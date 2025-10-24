Kategórie
dnes 24. októbra 2025 o 10:31
Čas čítania 0:39

Tina sa po 8 rokoch vracia k rapu. Jej alter ego Minimo sa v novom klipe vozí na streche Lamborghini

Tina sa po 8 rokoch vracia k rapu. Jej alter ego Minimo sa v novom klipe vozí na streche Lamborghini
Zdroj: @katarinaslesar
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Minimo sa vracia na scénu po ôsmich rokoch s trackom „FLOW JAK UZI“.

Toto je návrat, ako sa patrí. Naposledy ste mohli počuť raperku Minimo na albume Pancier od Separa, presnejšie na tracku „Cirkus“. Bývalá členka skupiny DMS dnes vydala svoj prvý videosingel s názvom „FLOW JAK UZI,“ ktorý by mal byť len začiatkom toho, čo chystá.

tina/minimo tina/minimo tina/minimo tina/minimo
Zobraziť galériu
(5)

Dlho som bola ticho, nerobila hudbu,
dala vám šancu preraziť, ber to ako službu.
Klop klop, who is that? Queen is back,
ja som rap, teraz sleduj, ako cúvnu.

Tina včera odpálila najväčší koncert vo svojej 20-ročnej kariére. Na pódiu sa objavil Rytmus, Dara Rolins či jej dcéra Anička Tina včera odpálila najväčší koncert vo svojej 20-ročnej kariére. Na pódiu sa objavil Rytmus, Dara Rolins či jej dcéra Anička 1. decembra 2024 o 8:26

Klip sa natáčal aj v Košiciach, priamo pred Tininým murálom na paneláku. Vo videu sa okrem iného vozí na streche fialového Lamborghini. Na otázku, čo sa s ňou za tie roky dialo, sme dostali krátku odpoveď: „No, už som tu. Budem tu dovtedy, kým ma to bude baviť – a to neviem, dokedy to bude. Hlavne, nech to baví ľudí,“ hovorí.

Ako sme už spomínali, videosingelom to nekončí, pretože Minimo chystá špeciálne EP s názvom Tina neni doma. Zatiaľ nevieme, kedy ho očakávať, no veríme, že to oznámi na jej novom Instagrame.

Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ. Vyvíjali ju 10 rokov Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ. Vyvíjali ju 10 rokov 24. októbra 2025 o 9:37
Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia 24. októbra 2025 o 8:55
Luca Brassi a Raphael navarili nový nelegálne dobrý hit „PROBLEMA“. Opisujú v ňom odvrátenú stránku svojho života Luca Brassi a Raphael navarili nový nelegálne dobrý hit „PROBLEMA“. Opisujú v ňom odvrátenú stránku svojho života 24. októbra 2025 o 8:08
RAP SLOVENSKÝ RAP SPEVÁCI A SPEVÁČKY
