Richard Müller: S výnimkou Separa, ktorý ma presvedčil na spoluprácu, sa nenašiel nikto, kto by ma prevratne zaujal (Rozhovor)

Vyspovedali sme legendárneho slovenského speváka.

Aj ty si nepochybne spievaš jeho nestarnúce hity ako Milovanie v daždi, Po schodoch, Cigaretka na dva ťahy, Tlaková níž či Nahý, vždy keď ich hrajú v rádiu. Richard Müller patrí medzi najlepších a najúspešnejších slovenských hudobníkov.



Stal sa priekopníkom syntetizátorovej hudby v bývalom Československu, má na konte sedemnásť štúdiových albumov, osemnásť cien Aurel a štyri ceny Grand Prix Radio pre najhranejšieho interpreta. Trikrát sa stal Zlatým slávikom a získal aj Krištáľové krídlo v kategórii rock, pop, jazz spoločne so skupinou Fragile.

So spevákom sme sa stretli v sídle Universal Music v bratislavskej Twin City Tower. Pre Refresher prezradil, ako sa momentálne zdravotne cíti, či sú ohrozené jeho letné koncerty, ale aj čo rozhoduje, keď ho niekto osloví na spoluprácu. Okrem iného sa nám tiež zveril s tým, či momentálne pracuje na novej hudbe.



Začal by som jednoduchou otázkou, ako sa máte a ako sa momentálne cítite?

Mám sa veľmi zle, mám dolámané chodidlo na pravej nohe. Nebráni mi to však v tom, aby som koncertoval, pretože na pódiu netradične sedím. Nepotrebujem tam tancovať, takže to, myslím si, v mojom prípade až tak nevadí. Tá bolesť je v každom prípade nepríjemná a znova si len uvedomujem, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme.

To zranenie nohy sa vám ťahá už od začiatku roka. Stále to teda nie je úplne doliečené?

Je to také doliečené, že musím ísť v septembri na ďalšiu operáciu. Jednu som už absolvoval, no čaká ma ešte druhá.





Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Napriek tomu ste hudobne aktívny. Pred pár dňami vám vyšla skladba s českou speváčkou Emmou Smetanou. Čím vás presvedčila na spoluprácu?

Nemusela ma vôbec presviedčať, tento projekt ma hneď zaujal a páčil sa mi. Ide o pieseň, ktorá zaznie v novom českom seriáli a ona v ňom bude hrať. Mal som pocit, že v rámci kontrastu chcela môj hlboký hlas k svojmu jemnému prejavu, a vo výsledku je tá skladba skutočne krásna.





V posledných rokoch ste nahrali single s viacerými interpretmi zo Slovenska a z Česka, napríklad s Emou Drobnou, Davidom Kollerom či Majkom Spiritom. Stalo sa vám už, že ste nejakú spoluprácu odmietli?

Stáva sa mi to denne.

Skutočne vám denne píšu kapely či interpreti a chcú s vami spolupracovať?