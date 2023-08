Bič na rodičov–influencerov. Ak zarábajú na fotkách či videách svojich detí, musia im povinne odkladať peniaze

Nový zákon v americkom štáte Illinois začne platiť v júli 2014. S návrhom prišil 15-ročný chlapec.

Prvý americký štát schválil zákon, ktorý chráni zárobky detských influencerov. V Illinois majú rodičia po novom povinnosť časť zárobkov odkladať a vyplatiť ich deťom, keď dovŕšia osemnásť rokov. Konkrétne sa to týka influencerských účtov, na ktorých zverejňujú videá alebo fotografie svojich detí s cieľom zarobiť na obsahu. Môže ísť buď o klasickú monetizáciu cez konkrétnu platformu (peniaze za videnia), ale aj o platené spolupráce, informujú ABC News.

Hoci detské herečky a herci už podobnú ochranu majú vo viacerých štátoch USA, toto je prvý zákon svojho druhu, ktorý sa špecificky venuje sociálnym sieťam.

Zákon zahŕňa deti do 16 rokov, ktoré sú v monetizovanom online obsahu (vrátane vlogov). Percento zo zárobkov budú musieť rodičia odkladať podľa toho, ako často sa deti v záberoch objavia, pričom zákon sa týka obsahu, ktorý si zarobí aspoň 10 amerických centov za jedno videnie. Rodičia si budú musieť viesť záznamy a založiť fond, v ktorom budú peniaze hromadiť do osemnástky a potom ich deťom vyplatia. Ak to neurobia, deti ich v dospelosti môžu zažalovať.

Detský obsah na sociálnych sieťach sa pritom netýka len zámych detí, ktoré ukazujú napríklad svoje oblečenie či záľuby. „Rodinní influenceri“ zvyknú zdieľať aj veľmi intímne momenty, od kŕmenia a prebaľovania až cez choroby detí či prvú menštruáciu. „Videá s deťmi sú naozaj úspešné,“ povedala pre ABC News Bobbi Althoff, TikTokerka s viac ako 5 miliónmi sledovateľov. V minulosti v platenej reklame ukazovala svoju mladú dcéru, no potom s tým sekla z dôvodu ochrany súkromia.

Tento trend sa nazýva aj sharenting (spojenie slov share = zdieľať a parenting = rodičovstvo) a v posledných mesiacoch čelí kritike, paradoxne, práve na sociálnych sieťach. Experti upozorňujú, že zdieľanie hoci aj nevinných fotiek a videí detí môže viesť k ich zneužitiu napríklad na pornografické účely. Podobný zákon existuje vo Francúzsku už niekoľko rokov.