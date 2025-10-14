Priznala, že napriek úspechu a zdanlivo dokonalému životu ju často pohlcovali pocity smútku, hanby a vyčerpania.
Len pred pár dňami sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia, o ktorom sa v posledných rokoch hovorí čoraz viac nahlas. Svoje o tom vie aj topmodelka Bella Hadid, ktorá sa rozhodla otvorene prehovoriť o boji s úzkosťami a depresiami, ktoré ju sprevádzajú roky.
„Niečo, čo vo mne žije už dlhé roky, je ťarcha úzkosti a depresie. Niekedy sa zdá, akoby ma úplne pohlcovala – paralyzujúca a pritom pre ostatných neviditeľná,“ napísala Bella. „Sú dni, keď sa rozplačem ešte skôr, než sa deň vôbec začne, a premýšľam, prečo je moja myseľ taká ťažká, keď sa svet okolo mňa zdá byť taký jasný a plný svetla,“ priblížila svoje pocity.
Podľa nej s duševnými problémami často prichádza aj hlboký pocit hanby. „Niekedy sa sama seba pýtam, ako je možné, že mám v živote toľko požehnania, a pritom moje telo aj myseľ pravidelne zaplavuje smútok, depresia a ochromujúca úzkosť,“ dodala úprimne.
Bella zároveň pripomenula, že duševné ťažkosti nie sú známkou slabosti. „Nie je to slabosť – je to súčasť mňa,“ napísala k svojmu príspevku a pridala aj podporné kontakty, na ktoré sa môžu jej fanúšikovia obrátiť. Ak aj ty zažívaš podobné pocity, neváhaj sa ozvať napríklad na Linku dôvery Nezábudka, kde nájdeš odbornú pomoc.