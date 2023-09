Pozri si TOP outfity v podaní domácich známych tvárí. Zahviezdili Pil C, Maria Dušička s Majkom Spiritom aj Natália Selveková

Nájdeš inšpiráciu v týchto desiatich outfitoch? Nám sa to podarilo.

Časy, keď domáce celebrity nosili nudné oblečenie, sú minulosťou a v priebehu posledných rokov nás pravidelne zásobujú outfitmi ako z módnych magazínov. Nie vždy sú jednotlivé kombinácie úplne podľa našich predstáv, avšak progres je nepopierateľný a vidíme aj veľký záujem o sledovanie najnovších trendov zo zahraničia a postupne nachádzanie vlastného štýlu.

Dodáme, že nachádzanie podnetov v zahraničí vôbec nepovažujeme za chybu. Kvalitná inšpirácia nie je nikdy na škodu, a to platí vo všetkých oblastiach vrátane módy.

Pozri si TOP 12 outfitov v podaní slovenských a českých známych tvárí vrátane Michala „Yakshu“ Novotného, Dalyba, Paulieho Garanda, Nik Tenda, Ivany Mentlovej či Marii Dušičky a Majka Spirita, ktoré stoja za tvoju pozornosť.

Zdroj: Instagram/@yak.sha

Michal Novotný, známy pod prezývkou Yaksha, patrí medzi najvýraznejších mužov v slovenskej popkultúre, a to rovnako vďaka práci, ako aj svojej láske k móde a športu. Zle oblečený nie je pri behu ani v sedle bicykla. Tento športový štýl s puncom luxusu v podobe hodiniek Rolex je nám veľmi blízky a okrem súpravy chválime aj snehobiele vyhotovenie tenisiek New Balance 2002R.

Zdroj: Instagram/@dalybhahacrew

Dalyb patrí do veľmi úzkej skupiny slovenských raperov, ktorí sa nemusia hanbiť za svoj módny vkus, naopak, je skvelou inšpiráciou pre všetkých odvážnych jedincov. O svojom dokonalom prehľade v trendoch nás presvedčil týmto originálnym letným outfitom, keď si obliekol klasickú košeľu s prúžkami od značky Polo Ralph Lauren, ktorú doplnil o farebné fŕkance, pričom ako spodnú vrstvu zvolil široké camo šortky s dĺžkou pod kolená.

Aj v tomto prípade musíme pochváliť výber obuvi – bežecké modely tenisiek Asics sú horúcim trendom. Slnečné okuliare sú Balenciaga.

Zdroj: Instagram/@pil_c, Adam Debourne

Ak by sme mali vybrať jedného muža zo slovenskej popkultúry, ktorého outfity sú hodné pozornosti, na 99 percent by sme povedali meno Pil C. Lukáš v posledných rokoch vyšperkoval svoj štýl do detailov a predvádza jednu skvelú kombináciu za druhou.

Naposledy nás zaujal týmto luxusným outfitom, keď si obliekol ladiacu súpravu košeľovej pracovnej bundy a nohavíc s výrazným monogramom módneho domu Louis Vuitton. Cena oboch modelov je 3 750 eur.

Zdroj: Instagram/@realdavidluu

Návrhár Jan Černý predstavil svoju jedenástu kolekciu pod novým názvom značky Jan Société a medzi pozvanými hosťami sme nechýbali my ani jeden z najlepších českých jazdcov na skateboarde David Luu. Ten do priestorov Jízdárny Pražského hradu dorazil v kožených modeloch v bordovom vyhotovení spod rúk Černého a my nemáme voči tomuto luxusnému outfitu žiadne výhrady. Luu ako obuv zvolil nízke čierne tenisky od Ricka Owensa, ktoré nájdeš v ponuke online obchodu Footshop za 510 eur.

Zdroj: Instagram/@pauliegarand

Spojenie medzi slovenskými a českými interpretmi je takmer zárukou hitu a inak to nie je ani v prípade skladby AMONIT II od Paulieho Garanda, Separa a Kokyho, ktorá ovládla hitparádu Fresh Hits na rádiu Spin.

Všetci traja raperi sa spoločne stretli aj na natáčaní videoklipu, v ktorom predviedli fresh vyhotovenia tenisiek Air Jordan, športové univerzitné bundy, modely oblečenia a okuliarov z dielní módnych domov aj doplnky za tisíce eur v podobe diamantových šperkov alebo hodiniek Rolex. Nemáme väčšie výhrady.