Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. októbra 2025 o 16:48
Čas čítania 0:26
Ella Petrová

VIDEO: Je tu trailer na tretie príbehové rozšírenie Kingdom Come: Deliverance II. Kedy vyjde?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Štúdio Warhorse odhalilo tretie a podľa doterajších informácií tiež posledné príbehové rozšírenie pre svoju stredovekú videohru Kingdom Come: Deliverance II.

DLC s názvom Mysteria Ecclesiae sa predstavilo premiérovým trailerom a zároveň oznámilo dátum vydania. Hru môžeme očakávať už 11. novembra na Steame aj konzolách PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Podľa slov tvorcov sa dočkáme novej dejovej línie, ktorá hráčov zavedie do izolovaného Sedleckého kláštora, kde sa budú snažiť odhaliť temné a nebezpečné tajomstvo. Rozšírenie bude klásť väčší dôraz na vyšetrovanie a celkovo detektívne prvky. Týkať sa to bude šíriacej sa choroby, viac ale neprezradili.

Hráči a hráčky sa tiež zoznámia s časťami kláštora, s ktorými sa v predchádzajúcich rozšíreniach nestretli. Objaví sa tam aj množstvo nových predmetov – od zbraní a oblečenia až po knihy a lektvary.

Odporúčané
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí 24. októbra 2025 o 19:23
Odporúčané
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku 25. októbra 2025 o 10:30
Odporúčané
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu 24. októbra 2025 o 18:30
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HRY
Odporúčame
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
pred 2 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 2 dňami
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
pred hodinou
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
včera o 17:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Storky
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Lifestyle news
VIDEO: Je tu trailer na tretie príbehové rozšírenie Kingdom Come: Deliverance II. Kedy vyjde? pred 2 hodinami
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste dnes o 13:26
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku dnes o 10:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca? dnes o 07:27
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí včera o 19:23
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom včera o 18:41
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu včera o 18:30
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina včera o 17:53
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania včera o 17:06
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé včera o 16:12
Spravodajstvo
Rusko Banky Polícia SR Vojna na Ukrajine
Viac
Tragédia v Taliansku: Turista pri robení selfie spadol z Panteónu, na mieste zomrel
pred hodinou
Írsko si zvolilo hlavu štátu. Novou prezidentkou sa stane Catherine Connollyová
pred 2 hodinami
VIDEO: Hádka v bratislavských potravinách skončila bitkou. Zadržanému mužovi hrozí až trojročný trest
pred 2 hodinami

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Osobnosti
pred 3 dňami
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
pred 3 dňami
Toto sú prvé reakcie na seriál IT: Welcome to Derry. Ako sa vydaril návrat strašidelného klauna Pennywisea?
Toto sú prvé reakcie na seriál IT: Welcome to Derry. Ako sa vydaril návrat strašidelného klauna Pennywisea?
včera o 12:04
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé
včera o 16:12
Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender
Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender
21. 10. 2025 17:08
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
včera o 12:56
Netflix nakrúca v Prahe nový seriál. Zastrešuje ju produkcia, ktorá robila aj na Spider-Manovi
Netflix nakrúca v Prahe nový seriál. Zastrešuje ju produkcia, ktorá robila aj na Spider-Manovi
pred 2 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
Ľudia
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
včera o 17:00
Vrah Johna Lenona po rokoch priznal, prečo ho zastrelil. Dôvod je zarážajúci
včera o 15:21
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
dnes o 13:26
Viac z Gastro Všetko
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
Ľudia
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
včera o 17:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
pred 2 dňami
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
17. 10. 2025 17:00
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
Zdravie
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
pred hodinou
Nahmatala si si hrčku? Nemusí to byť hneď rakovina. Často ide o cysty alebo hormonálne zmeny. Kedy spozornieť a ako pristupovať k samodiagnostike? O tom sme sa porozprávali s gynekologičkou Michalou Adamec.
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
dnes o 11:00
Lucia vyhrala Národnú cenu za dizajn. Tvorbou chce prebudiť pocit spojenia s produktom (REFRESHER ART)
Lucia vyhrala Národnú cenu za dizajn. Tvorbou chce prebudiť pocit spojenia s produktom (REFRESHER ART)
dnes o 08:00
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
včera o 18:30
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
včera o 17:06
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 2 dňami
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
včera o 12:56
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
dnes o 07:27
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 2 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 2 dňami
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
19. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 2 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia