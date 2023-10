15 jesenných topánok, ktoré túto sezónu uvidíš všade. Inšpiruj sa kúskami do 150 eur

Tieto jesenné čižmy uvidíš všade! V článku sa inšpiruj kúskami, ktoré sme pre teba vybrali.

Ak patríš medzi milovníkov módy, no nechce sa ti brázdiť po internete, neboj, môžeš sa na nás (opäť) spoľahnúť. Pravidelne ti prinášame zoznam trendy kúskov, ktoré by nemali chýbať v tvojom šatníku. V predošlých článkoch sme ti pomohli s výberom „cool“ mikín či jesenných svetrov. Všetci vieme, že jesenný čas je ako stvorený na čižmy. Prinášame tie naj kúsky, v ktorých určite zažiariš. Potešíme aj tvoju peňaženku, našli sme obuv do 150 eur.

V našom „wishliste“ nájdeš rebelské „biker“ čižmy, no aj klasické kozačky, ktoré sú hitom tejto sezóny. Ak ich miluješ nosiť len na festivaly, neváhaj ich určite vyvetrať aj v uliciach. Nižšie sa môžeš inšpirovať štýlom influenceriek, ktoré čižmy kombinujú ku krátkym sukniam či šatám.

Inšpiruj sa štýlovými outfitmi influenceriek. Zdroj: Instagram @gildaambrosio/@hannaschonberg/@maggierawlins

Reid

Horúcim trendom na jeseň 2023 sú jednoznačne kozačky. V ponuke produktov máš na výber topánky v rôznych materiáloch a farbách. Ak hľadáš elegantné čierne „western“ čižmy, model od značky Reid je určite správa voľba. Stoja 69,99 eura.

Steve Madden

Ak „pokukuješ“ po prepracovanejšej verzii klasických kozačiek, obuv od značky Steve Madden stojí 99,95 eura. Zatiaľ čo minulú zimu boli horúcim trendom vysoké čižmy nad kolená, tento rok návrhári stavili na kratší a širší dizajn. Sú vyrobené z imitácie kože, hodiť sa budú k šatám, sukni, ale aj k džínsom. Podpätok nie je úplne vysoký, takže ich určite oceníš aj na bežný deň.

Dr. Martens

Ikonické „baganče“ od Dr. Martens hádam nemusíme ani predstavovať. Veľkú popularitu si však získali aj mokasíny, ktoré túto sezónu uvidíš všade. Do zoznamu sme pridali model v bledej farbe, ktorý sa pýši klasickým žltým lemovaním a hrubou hnedou podrážkou. Mokasíny teraz kúpiš za zľavnenú sumu 119,95 eura.