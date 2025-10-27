Meta sa opäť inšpirovala TikTokom a pridala do aplikácie nový prvok.
Koncom minulého týždňa šéf Instagramu Adam Mosseri oznámil, že Instagram teraz dostáva funkciu „História pozerania“ (Watch History), ktorá používateľom uľahčí vyhľadávanie videí, ktoré si v aplikácii už pozreli.
V najnovšej verzii Instagramu teraz nájdeš novú možnosť „Watch History“, ktorá zobrazí miniatúry všetkých videí, ktoré si si pozrel(a) v aplikácii za posledných 30 dní.
Takže ak niekomu chceš ukázať to jedno konkrétne video, ale nemôžeš si spomenúť, kto ho zverejnil, teraz si ho budeš môcť spätne nájsť vo svojej histórii pozerania.
Ako vysvetlil Mosseri na platforme Threads:
„Ak prejdeš do svojho profilu, v časti Nastavenia pod Tvojou aktivitou je teraz História pozerania, takže môžeš vidieť každý Reel, ktorý si si kedy pozrel. Môžeš si ich zoradiť od najstaršieho po najnovší alebo naopak, môžeš si vybrať konkrétny dátum alebo obdobie a dokonca filtrovať podľa osoby či účtu, ktorý daný Reel zverejnil – takže dúfame, že teraz ľahšie nájdeš to video, ktoré si sa snažil(a) nájsť, ale nevedel(a) si kde.“
Ako dobre vieš, túto funkciu má aj TikTok – a je naozaj užitočná. Pre Instagram je to malý, ale cenný doplnok. Aktualizácia prichádza do najnovšej verzie aplikácie Instagram.