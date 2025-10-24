Minimo sa vracia na scénu po ôsmich rokoch s trackom „FLOW JAK UZI“.
Toto je návrat, ako sa patrí. Naposledy ste mohli počuť raperku Minimo na albume Pancier od Separa, presnejšie na tracku „Cirkus“. Bývalá členka skupiny DMS dnes vydala svoj prvý videosingel s názvom „FLOW JAK UZI,“ ktorý by mal byť len začiatkom toho, čo chystá.
Dlho som bola ticho, nerobila hudbu,
dala vám šancu preraziť, ber to ako službu.
Klop klop, who is that? Queen is back,
ja som rap, teraz sleduj, ako cúvnu.
Klip sa natáčal aj v Košiciach, priamo pred Tininým murálom na paneláku. Vo videu sa okrem iného vozí na streche fialového Lamborghini. Na otázku, čo sa s ňou za tie roky dialo, sme dostali krátku odpoveď: „No, už som tu. Budem tu dovtedy, kým ma to bude baviť – a to neviem, dokedy to bude. Hlavne, nech to baví ľudí,“ hovorí.
Ako sme už spomínali, videosingelom to nekončí, pretože Minimo chystá špeciálne EP s názvom Tina neni doma. Zatiaľ nevieme, kedy ho očakávať, no veríme, že to oznámi na jej novom Instagrame.