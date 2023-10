TOP 10 mužských mikín na jeseň. Zaboduješ v minimalistickom dizajne Arket alebo v neprehliadnuteľnom kúsku Off-White™?

Priprav sa na jesennú sezónu. Atraktívne modely mikín nájdeš aj za cenu do 100 eur.

Pohodlné oblečenie vrátane mikín je každodennou uniformou pre väčšinu z nás, a to bez ohľadu na to, či navštevujeme školu alebo chodíme do práce. Ide o jednu z najuniverzálnejších vrstiev, ktorú ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka, zároveň je pohodlná a pri dobrom zaobchádzaní ti vydrží roky.

Toto je TOP 10 mikín pre mužov od značiek ako Arket, Nike, Y-3 alebo Off-White™, ktoré sú zárukou kvality. Atraktívne modely nájdeš aj za cenu do 100 eur.

Zdroj: Arket

Arket Loose Heavyweight Sweatshirt – 79 €

Začíname zľahka, a to minimalistickým sivým modelom od značky Arket. Táto nadčasová mikina je vyrobená z extra ťažkej zmesi organickej a recyklovanej bavlny a má nadrozmernú siluetu s mierne dlhšími plecami aj telom. Štýl s klasickým okrúhlym výstrihom a s detailmi v podobe rebrovaného lemovania a bočných panelov je skvelou voľbou k rifliam aj nohaviciam. Len ťažko nájdeš základnú mikinu bez kapucne s lepším pomerom ceny, dizajnu a kvality.

Zdroj: Footshop

Footshop Graphic Hoodie – 84,95 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš okrem stoviek tenisiek a streetwearu z dielní renomovaných výrobcov aj vlastné dizajny oblečenia vrátane kvalitných mikín s grafickými motívmi.

Spoločnosť, ktorú založil Peter Hajduček pred jedenástimi rokmi, bola a vždy bude úzko spojená s umením. Najnovšie prezentuje kolekciu v spolupráci s Martinom Lukáčom, ktorý mal pri tvorbe úplne voľnú ruku a svoj charakteristický štýl spojil s logom Footshop. Výsledkom je bavlnená mikina s kapucňou v čiernej farbe, ktorú zdobí grafický motív skateboardistu a vĺn.