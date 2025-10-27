Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. októbra 2025 o 9:41
Čas čítania 0:44
Michaela Kedžuchová

Instagram predstavil novú funkciu. Všetky reelska, ktoré si si kedy pozrel, teraz nájdeš na jednom mieste

Instagram predstavil novú funkciu. Všetky reelska, ktoré si si kedy pozrel, teraz nájdeš na jednom mieste
Zdroj: instagram / @mosseri
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Meta sa opäť inšpirovala TikTokom a pridala do aplikácie nový prvok.

Koncom minulého týždňa šéf Instagramu Adam Mosseri oznámil, že Instagram teraz dostáva funkciu „História pozerania“ (Watch History), ktorá používateľom uľahčí vyhľadávanie videí, ktoré si v aplikácii už pozreli.

instagram
Zdroj: instagram / @mosseri

V najnovšej verzii Instagramu teraz nájdeš novú možnosť „Watch History“, ktorá zobrazí miniatúry všetkých videí, ktoré si si pozrel(a) v aplikácii za posledných 30 dní.

Takže ak niekomu chceš ukázať to jedno konkrétne video, ale nemôžeš si spomenúť, kto ho zverejnil, teraz si ho budeš môcť spätne nájsť vo svojej histórii pozerania.

Odporúčané
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov 7. augusta 2025 o 8:51

Ako vysvetlil Mosseri na platforme Threads:

„Ak prejdeš do svojho profilu, v časti Nastavenia pod Tvojou aktivitou je teraz História pozerania, takže môžeš vidieť každý Reel, ktorý si si kedy pozrel. Môžeš si ich zoradiť od najstaršieho po najnovší alebo naopak, môžeš si vybrať konkrétny dátum alebo obdobie a dokonca filtrovať podľa osoby či účtu, ktorý daný Reel zverejnil – takže dúfame, že teraz ľahšie nájdeš to video, ktoré si sa snažil(a) nájsť, ale nevedel(a) si kde.“

Ako dobre vieš, túto funkciu má aj TikTok – a je naozaj užitočná. Pre Instagram je to malý, ale cenný doplnok. Aktualizácia prichádza do najnovšej verzie aplikácie Instagram.

Odporúčané
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone 27. októbra 2025 o 7:59
Odporúčané
Justin Bieber rozbieha novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň Justin Bieber rozbieha novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň 26. októbra 2025 o 15:31
Odporúčané
Vedci objavili novú planétu. Má potenciál vytvárať podmienky vhodné na život Vedci objavili novú planétu. Má potenciál vytvárať podmienky vhodné na život 26. októbra 2025 o 13:45
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
INSTAGRAM SOCIÁLNE SIETE
Odporúčame
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
pred 2 dňami
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
včera o 07:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
včera o 17:00
Storky
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Lifestyle news
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí pred 24 minútami
Fred again.. priviedol po 16 rokoch za DJ pult bývalého člena Daft Punku. S Thomasom Bangalterom predviedli neuveriteľnú šou pred hodinou
Kim Kardashian sa o dva týždne stane kvalifikovanou právničkou. Plánuje rebranding pred 2 hodinami
Instagram predstavil novú funkciu. Všetky reelska, ktoré si si kedy pozrel, teraz nájdeš na jednom mieste pred 3 hodinami
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu prvýkrát ukázali na verejnosti dnes o 08:53
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone dnes o 07:59
Justin Bieber rozbieha novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň včera o 15:31
Vedci objavili novú planétu. Má potenciál vytvárať podmienky vhodné na život včera o 13:45
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi včera o 12:29
VIDEO: Je tu trailer na tretie príbehové rozšírenie Kingdom Come: Deliverance II. Kedy vyjde? pred 2 dňami
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Rusko Správy počasie
Viac
VIDEO: Turisti po zatmení uviazli v Tatrách. Pomáhať im museli horskí záchranári
pred 22 minútami
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Konsolidácia ovplyvní sumu 13. dôchodku
pred hodinou
Trump ponúka Kim Čong-unovi stretnutie. Uskutočniť sa môže už čoskoro
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
Hry
pred 3 dňami
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
pred 3 dňami
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej
23. 10. 2025 10:15
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
20. 10. 2025 16:17
Aplikácia The Sims po rokoch končí. EA chystá vypnúť servery kultovej hry
Aplikácia The Sims po rokoch končí. EA chystá vypnúť servery kultovej hry
23. 10. 2025 13:17
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz
16. 10. 2025 14:33
V novej emotívnej reklame od Apple sa prihovára nedávno zosnulá Jane Goodall. Predstavili nový MacBook aj iPad
V novej emotívnej reklame od Apple sa prihovára nedávno zosnulá Jane Goodall. Predstavili nový MacBook aj iPad
22. 10. 2025 17:28
Viac z Hudba Všetko
Tina sa po 8 rokoch vracia k rapu. Jej alter ego Minimo sa v novom klipe vozí na streche Lamborghini
Slovensko
pred 3 dňami
Tina sa po 8 rokoch vracia k rapu. Jej alter ego Minimo sa v novom klipe vozí na streche Lamborghini
pred 3 dňami
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
včera o 12:29
Hugo Hypetrain: „Po Separovi je jasné, kto vedie. Dajme 13K rok, Shimmi ešte nepovedal posledné slovo“ (ROZHOVOR)
včera o 16:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Vrah Johna Lenona po rokoch priznal, prečo ho zastrelil. Dôvod je zarážajúci
Vrah Johna Lenona po rokoch priznal, prečo ho zastrelil. Dôvod je zarážajúci
pred 3 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 4 dňami
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
pred 3 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Osobnosti
22. 10. 2025 10:06
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
22. 10. 2025 10:06
November na Netflixe: Stranger Things sú späť, Ed Sheeran ťa prevedie New Yorkom a pozrieš si aj vianočné novinky
včera o 14:00
Toto sú prvé reakcie na seriál IT: Welcome to Derry. Ako sa vydaril návrat strašidelného klauna Pennywisea?
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
Móda
pred 2 hodinami
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
pred 2 hodinami
Štýl je synonymom originality, precíznosti a globálnych trendov. Vyskúšaj ho na vlastnej koži.
Hľadáme junior lifestyle redaktora/-ku. Poď pracovať pre Refresher!
Hľadáme junior lifestyle redaktora/-ku. Poď pracovať pre Refresher!
pred 3 hodinami
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu prvýkrát ukázali na verejnosti
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu prvýkrát ukázali na verejnosti
dnes o 08:53
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
dnes o 07:59
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
pred 2 dňami
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
včera o 12:29
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
včera o 07:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 4 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 4 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia