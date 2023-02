Veronika Vágnerová vytvorila ultra sexi lodičky, ktoré vlastní aj Dua Lipa: Po celom internete sme hľadali jej veľkosť (Rozhovor)

„Vždy som chcela mať vlastnú značku topánok. Mám k topánkam na opätku vzťah, pretože som odmalička tancovala. Bol to môj sen. Keď prišla možnosť založiť si vlastnú značku, neváhala som. Cieľ bol priniesť na trh kvalitnú, pohodlnú a sexy kožennú topánku. Dnes vyrábame v Taliansku vedľa svetových značiek ako Prada či Yves Saint Laurent,“ hovorí Veronika Vágnerová, zakladateľka značky Vē.

V roku 2007 vyhrala Miss Slovakia, súťažila taktiež na Miss World, predtým sa venovala modelingu a vyštudovala právo. Súťaž krásy otvorila Veronike mediálny priestor, dokonca viac, než si myslela. Neskôr tancovala v Let’s Dance, pôsobila ako riaditeľka magazínu a založila vlastnú PR agentúru. Vlastná značka topánok Vē je jej splneným snom a zrodila sa z myšlienky spojenia elegancie, príťažlivosti, kvality a zároveň pohodlia. Pár topánok poslala dokonca aj Due Lipe.

V rozhovore ti prezradí, ako sa jej naskytla príležitosť poslať topánky Dua Lipe, ako sa malá značka dokáže dostať k exkluzívnym dodávateľom z Talianska a aj to, či sa podľa nej neboja Slovenky v móde experimentovať. Veronika sa snaží ženy inšpirovať prostredníctvom Instagramu, kde zdieľa štýlové a odvážne outfity.

Ako by si opísala topánky Vē?



Pohodlné, no zároveň sexy, elegantné a kvalitné. Na tieto hodnoty som stavila od začiatku. „Véčka“ sú kožené zvonku aj zvnútra, je to topánka v znamení luxusu. No chcem, aby ju ženy nenosili len na večierky či iné udalosti, ale aj do práce. Aby v nich prechodili dni či pretancovali noci a neboleli ich nohy.

Sama som vynosila mnoho topánok svetoznámych značiek, no nikdy sa mi nepodarilo nájsť také, v ktorých by som vydržala celý deň.

Vraj si poslala svoje Vē lodičky aj Dua Lipe. Ako sa ti to podarilo?

