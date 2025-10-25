Štúdio Warhorse odhalilo tretie a podľa doterajších informácií tiež posledné príbehové rozšírenie pre svoju stredovekú videohru Kingdom Come: Deliverance II.
DLC s názvom Mysteria Ecclesiae sa predstavilo premiérovým trailerom a zároveň oznámilo dátum vydania. Hru môžeme očakávať už 11. novembra na Steame aj konzolách PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Podľa slov tvorcov sa dočkáme novej dejovej línie, ktorá hráčov zavedie do izolovaného Sedleckého kláštora, kde sa budú snažiť odhaliť temné a nebezpečné tajomstvo. Rozšírenie bude klásť väčší dôraz na vyšetrovanie a celkovo detektívne prvky. Týkať sa to bude šíriacej sa choroby, viac ale neprezradili.
Hráči a hráčky sa tiež zoznámia s časťami kláštora, s ktorými sa v predchádzajúcich rozšíreniach nestretli. Objaví sa tam aj množstvo nových predmetov – od zbraní a oblečenia až po knihy a lektvary.