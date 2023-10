Fenomén DIRTCORE: Zaistia ti špinavé a roztrhané tenisky vyšší status, ak za ne zaplatíš tisícky eur?

V portfóliu luxusných značiek nájdeš špinavé tenisky aj roztrhané oblečenie.

Balenciaga v limitovanej edícii predávala roztrhané tenisky za 1 850 dolárov, ktoré sa ihneď vypredali. Mnohé luxusné módne domy ako Gucci, Maison Margiela, Acne Studios, Diesel či VTMNTS podobné kúsky uvádzajú v kolekciách pravidelne. Na móle americkej značky Willy Chavarria sa dokonca objavilo špinavé pánske spodné prádlo s dierami. Kreatívny riaditeľ „brandu“ dodal, že dizajnom chcel poukázať na život dnešnej mládeže. Cena zatiaľ nie je známa, no rovnaké tielko bude stáť 265 dolárov.

Ako sa vôbec zrodil trend, kedy ľudia ochotne investujú tisíce eur do obuvi či oblečenia, ktoré vyzerá tak, akoby si ho práve vybral z kontajnera? Podľa HIGHSNOBIETY môžu značky týmto spôsobom poukazovať na aktuálny stav spoločnosti, ktorá je posadnutá dokonalosťou. Cieľom je provokácia, no tá má korene už v 80. rokoch. Dnes sa však ľudia pozerajú práve na značku, ktorá ich nákupné správanie ovplyvňuje najviac.





Trend „dirtcore“ je v posledných rokoch čoraz obľúbenejší aj vďaka kolekciám luxusných značiek. Netýka sa len obuvi, ale aj samotných odevov. Ľudia sa tak v uliciach pýšia úmyselne roztrhanými outfitmi. „Tento trend je o vzdore. Ide o búranie pravidiel, siluety, vzorov či materiálov. Čokoľvek, čo by sme ohodnotili ako škaredé sa dnes úplne mení. Tento trend v podstate odmieta tradičné normy krásy a binárny pohľad na to, čo považujeme za krásne", hovorí umelkyňa a dizajnérka tenisiek Helen Kirkum.

Nosil by si roztrhané tričko od bežnej značky alebo hrá dôležitú úlohu práve nápis ‚Balenciaga‘? „Je to jednoducho test spoločnosti. Ak sa na to ľudia chytia, značka príde nabudúce s ešte viac „crazy“ produktom. Kde zmizlo to, že sa chceme obliecť pekne, aby sme niekoho zaujali. Dnes vyrábajú produkty pre bláznov“, komentujú ľudia módne výstrelky značky Balenciaga.

Hoci sa zdá, že trend zničeného a zámerne poškodeného oblečenia začal značkami ako Balenciaga a VTMNTS, jeho korene siahajú do 80. rokov - do éry punku, ktorá výrazne ovplyvnila svet módy. Bola to práve Vivienne Westwood, ktorá preslávila farebné a roztrhané kúsky oblečenia svojimi "rebelskými" kolekciami. Ľudia vtedy obdivovali modely, ktoré podporovali individualitu. S podobným štýlom neskôr prišiel aj excentrický návrhár Alexander McQueen, ktorý takýmto spôsobom poukazoval na nezávislosť a chcel odpútať pozornosť od dokonalosti.

The Guardian v rámci trendu „dirtcore“ spomína aj na rakúskeho dizajnéra Helmuta Langa. Koncom 90. rokov priniesol na „módnu scénu“ oblečenie, ktoré bolo posprejované a malo na sebe diery od cigariet. Aj v tom období chceli módni návrhári poukazovať na odev ako na umenie, ktoré odzrkadľuje povrchný módny biznis.

„Samozrejme, že „anti-fashion“ trend ovplyvnili tí najlepší dizajnéri. Pretože oni sa vždy snažia posúvať hranice. Túžime však naozaj po takom oblečení? Je to hra medzi dizajnérom a spotrebiteľom. Kto sa ovplyvňuje navzájom?“, cituje Evening Standard módnu komentátorku Jess Doolan.