisté, dobre strihané kúsky z kvalitných materiálov, a ešte radšej ich kombinujem nekonvenčným spôsobom, keď outfit doplním niečím nečakaným. Móda je pre mňa nástroj sebavyjadrenia, zo štýlu sa dá vyčítať veľa a to ma na móde baví asi najviac. Pri míňaní sa to u mňa môže dosť líšiť. Je mesiac, keď za oblečenie neminiem doslova ani korunu, a potom som schopný počas jedného dňa za oblečenie a doplnky minúť desaťtisíce. Ľahšie sa mi míňa v zahraničných mestách ako Paríž alebo Rím, pretože si tam neprepočítavam eurá na české koruny (smiech),“ vraví Kulíšek.



Prezradil nám aj to, kto ho v oblasti módny najviac inšpiruje. „V poslednom čase je to napríklad Noah Beck, Jacob Elordi alebo Manu Rios. Sú to však aj ľudia v zahraničí, len tak bežne na ulici. Napríklad v jesennom Paríži,“ dodal. Priznal však, že určitou dávkou inšpirácie sú pre neho, samozrejme, aj sociálne siete. Medzi obľúbenými značkami má ‚vytvorenú‘ tzv. svätú trojicu. Nedá dopustiť na štýl Jacquemus, Ami a Loewe. V jeho šatníku prevažujú a dokonale odrážajú jeho osobný vkus. Zároveň dodal, že nelipne len na luxusných značkách a nájdeš u neho aj kúsky z dostupnejších ‚brandov‘. Medzi nimi nechýba Zara, Weekday alebo H&M. So svojím priateľom Janom Hrdličkom sa príliš neradí. Každý má trochu iný štýl a páčia sa im rôzne kúsky. Preto je ťažké poskladať outfit tak, aby obidvaja súhlasili s tým istým.

„Nemôžem definovať konkrétne svoj jeden štýl. Vo voľnom čase mám rád pohodlný ‚street style‘ a zároveň sa rád ‚vyfiknem‘ na spoločenskú udalosť, a ani extravagancie sa nebojím. Móda je pre mňa odraz toho, kým sme a ako sa práve cítime. Predsa len je to niečo, čo si na druhom všimneme ako prvé, nie? Míňam veľa. Nemíňam za kvantitu, aby som naskočil na každý tiktokový trend, ktorý do pár týždňov zmizne, ale skôr si priplatím za kvalitný ‚timeless‘ kus, ktorý mi vydrží roky. Zároveň ma baví kombinovať sekáč/vintage s luxusnými kúskami. Inšpiruje ma Jacob Elordi alebo Manu Rios,“ hovorí Hrdlička.

„Najviac ma ovplyvňujú módne domy a ich interpretácia aktuálnej sezóny. Podvedome určite čerpám inšpiráciu aj zo sociálnych sietí. Niektorí tvorcovia dokážu v tomto smere byť fakt kreatívni. Medzi obľúbené značky patrí Jacquemus, Loewe, Ami či Balenciaga. Určite k sebe chodíme po názor. Vieme však, že sa naše vkusy líšia, a nebojíme sa povedať si, že by sme outfit napríklad skombinovali inak,“ dodáva.

Viktoria Ortner a Andreas Ortner

Zdroj: Instagram @vikiortner

„Časom som prišla na to, že najlepšie u mňa v šatníku fungujú kvalitné, nadčasové kúsky. Jednoducho sa kombinujú, skvele sa s nimi cestuje. Odzrkadľujú môj celkový prístup k veciam všeobecne. Som veľký minimalista a každá materiálna vec v mojom živote by mala dávať zmysel a úžitok. Móda pre mňa znamená vyjadrenie osobnosti, estetiku a kreativitu. Vždy sa tieto výdavky za oblečenie odvíjajú od príjmov, keďže sa módou živím, je to určitá časť z toho. Snažím sa byť v tomto rozumná. Vzor nemám, ale najviac inklinujem k francúzskemu štýlu v spojení dánskeho pohodlia,“ približuje nám Viktória.

Radí sa Viktória so svojím manželom o outfitoch? „Ako si v živote hovoríme veci priamo a úprimne, tak určite aj v móde. Radíme sa, niekedy sa nezhodujeme, ale naopak sa nám častejšie zvykne stať, že sa niekam chystáme a máme farebne a štýlovo takmer identické outfity,“ približuje.

Andreas nám opísal, že jeho vzťah k móde pretrváva od jeho tínedžerských rokov a vníma ju ako komplexný celok, nezaujíma sa len o konkrétne oblečenie. S úsmevom priznal, že za kúsky utráca určite menej ako jeho manželka. „Môj štýl je ležérny chic s nadčasovým nádychom. Móda pre mňa znamená veľa, v tomto odvetví pracujem od svojich 19 rokov. Zaujíma ma každý jeho aspekt a nielen konečný produkt. Takisto som sa naučil, že je lepšie investovať viac do kvality a kúskov, ktoré sa mi na sto percent páčia, a kupovať menej. Za módu míňam určite menej ako Viki (smiech). Vzor vidím v určitých značkách a v tom, ako prezentujú svoje kampane, napríklad Massimo Dutti, Giorgio Armani či Zara. Mám rád Yamamoto, Helmut Lang, Frankie shop, YSL pre obleky, Juvia pre kašmír, tričká, svetre od Standart Project, bavlny od Tekla. Áno, pýtame sa jeden druhého na radu a nie vždy sa zhodneme. Ale sme úprimní, ak sa nám outfit nepáči,“ dodáva Andreas.

Veronika Vágnerová s manželom

Zdroj: Instagram @veronikavagnerova/Ondrej Rychnavský

„Náš štýl je minimalistický, ja kombinujem aj pánske prvky. Mám rada biele tričko, rifle a tenisky, ale aj elegantný, sexi look. ‚Must-have‘ je čierne sako a pre mňa aj vysoké topánky. Móda je vyjadrením samého seba či pocitov. Milujem dni v teniskách a bez make-upu a rada sa oblečiem sexi, možno s dávkou provokácie, ale to väčšinou s mojím manželom. Najviac peňazí míňam na topánky. Čo sa týka oblečenia, naozaj minimum. Rada nosím jednu vec na viac spôsobov. Páči sa mi štýl Iriny Shayk, Hailey Bieber aj Rosie Huntington, je ich viac. Sú skôr inšpiráciou ako vzorom,“ opisuje nám Veronika. Zároveň dodala, že jej obľúbenou značkou je Vē shoes, ktorú založila práve ona. Ak si chceš prečítať o jej značke ultra sexi lodičiek, ktoré vlastní aj Dua Lipa, rozhovor nájdeš tu.

„Máme radi slovenskú módnu scénu a našich návrhárov, akými sú Petra Weingart, Lukáš Krnáč, Marcel Holubec, Fero Mikloško či Boris Hanečka. Zo zahraničných jednoznačne YSL. Určite si radíme. Bez manželovho ‚odobrenia‘ nejdem skoro na žiadnu spoločenskú udalosť a platí to aj opačne. Aktuálne som ho ‚priviedla‘ aj k šikovnému slovenskému návrhárovi Jakubovi Matiášovičovi, čo som naozaj veľmi rada. Sú to hlavne dizajnérske a jedinečné kúsky,“ dodáva.