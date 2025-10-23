Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti PaB Donau.
dnes 23. októbra 2025 o 10:00
Čas čítania 3:05
Sponzorovaný obsah

V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“

V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Zdroj: Refresher
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Za poctivým viedenským teľacím rezňom už nemusíš cestovať do Viedne.

Pri dunajskej promenáde si môžeš všimnúť mestskú reštauráciu, ktorá prináša klasiku rakúsko-uhorskej kuchyne v modernom poňatí. Keď vojdeš dnu, privíta ťa čistý dizajn, otvorená kuchyňa a jemné odkazy na Habsburgovcov.

PaB Donau je novo otvorený podnik v Bratislave, inšpirovaný chuťami bývalej monarchie. Kuchyňu vedie šéfkuchár Anton Meszároš, ktorý je známy z podcastu Peklo v papuli a dlhodobo varí tradičnú česko-slovenskú a rakúsko-uhorskú kuchyňu v súčasnom poňatí. Prevádzku zastrešuje skupina ZAR Hospitality.

„Rakúsko-Uhorská kuchyňa je jedinečná, lebo je nám blízka. Keď sme boli súčasťou monarchie, jedli sme podobné jedlá ako panovníci, keď boli peniažky. A mám veľmi rád ‚šnicel‘. V našej reštaurácii ponúkame ikonický ‚Tafelspitz,‘ ktorý miloval František Jozef I.,“ približuje Anton Meszároš koncept reštaurácie.

V PaB Donau nájdeš jedlá, ktoré „prežili monarchiu a dostali mestský kabát“, a nechýbajú ani oceňované remeselné pivá či výberové vína inšpirované habsburskými panovníkmi, ktoré sú vyrábané v pivovare Pálffy Brauerei v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure.

Šéfkuchár Anton Meszároš.
Šéfkuchár Anton Meszároš. Zdroj: Refresher

Objednáš si tu tradičné jedlo Habsburgovcov či gigantický rezeň

V jedálnom lístku si všimneš predjedlá ako gratinovaný plesnivec na brioške s cibuľovou marmeládou, marinovanú repu s kozím syrom a makovou soľou, tatarák so žĺtkom, ale aj langoš, čili hranolky. Už len keď si ich prečítaš, začnú sa ti zbiehať slinky.

Pri hlavnom jedle tiež nebudeš vedieť, čo si máš dať skôr – bravčové líčka sous-vide, šúľance s hubovo-tekvicovou omáčkou a kelovým čipsom, Donau hot-dog-briošku, kačacie prsia s kapustovo-jablkovým pyré a plackou z fermentovaných zemiakov či teľací rezeň so zemiakovou kašou.

Šúľance s hubovo-tekvicovou omáčkou, teľací rezeň, tatarák a marinovaná repa s espumou z kozieho syra.
Šúľance s hubovo-tekvicovou omáčkou, teľací rezeň, tatarák a marinovaná repa s espumou z kozieho syra. Zdroj: Refresher

Ak navštíviš PaB Donau prvýkrát, šéfkuchár ti odporučí bravčové líčka, na ktoré je mimoriadne hrdý, a sviečkovú na smotane. Zákazníci si obľúbili najmä tatarák, langoš či rezeň, a stali sa tak najpredávanejšími jedlami podniku: „Mäso v teľacom rezni pochádza z najkvalitnejšej časti stehna. Robíme ho na prepálenom masle.“

Avšak ak chceš aspoň nachvíľu jesť ako panovník, Anton ti odporúča vyskúšať rakúsky pokrm ‛Tafelspitz,‛ ktorý miloval cisár František Jozef I. – v podaní PaB Donau ožíva v trojchodovej podobe. „Je tam hovädzí vývar s celestínskymi rezancami, špik ako predjedlo, ktorý sa natiera na hrianky, a potom dusená hovädzia kvetová špička s pečenými zemiakmi a špenátom.“

Dodáva: „Máme nielen rakúsko-uhorskú kuchyňu, ale aj lokálnu, no tie jedlá vyzerajú inak. Napríklad si naši zákazníci môžu dať aj španielskeho vtáčika. Človek, keď sa do toho zakusne, vráti ho to do detstva – akoby mu to mama navarila.“

Tafelspitz.
Tafelspitz. Zdroj: Refresher, PaB Donau

PaB Donau používa suroviny z lokálnych fariem, väčšinou to je agrofarma Červený Kameň alebo hydinárska farma v Topoľniciach. Pre autentickosť kuchyne niektoré veci odberajú aj z Rakúska. Menu sa priebežne prispôsobuje sezóne a surovinám. 

V PaB Donau prebieha do 24. októbra špeciálna ponuka. Ak si objednáš denné menu (polievka a hlavné jedlo) dostaneš dezert zadarmo.
PaB Donau PaB Donau refresher PaB Donau
Zobraziť galériu
(11)

Anton Meszároš je známy ako jeden z mála šéfkuchárov, ktorí pripravujú jedlo zero-waste, čiže sa snažia vytvoriť čo najmenej odpadu. Vysvetlil nám, že táto filozofia funguje aj v reštaurácii PaB Donau.

„Snažíme sa spotrebovať úplne všetko, čo sa dá. V lete nám nosia farmári ovocie a zeleninu, ktorú zavárame a fermentujeme a uchovávame na zimu, aby sme z toho vedeli vyžiť celý rok,“ hovorí šéfkuchár.

 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa fonograham (@anton_meszaros)

Vlastné remeselné pivo, víno a signature drinky

Unikátny jedálny lístok nie je jediný dôvod, prečo musíš navštíviť PaB Donau. Reštaurácia disponuje ponukou remeselných oceňovaných pív, ktoré si varia v pivovare Pálffy Brauerei sídliaci v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure. V ponuke majú stálice aj sezónne prekvapenia, od desinky až po IPU, takže každý milovník piva si tu príde na to svoje.

Pivá dostali názvy podľa rodiny Habsburgovcov – môžeš si dať napríklad Jozefovu desinku, Terkin tmavý dúšok alebo Sissin rozmar. Ak preferuješ nealko, pre teba je nachystané svetlé nealkoholické pivo plzenského typu Cisársky jazdec.

Dali sme si Terkin dúšok, tmavý spodne kvasený ležiak 13°, ktorý chutil ako káva a horká čokoláda.
Dali sme si Terkin dúšok, tmavý spodne kvasený ležiak 13°, ktorý chutil ako káva a horká čokoláda. Zdroj: refresher

PaB Donau ponúka aj vlastné vína, taktiež pochádzajúce z kaštieľa – z ich vlastného vinárstva VIAJUR, ktoré sídli v starých pálffyovských pivniciach viac ako 600 rokov. Na výber máš sekt, ružové, červené a biele víno. Ak budeš chcieť víno z iných krajín, nie je problém – môžeš si vybrať vína z Talianska, Francúzska, Rakúska či Nového Zélandu.

Pokiaľ budeš chcieť niečo viac fancy, špecialitou PaB Donau sú aj miešané signature drinky, ktoré sú v alkoholickej, ale aj nealkoholickej variante. V lístku nájdeš názvy ako Uhorská Legenda, Záhadné srdce, Uhorský siesta tonik, Negroni bez nástupníka či Nafúkaná Sissi.

pab donau
Zdroj: PaB Donau, Refresher
PaB Donau sídli na adrese Pribinova 36, 811 09 Bratislava. Kompletný nápojový a jedálny lístok si prečítaš tu.

Rakúsko-uhorskú kuchyňu si dáš aj v Tatranskej Lomnici, kde nájdeš sesterskú prevádzku PaB Kuszmannov bazár. Ak budeš mať chuť na výborné čerstvé koláče,  navštív cukráreň a pekáreň Kuszmannov bazár, ktorá má svoje dvere otvorené v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci a v Poprade.

Všetky prevádzky zastrešuje skupina ZAR Hospitality, pod ktorú patrí aj Hotel Lomnica*****, Kaštieľ Pálffy vo Svätom Jure alebo Oldtimer Gallery múzeum v Ivanke pri Dunaji.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO GASTRO BRATISLAVA REPORTÁŽE ZO SLOVENSKA ROZHOVORY
Odporúčame
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
dnes o 07:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
včera o 17:00
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
včera o 10:31
Storky
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Lifestyle news
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej pred 47 minútami
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory pred 2 hodinami
Na Netflix dnes dorazí 2. séria Nobody Wants This. Ako rabín a podcasterka prekonajú skúšku reality? pred 2 hodinami
V novej emotívnej reklame od Apple sa prihovára nedávno zosnulá Jane Goodall. Predstavili nový MacBook aj iPad včera o 17:28
Vyšiel nový trailer na Emily in Paris. Piata séria prináša románik v Ríme a honosné večierky včera o 16:35
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu včera o 15:42
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko? včera o 14:58
Nahradí Google? Zakladateľ ChatGPT predstavil vlastný webový prehliadač včera o 13:29
NASA ocenila fotku zo Slovenska. Zachytáva kométu nad Vysokými Tatrami včera o 12:39
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc včera o 11:48
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Polícia SR Sociálna poisťovňa
Viac
Banky spustili super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
pred 18 minútami
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
pred 52 minútami
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
Odporúčané
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
15. 10. 2025 11:00
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
17. 10. 2025 17:00
Legendárna reštaurácia Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Legendárna reštaurácia Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
17. 10. 2025 14:36
Medicinálne huby: Tieto typy ti môžu podporiť imunitu, kognitívne funkcie a psychické zdravie
V spolupráci
Medicinálne huby: Tieto typy ti môžu podporiť imunitu, kognitívne funkcie a psychické zdravie
16. 10. 2025 16:00
Jaroslav pred viac ako 30 rokmi založil malé rodinné mäsiarstvo. Tajomstvo úspechu je v kvalite surovín a tradičných receptúrach
PR správa
Jaroslav pred viac ako 30 rokmi založil malé rodinné mäsiarstvo. Tajomstvo úspechu je v kvalite surovín a tradičných receptúrach
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
pred 3 dňami
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
14. 10. 2025 16:00
Nahradí Google? Zakladateľ ChatGPT predstavil vlastný webový prehliadač
včera o 13:29
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Osobnosti
včera o 10:06
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
včera o 10:06
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver
včera o 11:24
Vyšiel nový trailer na Emily in Paris. Piata séria prináša románik v Ríme a honosné večierky
včera o 16:35
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
Zaujímavosti
pred 2 minútami
V spolupráci
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
pred 2 minútami
So zážitkovou cestovkou Namale môžeš cestovať aj na Srí Lanku, Maurícius a čoskoro aj Francúzsku Polynéziu.
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
pred hodinou
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
pred 2 hodinami
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
dnes o 07:00
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:58
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
včera o 17:00
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
pred 2 dňami
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu
včera o 15:42
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:58
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
pred 4 dňami
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 3 dňami
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
17. 10. 2025 10:18
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:58
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia