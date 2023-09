FOTO: 4-izbový byt na bratislavských Palisádach ponúka panoramatické výhľady na Bratislavu. Dominantou je veľká terasa

V byte dominujú naturálne farby, pýši sa dvoma kúpeľňami. Architekti sa snažili zachovať jeho pôvodnú atmosféru.

Priestranný štvorizbový byt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou vďaka architektom zo štúdia What Architects. Ich cieľom bolo v maximálnej miere využiť pôvodnú dispozíciu bytu a ďalej s ňou pracovať. Byt na Palisádach sa dnes pýši výhľadom na panorámu Bratislavy, obklopuje ho vysoká zeleň. V interiéri dominujú naturálne farby a zaujímavé prvky. Okrem úchvatného výhľadu zaujme aj netradičný dizajn kúpeľne.

Byt sa nachádza v bytovom dome zo 70. rokov, ktorý stojí v južnom svahu bratislavských Palisád. Do rúk architektov ho zverili majitelia Kristína a Martin. „Klienti nás oslovili na základe ceny Cezaar, pretože sa im páčila naša práca. Veľké plus bolo aj to, že nás prizvali už do hľadania samotného bytu, čiže sme pomáhali už pri výbere vhodného bytu v pôvodnom stave. Hľadali starší byt, nie v novostavbe. Tento konkrétny objekt nás oslovil hneď na prvý pohľad. Bol síce pomerne tmavý, ale išla z neho veľmi príjemná atmosféra“, tvrdí architekt Tomáš Krištek.

Zdroj: What Architects.

Cieľom bolo zachovať pôvodné rozloženie bytu

Tento byt je rozdelený na tri hlavné časti. Vstupná časť zahŕňa hosťovskú izbu, menšiu kúpeľňu a kuchyňu. Tá je elegantne spojená s hlavným obytným priestorom, ktorý predstavuje obývacia izba a jedáleň, pričom sa otvára na veľkú terasu obklopenú zeleným trávnikom. Nočná časť bytu pozostáva z dvoch spální spojených s kúpeľňou, ohraničená je taktiež dlhou terasou. „Naša základná myšlienka pri návrhu spočívala v zachovaní pôvodnej dispozície bytu. Chceli sme však vytvoriť nové priestorové kvality a zlepšenia. Nádherné výhľady na mesto sa naskytujú hneď pri vstupe do bytu a to vytvára úchvatný prvý dojem,“ dodáva.

Pôvodná kuchyňa pôsobila príliš tmavo. Tým, že ju architekti viac otvorili, nie je priestor príliš uzavretý. Dnes sa kuchyňa stala súčasťou otvoreného spoločenského priestoru, ktorý je prepojený s obývačkou a jedálňou.

Hosťovská izba ponúka výhľady do hustej zelene na východnej strane. Je navrhnutá tak, aby sa s ňou dalo v budúcnosti pracovať, a môže sa stať plnohodnotnou manželskou spálňou. Interiér zdobí výrazný prvok v podobe murovaného kozuba. Ide o pôvodný prvok, ktorý sa architekti rozhodli v byte nechať.

Zdroj: What Architects.

Interiér má autentický charakter

„Okrem toho, že interiér bytu je priestorovo dobre premyslený, aj vo svojom materiálovom a farebnom riešení úzko nadväzuje na pôvodnú architektúru bytového domu zo 70. rokov,“ hovorí architekt. Pri vstúpení do obývačky vidieť pôvodné CDM murivo (dierovaná tehla, pozn. red.), strop je z pohľadového betónu, ktorý evokuje historický charakter budovy.

Obytné miestnosti a exteriérová fasáda sú obložené tapetou z hrubých šamotových tehál. Podlahu zdobia obnovené mozaikové dubové parkety. „Čo bolo dobré, sa zachovalo, čomu bolo treba pomôcť, sme pomohli. Ale naozaj, pôvodná dispozícia už bola dobrá,“ tvrdí architekt Tomáš Krištek.

Ďalšie podlahy v byte sú pokryté terrazzovou dlažbou, ktorá sa objavuje v spoločných priestoroch bytového domu. Pri výhľadoch na strechy domov dominuje pálená škridla, čo sa snažili architekti využiť tak, že použili terakotové obklady v oboch kúpeľniach. Nová podoba interiéru sa tak nesnaží prepísať priestorovo-výtvarnú koncepciu pôvodnej architektúry. Naopak, snaží sa sa novým spôsobom poukazovať a rozvíjať jej pôvodné kvality.

Terasa prepája interiér s prírodou

Veľká loggia ponúka výhľady na panorámu Bratislavy a vysokú zeleň. Obklopuje dennú, no aj nočnú zónu bytu. Terasa, ktorá vystupuje z východnej strany, sa stáva súčasťou centrálnej spoločenskej zóny. Človek má pocit, že sa ocitá priamo v korunách stromov.

„Keďže sme na terase znížili parapety, mohli sme tam osadiť veľkú zalamovaciu sklenú stenu. Tá po odtiahnutí zmazala hranicu medzi interiérom a exteriérom. Základná predstava klientov bolo asi iba to, aby sa tam cítili dobre a pokojne. Následne to bolo už len o hľadaní spoločného riešenia. Chémia fungovala, bola to super spolupráca,“ informuje architekt Tomáš Krištek.