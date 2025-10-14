Kategórie
dnes 14. októbra 2025 o 11:54
Čas čítania 0:31
Hana Divišová

Slovenská tatérka svetových celebrít Ivana Beláková požiadala o ruku svoju dlhoročnú priateľku

Slovenská tatérka svetových celebrít Ivana Beláková požiadala o ruku svoju dlhoročnú priateľku
Zdroj: Instagram/@Ivana Belakova
OSOBNOSTI OSOBNOSTI SLOVENSKO
Ivana tetovala svetové hviezdy ako Chrisa Browna, Lil Waynea, Ritu Oru či Miu Khalifu.

Celebritná tatérka Ivana Beláková sa zasnúbila so svojou dlhoročnou partnerkou Veronikou. Ivana pochádza z okresu Myjava, no už takmer 15 rokov žije v Spojených štátoch, kde sa s Veronikou aj zoznámila.

O svojom veľkom životnom kroku sa podelila na Instagrame, kde zverejnila aj zábery priamo zo zásnub. „Povedala ÁNO! Tomuto a všetkým našim životom!“ napísala Ivana k príspevku. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ivana Belakova (@ivanatattooart)

Ivana sa preslávila najmä vďaka svojej tetovacej kariére. V USA tetovala množstvo známych mien, ako sú Chris Brown, Lil Wayne, Rita Ora či Mia Khalifa. Jej tvorbu ocenilo aj Múzeum súčasného umenia v Ríme. 

V súčasnosti sa Ivana na sociálnych sieťach venuje aj témam pozitívneho myslenia a osobného rozvoja. Svojim slovenským fanúšikom pravidelne prináša videá s touto tématikou.

Náhľadový obrázok: Instagram/@Ivana Belakova
