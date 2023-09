BIELA NOC: Nočné ulice Bratislavy sa na konci septembra premenia na živú umeleckú galériu. Tento rok stojí lístok od 15 eur

Obľúbený festival súčasného umenia Biela noc prichádza už štrnástykrát na Slovensko. Okrem domácej scény sa môžeš tešiť aj na renomovaných zahraničných tvorcov. Pozri si diela, ktoré uvidíš.

Ulice Bratislavy sa raz ročne premenia na pestrú nočnú galériu monumentálnych inštalácií, živého umenia a nových technológií. Festival rozžiari hlavné mesto počas troch víkendových nocí od piatka 29. septembra do nedele 1. októbra. Do metropoly východného Slovenska sa presunie o týždeň neskôr, od 6. do 8. októbra.

Tentokrát ti predstavíme niektoré z inštalácií, ktoré uvidíš sa v Bratislave – čaká ťa viac ako 40 zastávok. Oproti minulému roku si užiješ viac fyzického kontaktu s dielom, výrazné digitálne inštalácie alebo interaktívne diela, ktoré ťa úplne pohltia.

Všetky informácie o programe a vstupenkách nájdeš na web stránke festivalu , v mobilnej apke Biela noc alebo na Facebooku Instagrame . Vstupenka do interiérov Bielej noci v Bratislave stojí 15 eur v predpredaji a 20 eur na mieste. Interiér bude otvorený večer od 19:00 do polnoci. Prehliadku inštalácií v exteriéri si užiješ zadarmo.

Súčasné umenie vo veľkom formáte

Nosným prvkom festivalovej trasy budú impozantné monumentálne objekty, ktoré svojím spôsobom komunikujú s mestom – s jeho architektúrou a zaujímavými interiérmi. Tieto diela na chvíľu zmenia ulice, ktoré možno bežne prehliadneš. Okrem umeleckého zážitku ti sprostredkujú aj nový pohľad na Bratislavu.

Viaceré diela pozvú divákov k priamemu kontaktu či dotyku, iné dokonca vytvoria inšpiratívnu scenériu pre živé umenie ako napríklad performance, tanec a hudbu.

Počas tohto ročníka sa môžeš zahľadieť do digitálneho Slnka, meditovať hlbokými nádychmi vzduchu bez prašných častíc, precítiť „mäkkosť nekonečna” či vzdať poctu legendárnemu Stanovi Filkovi. Zamotáš sa v nadrozmernom uzle, stratíš v ekologickom labyrinte, vstúpiš do nafukovacieho balóna či spoznáš krehkosť bublín.

Vo futuristickom svete sa ocitneš vďaka imerzívnej inštalácii Space is The Place autorskej trojice Kopec, Čumlivski a Demeter, do ktorej bude možné aj vstúpiť. Ich impozantné dielo reaguje na mäkké nafukovacie prostredia slovenského konceptuálneho umelca Stana Filka.

Inštalácia Space is The Place – Jakub Kopec, Ján Čumlivski a František Demeter Zdroj: Biela noc

Tešiť sa môžeš aj na hravú monumentálnu inštaláciu Uzol od BN Label, ktorá bude neprehliadnuteľnou pre jej rozmery, tvar aj sýtu farebnosť. Naopak, náročné témy vojny a obrany otvorí umelecké gesto Laca Saba, ktorý obsadí Hlavné námestie v Bratislave objektom inšpirovaným tvarom protitankovej hviezdice.

Uzol – BN Label Zdroj: Biela noc

Čokoľvek, len vojnu nie – Laco Sbao Zdroj: Biela noc

Trvalé inštalácie pre Bratislavu

13-metrov vysoká figúra z dielne Viktora Freša sa už teraz stáva vizuálnou dominantou námestia v novovznikajúcej mestskej štvrti na nábreží Dunaja. Vďaka spolupráci s developerom JTRE zostáva v hlavnom meste nastálo, spoločne s hravými minimalistickými objektami talianskeho umelca Lucu Boscardiniho.

Boscardiniho tvory by počas prechádzky nemali vynechať ani deti – geometrické zvieratká sa dajú využiť aj ako jednoduché preliezky, lavičky či stroje na cvičenie. V piatok večer ich tu privíta aj site-specific tanečná performance kolektívu Silvie Svitekovej.

Umenie a príroda

Viaceré diela tohtoročného programu odkazujú na ekologické problémy, ako aj potrebu umenia, ktoré reflektuje dôležité historické udalosti.

Z Francúzska príde na Bielu noc aj Guillaume Marmin, ktorého dielo sa dotýka motívov prírody a naliehavosti chrániť životné prostredie v prospech ďalších generácií. Jeho Oh Lord je pútavou projekciu Slnka v rôznych podobách na steny pôvodne sakrálnych priestorov kostola klarisiek v Bratislave ako aj synagógy v Košiciach.

Oh Lord – Guillaume Marmin Zdroj: Biela noc

Silný ekologický motív má tiež nafukovacia pop-up inštalácia rakúskeho kolektívu Dust Institute, ktorú Biela noc uvedie v spolupráci so zakladateľom skupiny, Adamom Hudecom. Umožní ti vstúpiť do efemérnych mäkkých bublín, v ktorých bude prúdiť vzduch bez akýchkoľvek prašných častíc. V spojení so svetelnou projekciu a hudbou v rytme ideálneho tempa nádychov a výdychov je inštalácia silným zmyslovým zážitkom, v ktorej bude ľahšie vnímať prítomný okamih.

Dust free Chamber – Dust Institute, Adam Hudec Zdroj: Biela noc

Zoznam diel s ekologickým motívom nekončí. Architektka Elena Šoltésová ťa pozýva do impozantného labyrintu vytvoreného z odpadu určeného na recykláciu. Zatiaľ čo oceňovaný András Cséfalvay inšpiruje paralelami s vyhynutím živočíšnych druhov pred nami, a to cez 8 monumentálnych dinosaurích vajec.

Objekt Castorin zoskupenia BAHNO-974 naznačuje znetvorenú budúcnosť bytostí žijúcich v znečistených a toxických prostrediach. Kristína Saganová obsadí veľké plochy vizuálne hravou projekciou, ktorá však zdôrazňuje chaos a rastúce neistoty v našom vzťahu k prírode.

Umenie aj pre deti

Obľúbené zastávky si okrem umeleckých nadšencov a profesionálov nájdu aj rodiny s deťmi. Jednou z nich je napríklad aj interaktívna inštalácia Dopamine rakúskeho tvorcu Klausa Obermaira, ktorej vizuál reaguje na rýchlosť pohybu ľudí v jej okolí.

Zrak divákov upúta aj svetelný objekt Neurón Pavla Lipu alebo priestorový hologram v audiovizuálnej inštalácií autorov Frank, Šulgan a spoločnosti OPTIO.

Dopamine – Klausa Obermaier Zdroj: Biela noc

Lokálne špeciality

V Bratislave sa na festivalovej mape objaví Tower 115, ktorú monumentálnym laserovým mappingom poctia BN Label s Martinom Gabčom. Nebude chýbať ani site-specific inštalácia Aleša Vojtáška pred Galériou Nedbalka, a to aj pre jej spojenie s hudobnou performance hudobníčky menom Nina Farrina.

Silný zážitok ti sprostredkuje sobotné vystúpenie 50-členného kolektívu Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje v zrekonštruovanej fontáne na Námestí slobody.

Podpor festival kúpou vstupenky

Jedným z dôležitých cieľov Bielej noci je zblíženie súčasného umenia so širokou verejnosťou, preto je hlavná časť festivalového programu dostupná pre všetkých zdarma priamo v mestských uliciach, parkoch, nádvoriach či záhradách. Na vstup k dielam v interiéroch potrebuješ festivalovú permanentku BN Pass, ktorej cena v predpredaji je 15 eur pre event v Bratislave. Na mieste ťa vyjde lístok o 5 eur viac.