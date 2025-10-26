Kategórie
dnes 26. októbra 2025 o 13:45
Čas čítania 0:57
Natália Mišániová

Vedci objavili novú planétu. Má potenciál vytvárať podmienky vhodné na život

Vedci objavili novú planétu. Má potenciál vytvárať podmienky vhodné na život
Zdroj: Freepik/stockgiu (Ilustračná foto)
Planéta patrí medzi tzv. „superzeme“ – má pravdepodobne skalnatý povrch a nachádza sa v obývateľnej zóne svojej hviezdy, kde by mohla existovať kvapalná voda.

Vedci z Penn State univerzity identifikovali planétu, ktorá by mohla mať podmienky vhodné pre život. Nachádza sa iba 20 svetelných rokov od Zeme a už teraz sa považuje za sľubného kandidáta mimo našej slnečnej sústavy, informoval portál Debrief

Nový objekt nesie označenie GJ 251 a vedci ho radia medzi tzv. „superzeme“. Ide o planéty, ktoré sú podobné Zemi, ale väčšie, s pravdepodobne pevným, skalnatým povrchom. GJ 251 má približne štyrikrát väčšiu hmotnosť než Zem a pohybuje sa v obývateľnej zóne svojej hviezdy, kde by mohla existovať kvapalná voda, ak planéta disponuje vhodnou atmosférou.

„Takéto planéty sú pre nás kľúčové, pretože predstavujú najväčšiu šancu nájsť mimozemský život,“ uviedol Suvrath Mahadevan, spoluautor výskumu. Objav je výsledkom dlhoročného výskumu s využitím prístroja Habitable-Zone Planet Finder (HPF), ktorý dokáže s vysokou presnosťou analyzovať svetlo hviezd a odhaliť drobné zmeny v ich jasnosti, ktoré signalizujú prítomnosť obiehajúcich planét.

vesmír
Zdroj: Unsplash/Bryan Goff
SPRÁVY ZO SVETA
Najnovšie

Domov
