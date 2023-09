Speváčka Ronie: Raz ma jeden fanúšik požiadal o ruku počas koncertu. Odmietla som, ale doteraz mám ten prsteň doma (Rozhovor)

Vyspovedali sme populárnu slovenskú speváčku. Prezradila nám, kedy plánuje vydať nový album, ale aj to, čo najhoršie a najkrajšie zažila na pódiu.

Veronika Adamičková alias Ronie má prirodzený sexepíl, krásny hlas a vie, ako si získať poslucháča. Do povedomia sa dostala vďaka kapele Forsomeone, kde spievala spolu s Alžbetou Ferencovou a Laurou Weng, v roku 2019 debutovala sólovým albumom Domino.

Momentálne pracuje na ďalšom, z ktorého už ponúkla ochutnávku v podobe štyroch singlov. Má na konte viacero úspešných spoluprác, napríklad s Majkom Spiritom, Yaelom či s Dominikou Mirgovou. S Ronie sme sa rozprávali o jej tvorbe, hudobnom vkuse, zážitkoch z pódia, spolupráci s jej priateľom, ktorý je zároveň jej producentom, ale aj o životnom štýle.

Všimol som si, že si bola na Lovestreame. Ako hodnotíš festival?

Bola som tam len jeden deň, takže neviem, či to môžem objektívne zhodnotiť. (smiech) Bola som tam kvôli Jasonovi Derulovi, keďže som ho počúvala od malička. Mám najradšej jeho staršie veci a za mňa to bolo super. Mal aj brutálnu šou, aj brutálne zaspieval – na to, že popritom tancoval.

Takisto som sa tešila na Salvatora Ganacciho, aj ten bol brutálny. Milujem ho. Inak som si areál moc nepobehala, šla som čisto na koncerty a potom hneď aj domov, aby sme nestáli v kolónach. Ale inak to bolo celé cool. Na to, že to je jediný komerčný festival na Slovensku, tak to bola bomba. Dúfam, že to raz bude obrovský festival.

Chcela by si tam niekedy aj vystupovať?

Už sme to s Lovestreamom riešili. Bolo to ešte minulý rok, keď mali ten jeden slovenský deň. Nakoniec to nevyšlo, ale nechávam to otvorené.

Pred akým najväčším davom si už vystupovala a kedy to bolo?

Neviem, či má väčšiu kapacitu SaSaZu v Prahe alebo Hunt aréna v Bratislave. Myslím si, že majú podobnú kapacitu, okolo šesťtisíc ľudí. Jedna akcia bola krst DJ Wicha, kde sme spolu odohrali spoločnú pesničku Keď teba mám. Druhá akcia bol koncert Separa, kde som robila predskokanku.

Začínala si v kapele Forsomeone spolu s Alžbetou Ferencovou alebo Laurou Weng, no časom sa vaše cesty rozdelili. Aký vzťah máš s dievčatami dnes? Sleduješ ich sólovú tvorbu?

Sledujem všetko, jasné. Viem, že Betka vydala brutálny album, taký indie. Za mňa cool, ona vždy chcela ísť týmto smerom. Preto sme sa vlastne aj rozdelili, mali sme rozdielny hudobný vkus, čo dnes aj vidieť na našej sólovej tvorbe. Ja som bola vždy viac na komerciu, Laura sa hýbala najmä v alternatívnej sfére a tam aj zostala. Mala tam viac kamarátov.

Betka bola nalomená k indie tvorbe. No a Miška sa tomu úplne prestala venovať. Ona bola tá štvrtá, ktorú si väčšinou nikto nepamätá, pritom z nás bola najtalentovanejšia. (smiech) Tak to však býva. V každom prípade, nie sme síce v kontakte, nepíšeme si ani spolu nechodíme na kávu, ale vždy, keď sa niekde stretneme, sme spolu za dobre. Sme v pohode.





Keď som prvýkrát videl videoklip k tvojej najnovšej skladbe S kým si, hneď som sa vrátil v čase a spomenul som si na klipy a outfity Christiny Aguilery. Bol to zámerný odkaz na jej tvorbu alebo skôr si ňou len nejako podvedome ovplyvnená?

Je to zámerný odkaz, dobre si si všimol. (smiech) Do každej piesne z pripravovaného albumu som chcela dať nejaký hudobný odkaz na „dvetisícky“. Tu som presne odkazovala aj outfitom na Christinu Aguileru v piesni Can't Hold Us Down. Nechcela som to mať, samozrejme, rovnaké.

V tom klipe som ďalej odkazovala choreografiou aj na Britney Spears. Hneď na začiatku sme si určili, že chceme robiť „dvetisícky“, ale v novom šate. Musí tam byť jasný odkaz, ale taktiež to musí byť svojské. Nechcem robiť čisto kopírku, to by som mohla už rovno robiť covery.





Sú práve tieto dve speváčky tie, ktoré ťa najviac ovplyvnili? Koho si najviac počúvala, keď si vyrastala?

Aguilera je pre mňa číslo jedna. Štýlovo, hlasovo, proste všetkým. Keď som bola malá, ani som si neuvedomovala, že ma Britney ovplyvňovala. Nebola podľa mňa tá najlepšia speváčka, ale poznala som všetko, keďže bola najviac komerčná. Mala som ešte veľmi rada Shakiru, z nej som bola úplne mimo. Milovala som jej klipy. Neskôr, keď som bola staršia, ma bavila Aretha Franklin alebo Whitney Houston a dodnes je pre mňa slovenská ikona Misha. Ďalej ma ovplyvnila Alyah či Beyoncé.

Koho počúvaš najviac dnes?

Arianu Grande, ale počúvam ju už dlhodobo. Okrem prvého albumu, ktorý ma až tak nezobral. Taktiež Lady Gagu, aj keď momentálne nie je nejaká príliš akčná. Mám rada Doju Cat. Aj keď nie som nejaká veľká fanúšička, že by som počúvala jej celý album v kuse, našla som si pár jej vecí, ktoré sú zaujímavé.

Počúvaš aj nejakých mužských interpretov? (smiech)

Čakala som túto otázku. (smiech) Áno, nie som zameraná čisto len na ženy, ale viacej ma dokážu ovplyvniť práve ony. Z mužov ma baví napríklad Bruno Mars, staršia tvorba Weeknda, ešte tie depresívne veci. Mám rada aj tieto jeho „osemdesiatky“, ale viac inklinujem k jeho starším temnejším skladbám. Páči sa mi aj James Arthur. Mám celkovo rada také plačlivé hlasy.

Je nejaká pieseň, ktorá ti vyslovene zmenila život?