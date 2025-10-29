Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Fanta.
dnes 29. októbra 2025 o 13:00
Čas čítania 2:07
Sponzorovaný obsah

Chucky, M3GAN či Freddy Fazbear. Filmový kritik odhaľuje, prečo sú tieto strašidelné postavy také populárne

Tento Halloween budeš vidieť strašidelné postavy nielen na obrazovkách.

Keď sa povie Halloween, väčšina z nás si predstaví tekvice, kostýmy a sladkosti. Ale tento sviatok má aj svoju temnejšiu stránku – a práve tá nás láka najviac. Je to čas, keď sa na scénu vracajú legendárne filmové príšery, ktoré dodnes dokážu poriadne človeka vydesiť.

Tento rok sa vďaka limitovanej edícii Fanta, ktorá vznikla v spolupráci s Universal Pictures, budeš v čase Halloweenu stretávať s hororovými postavami, ktoré už dávno prerástli hranice strieborného plátna. Filmový kritik Peter Konečný odhaľuje, prečo sú také desivé a populárne.

Chucky (Child’s Play, 1988)

Bábika, ktorá by mala byť roztomilá. Ale nie je. Chucky je posadnutý dušou sériového vraha a má vlastný plán – chaos. Spočiatku pôsobí nevinne, no veľmi rýchlo ukáže, že je drzý, sadistický a nepredvídateľný. Aj preto sa stal symbolom popkultúry.

„Chucky bol pôvodne myslený ako paródia na vtedy populárne hračky, no nakoniec sa stal hororovou ikonou. Kamera často ukazovala pohľad jeho očami – a práve to znásobilo pocit hrôzy,“ hovorí Peter Konečný. Ikonické hlášky a dizajn robia z Chuckyho hororovú legendu, ktorá aj po 30 rokoch dokáže vydesiť. Tak ako? „Wanna play?“

M3GAN (2023)

Moderná verzia Chuckyho pre generáciu Z. Robotická bábika s umelou inteligenciou, navrhnutá ako ideálna kamarátka pre deti. Vie tancovať ako TikTok hviezda, otvoriť Fantu rýchlejšie než ty a keď prepne do režimu „ochrany“, začne eliminovať všetko, čo ohrozuje jej malú majiteľku.

„M3GAN je ukážkou toho, ako sa menia naše strachy – už to nie sú duchovia či monštrá, ale technológie, ktoré nám prerastajú cez hlavu,“ dodáva Konečný.

Prečo je desivá? Lebo je odrazom našej závislosti od technológií. A jej tanečné pohyby v skutočnosti predviedla 12-ročná šampiónka v tanci a karate Amie Donald.

The Grabber (The Black Phone, 2021)

Sadistický únosca detí, ktorý je desivý práve tým, že nepochádza z iného sveta, ale z nášho susedstva. Zo záhrobia však znejú hlasy obetí v čiernom telefóne, ktorý by mal byť odpojený.

„Najväčší horor často neprichádza z nadprirodzena, ale z ľudí samotných – a Grabber je presne tento typ postavy,“ vysvetľuje Peter Konečný.

Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy’s, 2023)

Animatronický medveď z hororovej videohry, ktorý ožil na plátne. Mladý muž Mike prijíma prácu nočného strážnika v opustenej pizzerii. Lenže keď sa začnú hýbať staré atrakcie, je jasné, že tu nepomôže ani maska, ani baterka.

„Freddy funguje preto, lebo spája dve detské nočné mory – strašidelnú atrakciu a pocit, že ťa sleduje niečo neživé,“ hovorí Konečný.

A pozor – vo filme nešlo len o CGI, ale o skutočné bábky, ktoré vytvoril tím Jima Hensona, stojaci za Muppet Show. 

Horory dnes už nie sú o pomalom, zakrádajúcom sa napätí – Gen Z chce rýchle strihy, jumpscary a scény, ktoré sa dajú okamžite hodiť na TikTok alebo spraviť z nich meme. Nestačí len krvavý záver, dôležité je, ako celý film vyzerá a či má šmrnc.

Halloween, ktorý chutí

Tento Halloween prináša Fanta limitovanú edíciu chutí v spolupráci s Universal Pictures a ikonami hororu. Pre českých a slovenských fanúšikov si vybrala tie najviac žiadané postavy a k nim chute na mieru: 

  • Chucky/Chucky’s Punch, limitovaná edícia lesného ovocia, zero sugar.
  • Freddy Fazbear v pomarančovom variante original aj zero sugar.

Nech už si vyberieš ktorúkoľvek príchuť, na tvojej halloweenskej párty nesmie chýbať. Strašidelná, ikonická a osviežujúca – presne tak bude vyzerať tvoja halloweenska noc s Fantou. 👻🥤

fanta
Zdroj: Fanta
