dnes 27. októbra 2025 o 15:27
Čas čítania 0:54
Zdenka Hvolková

AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“

AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“
Zdroj: Warner Bros. Pictures
Vo veku 70 rokov zomrel švédsky herec a hudobník Björn Andrésen, ktorého svet spoznal ako „najkrajšieho chlapca na svete“.

Slávu mu priniesol film Smrť v Benátkach (1971) režiséra Luchina Viscontiho. Práve táto rola sa mu stala požehnaním aj prekliatím zároveň.

Andrésen mal len pätnásť rokov, keď si ho Visconti vybral do filmu podľa novely Thomasa Manna. Jeho éterický vzhľad, jemné črty a melancholický pohľad ohromili divákov aj filmový svet.

Režisér ho na premiére označil za „najkrajšieho chlapca na svete“. Práve táto fráza hercovi priniesla popularitu, no aj celoživotné bremeno. „Cítil som sa ako exotické zviera v klietke,“ priznal po rokoch pre The Guardian.

björn andrésen björn andrésen björn andrésen
Zobraziť galériu
(3)

Za pozlátkom slávy sa skrýval smútok. Björn prišiel o matku, keď mal len desať, a vyrastal u starej mamy, ktorá ho viedla k herectvu. Po úspechu filmu sa ocitol v centre pozornosti, často v prostredí, ktoré bolo pre tínedžera zraňujúce. O svojich skúsenostiach s Viscontim neskôr hovoril ako o temnej stránke filmového sveta - o manipulácii, tlaku a strate súkromia.

Po rokoch sa presťahoval do Japonska, kde sa stal idolom a spieval popové piesne, no skutočnú rovnováhu našiel až neskôr v hudbe a menších hereckých úlohách. Objavil sa aj vo filme Midsommar (2019), kde si s humorom priznal, že „zomrieť v horore je sen každého herca“.

Björn Andrésen po sebe zanechal dcéru Robin. Mal aj syna Elvina, ktorý tragicky zomrel ako bábätko. Tento moment zlomil hercovo srdce, no jeho životný príbeh ukazuje, že aj pod obrazom dokonalosti sa často skrýva tichý boj. 

