Kim Kardashian zvládla vyštudovať právo, a to popri vedení biznisu, nakrúcaní seriálu a staraní sa o štyri deti.
Počas vystúpenia v BBC The Graham Norton Show, Kim Kardashian (45) prezradila, že pokračuje vo svojom pláne stať sa advokátkou. „O dva týždne budem kvalifikovaná, dúfam, že budem praktizovať právo. Možno o 10 rokov opustím Kim K a budem súdna právnička,“ povedala.
Okrem právnych ambícií pracuje aj na viacerých projektoch – v januári nakrúti svoj prvý film a dúfa v druhú sériu seriálu All’s Fair.
Jessica Jackson, jedna z advokátok, ktoré podporovali Kim a jej vzdelávanie, povedala vo svojom prejave: „Tomuto programu Kim venovala 18 hodín týždenne, 48 týždňov ročne, šesť rokov po sebe.“
„To je celkom 5 184 hodín štúdia práva, čas, ktorý si vyhradila popri výchove štyroch detí, riadení svojich firiem, natáčaní televíznych relácií a účasti na súdnych pojednávaniach, kde zastupovala iných,“ dodala.
Napriek tomu, že nikdy nedokončila vysokú školu, začala prax v advokátskej kancelárii v San Franciscu v roku 2018, absolvovala „baby bar“ v roku 2021 a v marci 2025 MPRE, potrebnú pre advokátsku prax v Kalifornii.
Seriál All’s Fair je jej prvou väčšou hereckou úlohou. Sarah Paulson ju počas natáčania chválila: „Robí všetko – podniká, stará sa o štyri deti, študuje právo. Je skutočne impozantná,“ povedala.