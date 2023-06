Najlepšie festivaly 2023 blízko slovenských hraníc: Prídu Billie Eilish, Kendrick Lamar, Luciano, David Guetta či Tiësto

Stále nevieš, kam v lete na festival? My ti poradíme.

Aké by to bolo leto bez festivalov plných krásnych ľudí a skvelej hudby? Síce ich môžeš zažiť každý rok mnoho, len niektoré z nich skutočne stoja za to a lákajú tými najznámejšími svetovými interpretmi. Aby sme ti uľahčili výber, pripravili sme pre teba zoznam tých najlepších.



Zoradili sme ich chronologicky a okrem domáceho Slovenska v zozname nájdeš aj susedné festivaly, na ktoré si môžeš poľahky odbehnúť autom či vlakom. Ak chceš vedieť, aké slávne mená budú v Rakúsku, Česku, Maďarsku alebo Poľsku, čítaj ďalej.

Zdroj: Balaton Sound

Nova Rock Festival (Slipknot, The Prodigy, Tenacious D)

Ak si milovník tvrdej muziky, už siedmeho júna by si mal zavítať do rakúskeho Nickelsdorfu na Nova Rock, kde na teba čakajú šialenci z americkej Iowy Slipknot, britská elektronická legenda The Prodigy alebo známy hollywoodsky herec a spevák Jack Black z rockového dua Tenacious D. Počas štyroch festivalových dní budeš môcť vidieť kapely ako Simple Plan, Parkway Drive, Papa Roach či Nightwish.

Spevák Corey Taylor. Zdroj: Getty Images/Chelsea Lauren

Rock for People (Muse, Machine Gun Kelly, 1975)

Nabitý program pre rockerov ponúka aj český festival Rock for People, ktorý sa uskutoční medzi 8. a 11. júnom v meste Hradec Králové. Rozprúdiť krv v žilách príde napríklad americký raper a spevák Machine Gun Kelly, skvelú epickú šou, na ktorú určite nezabudneš, prinesie kapela Muse a srdcia stoviek dievčat prídu zlomiť Briti 1975. Aj na tomto festivale si zahrajú už spomenutí Slipknot, tešiť sa môžeš aj na mená ako X Ambassadors, Billy Talent či Hollywood Undead.

Zdroj: Rock for People

Balaton Sound (Tiësto, Armin van Buuren, Hardwell)

Ak ťa rocková hudba príliš neberie a radšej tancuješ na DJ setoch, bezpochyby najlepší line-up široko-ďaleko ponúka v rámci tohto žánru Balaton Sound v čarovnom maďarskom meste Zamárdi pri jazere Balaton, kde sa budeš môcť chladiť s drinkom v ruke počas horúčav. Konať sa bude od 28. júna do 1. júla a láka svetovými hudobnými producentmi, akými sú napríklad Tiesto, Armin van Buuren, Hardwell či Anfisa Letyago.