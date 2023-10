Výrazná „smokey“ linka, ale naopak. Takto sa nalíčiš podľa speváčky Barbory Hazuchovej (MAKE-UP & GOSSIP)

Okrem iného, sa dozvieš, ako vyzerá podľa Barbory dokonalý chlap, alebo akú spoluprácu by v živote nezobrala.

Do kresla relácie Make-Up & Gossip si k Linde Gunišovej tentokrát sadla speváčka Barbora Hazuchová. Bývalá „superstaristka“ a milovníčka módy ti ukáže svoj štýl líčenia, ktorý je perfektný na večer. Tento diel ťa naučí, ako si namaľuješ „smoky eyes“ s obrátenou očnou linkou. A samozrejme, dozvieš sa užitočné make-up tipy a nejaké tie „gossipy.“

Líčenie predsa nemôže začať bez klasickej otázky, „Aké sú tvoje obľúbené produkty, ktoré musíš mať stále pri sebe?“ V Barborinej kabelke určite nájdeš púder Fit Me! Matte+Poreless, rúž SuperStay Vinyl Ink v odtieni 35 od Maybelline a lesk na pery.

No a prvým krokom tohto make-up „looku“, je podkladová báza. Pre rýchle a bezchybné zjednotenie pleti si aplikuj produkt Maybelline Instant Age Rewind Perfector 4-in-1 Glow. Použi ruky, lebo hubka má tendenciu vsiaknuť produkt do seba. Následne si na „mokré miesta“ tváre nanes obľúbený Barborin púder a vytvor kontúry s hnedou paletkou. Na oživenie pleti použi krémovú lícenku od Maybelline – Face Studio Cheek Heat.

Dominantným prvkom líčenia sú „dymové“ oči. Aby si si ich spravila, potrebuješ čierny pigment, ale pokojne použi obyčajnú čiernu linku. Tú si nanes na celú dĺžku spodnej a hornej vodovej línie. Potom si produkt nanášaj tesne pod dolnú líniu smerom von. Znie to trochu komplikovanie, takže celý „step-by-step“ postup na make-up si pozri vo videu.

Počas líčenia, Barbora porozprávala o rôznych pikoškách z jej života. Dozvieš sa, akú spoluprácu by nikdy nezobrala, čo by si dala estetickým zákrokom upraviť a ako vyzerá jej milostný život teraz. Okrem iného aj prezradila, ako podľa nej vyzerá dokonalý partner. To všetko sa dozvieš v najnovšej epizóde Make-Up & Gossip.