The Curly Simon: Dievčatá musím v poslednom čase odháňať. Chcel by som si raz zahrať psychopata alebo feťáka (Rozhovor)

Vyspovedali sme čoraz populárnejšieho speváka a herca.

Simon Štubniak (23) alias The Curly Simon je slovenský hudobník, spevák a herec. Okrem sólového projektu je frontmanom kapely Don’t Trust Butterflies a poznať ho môžeš napríklad zo seriálov ako Pán profesor či Jenny.

V roku 2019 získal ocenenie Objav roka v ankete Radio Head Awards (RHA). O rok neskôr nahral s kapelou Fallgrapp úspešný singel Keď padal sneh, s ktorým získali cenu RHA v kategórii skladba roka. V júni vydal nový album Zvláštny svet.

Simon pre Refresher prezradil, s kým by chcel v budúcnosti spolupracovať, ktorá z jeho piesní je preňho najosobnejšia alebo kedy sa mu najlepšie tvorí. Okrem iného povedal aj to, kde bude najbližšie vystupovať a v akom veľkom pripravovanom slovenskom filme sa budúci rok objaví.

Zdroj: REFRESHER/Tomáš Gončár

Minulý mesiac si vydal v rámci projektu The Curly Simon nový album s názvom Zvláštny svet. Máš pocit, že dnes žijeme vo zvláštnom svete?

Myslím si, že áno. Je veľmi rýchla doba, všetko sa rýchlo vyvíja a mení. Ľudia podľa mňa nemajú mentálnu kapacitu spracovať toľko informácií a podnetov. Platí to najmä pri sociálnych sieťach. Ľudstvo to určite zmenilo a je to dosť zvláštne.

Oproti prvej nahrávke z roku 2020, na ktorej si mal jedine Tamaru Kramárovú, máš na tejto viacero hostí. Spolupracoval si napríklad s Markom Damiánom či Yaelom, no tiež s Janou Kirschner, ktorá je na našej scéne už dobre známym menom. Ako to celé vzniklo a ako sa ti s nimi spolupracovalo?

Yaela poznám už od trinástich rokov. Mám pocit, že dokonca ja som bol ten, kto ho prvýkrát nahrával a hecoval ho v tom, že má na to, robiť hudbu. Sme fakt dobrí kamaráti. Vlastne sa čudujem, že až teraz sme spolu spravili nejaký track. Máme však v šuplíku celé jedno spoločné épečko. Bola to čisto kamarátska voľba.



Čo sa týka Jany Kirschner, vzniklo to tak, že nás spojil dokopy festival Grape v rámci projektu Výklad, čo je séria podujatí, teda koncertov. Mňa dali dokopy práve s ňou. Následne mi napísala, že sa jej páči moja hudba a je super, že budeme spolu vystupovať. Dohodli sme sa, že pred tým koncertom spravíme spoločnú pesničku.



V tom čase som dokončoval album a poslal som jej jednu vec, či do toho neskúsi niečo dať. Keďže ona býva v Londýne, poslala mi obratom hotovú slohu a povedala, že jej mám napísať, či sa mi to páči. Tak som jej rovno odpovedal, že to je extrém. (smiech) Potom sme sa stretli aj v štúdiu, ja som to celé dopísal a nahrali sme to.

Ako vznikla skladba Sople s Markom Damiánom?

To bolo tak, že bol u mňa v štúdiu a púšťal som mu svoje staré demá. Na jednom som mal v slohe: „Simon, nebuď taký smutný, utri sople.“ Nakoniec sa to do finálnej skladby ani nedostalo, ale pracovne sme to pomenovali Sople.