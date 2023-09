Jeho oblečenie nosí The Weeknd aj J Balvin. Yanick kašle na bulvár a dobýva svetovú módu (Rozhovor)

Vždy som sa od médií snažil dištancovať. Nikdy som nevenoval pozornosť tomu, že moja rodina a náš život bol riešený v bulvári, spomína Yanick, syn topmodelky Daniely Peštovej.

Značka Chew Forever má len pár mesiacov, no už teraz sa môže pochváliť kvalitnými kúskami, unikátnym dizajnom, ale aj prominentnou klientelou. Nosia ju svetové hviezdy ako ako napríklad The Weeknd, J Balvin, Sheck Wes či herec Arón Piper známy z netflixovského seriálu Elite.

Za značkou stoja Yanick Buti (Kasper) a Martin Castor. Ako nám Martin v rozhovore z apríla prezradil, Chew Forever je zameraný hlavne na ich osobný štýl, podľa toho, ako sa obaja obliekajú. „Prichádzame s opäť novými nápadmi a postupne to budeme odhaľovať aj ľuďom,“ povedal nám v čase, keď značku ešte len zakladali.

Zakladatelia Chew Forever (vľavo Yanick Buti a vpravo Martin Castor) a uprostred nich manažér labelu The Weeknda – Cash XO, ktorý má na sebe ich bundu. Zdroj: Chew Forever archív

Martin je tiež zakladateľom brandu Kanto Starter, ktorý žne úspechy v najväčších metropolách. Pravidelne o ňom píšu svetovo známe magazíny a jeho charakteristické mikiny nosia tí najznámejší raperi na scéne ako Central Cee či Ski Mask.

Yanick a Martin sú nielen kolegovia, ale aj dobrí kamaráti. Svoju novú spoločnú značku Chew Forever postavili najmä na denime, jorts a signature hoodies. Už pred svojím prvým oficiálnym dropom, o ktorom sme písali v tomto článku, sa brand objavil na niektorých popredných domácich osobnostiach z Česka a Slovenska. Ich „tribal“ rifľové šortky s 3D reliéfom nosí napríklad Dalyb, Nobodylisten, Nik Tendo či David Luu.

Zdroj: Yanick Buti (archív)

Keďže Martina sme už vyspovedali, teraz ti prinášame rozhovor s druhou polkou vedenia Chewu – Yanickom. Ten sa móde venuje už prakticky odmala a veľkú zásluhu na tom mala aj jeho matka, známa československá topmodelka Daniela Peštová.

Yanick sa tiež môže pochváliť tým, že pracuje pre jedného z najzásadnejších retailerov na svete – Luisa Via Roma. Čo aktuálne pripravujú so značkou, čo preňho znamená Chew Forever, čo povedal The Weeknd na ich kúsky, ako na jeho tvorbu reaguje jeho mama a ako ho ovplyvnilo to, že odmala bol jeho život a jeho rodina rozoberaná v médiách?

Posledné mesiace s Martinom Castorom intenzívne pracujete na vašej značke Chew Forever, ktorá je už na prvý pohľad úplne iná ako bežné streetwearové značky. Ako by si ju opísal?

Popravde by som radšej nechal našu prácu, aby sa opísala sama. Ale jednoducho povedané, Chew je len súhrn všetkých náhodných kútov kultúry, v ktorých sme vyrastali, ktoré sú nejakým spôsobom zastúpené vo forme odevov a doplnkov. Zatiaľ.

Takže s ňou máte ešte ďalšie plány. Stále však ide o pomerne novú značku, no už teraz nosia vaše kúsky najväčšie hip-hopové mená československej, ale aj svetovej scény. Čím to je?

Tým, že ide o silné kúsky. Veľmi silné kúsky.

Svetové hviezdy v kúskoch od Chew Forever. Zľava speváci J Balvin, The Weeknd, influencerka Blvck Dope a Cash XO, spoluzakladateľ XO Records (labelu The Weeknda). Zdroj: Chew Forever (Instagram)

Mňa osobne najviac zaujalo, keď som videl fotku The Weeknda, ktorý mal oblečenú vašu maskáčovú súpravu. Ako sa dostal brand Chew Forever k jednej z najväčších osobností svetového hudobného priemyslu?

Všetko uvidíte v šou, ktorú pripravujeme.

O nej si o chvíľu ešte povieme. Dostali ste od The Weeknda aj nejaký feedback na Chew? Ako sa mu páčili vaše „handry“?

Páčili sa mu. Handry good.

Jednotlivé kúsky značky Chew Forever nájdeš v galérii

Dá sa to vôbec ešte posunúť vyššie? Akú ďalšiu hviezdu by ste si vedeli predstaviť, aby si raz obliekla niečo od vás?

Keď raz navrhneme custom merch pre Slipknot a ich turné. Snáď to niekedy príde a vtedy konečne pokojne zaspím.

Mal som už tú možnosť vidieť trailer k vašej pripravovanej šou, v ktorom je aj ďalšia megahviezda J Balvin. Ten už pred prvým oficiálnym dropom nosil kúsky od Chew Forever. Ako ste nadviazali túto spoluprácu?