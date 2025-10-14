Ivana tetovala svetové hviezdy ako Chrisa Browna, Lil Waynea, Ritu Oru či Miu Khalifu.
Celebritná tatérka Ivana Beláková sa zasnúbila so svojou dlhoročnou partnerkou Veronikou. Ivana pochádza z okresu Myjava, no už takmer 15 rokov žije v Spojených štátoch, kde sa s Veronikou aj zoznámila.
O svojom veľkom životnom kroku sa podelila na Instagrame, kde zverejnila aj zábery priamo zo zásnub. „Povedala ÁNO! Tomuto a všetkým našim životom!“ napísala Ivana k príspevku.
Ivana sa preslávila najmä vďaka svojej tetovacej kariére. V USA tetovala množstvo známych mien, ako sú Chris Brown, Lil Wayne, Rita Ora či Mia Khalifa. Jej tvorbu ocenilo aj Múzeum súčasného umenia v Ríme.
V súčasnosti sa Ivana na sociálnych sieťach venuje aj témam pozitívneho myslenia a osobného rozvoja. Svojim slovenským fanúšikom pravidelne prináša videá s touto tématikou.