REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle

Tento mesiac čítame len to, čo ťa prinúti rozsvietiť svetlo.
November praje temnote. Dni sú kratšie, večery tichšie a my sa čoraz radšej nechávame pohltiť príbehmi, pri ktorých behá mráz po chrbte. Tento mesiac sme do tvojej knižnice vybrali 10 skvelých hororov a trilerov – od Kingových klasík až po moderné psychologické thrillery, ktoré preveria tvoje nervy.
Ak máš rád*a knihy, ktoré ti rozbúšia srdce, zrýchlia dych a zanechajú ťa s husou kožou ešte dlho po dočítaní, novembrový Refresher Book Club je pre teba.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
To (Stephen King)
Novembrový Refresher Book Club otvárame s hororovou klasikou – knihou To od Stephena Kinga. Okrem filmového spracovania ti odporúčame siahnuť aj po tom knižnom. Dej knihy sa odohráva v malom meste Derry. Pod jeho povrchom spí prastaré zlo. Keď sa prebudí, spustí sa tragická spúšť – To ovláda ľudí a vraždí malé deti. Stephen King ti majstrovsky naservíruje najväčšie zlo, aké si dokážeš predstaviť.
Nevpúšťaj sem les (C.G. Drews)
Príbeh sleduje Andrewa, študenta internátnej školy obklopenej starým, tichým lesom, kam sa podľa prísnych pravidiel nesmie vstupovať. Je to uzavretý chlapec, ktorý uniká z reality do sveta vlastných temných a zvláštnych príbehov o príšerách. Jeho najbližším človekom je Thomas, výtvarne nadaný spolužiak, ktorý do svojich kresieb vkladá rovnakú temnotu, akú Andrew píše.
Keď Thomasovi zmiznú jeho násilnícki rodičia a začnú sa diať čudné veci, Andrew zisťuje, že hranica medzi jeho príbehmi a skutočnosťou sa začína stierať. Raz v noci Andrew potajomky sleduje Thomasa do zakázaného lesa a tam ho prichytí pri súboji s príšerou z nočnej mory. Thomasove výtvory ožili a sú odhodlané zabiť všetkých jeho blízkych.
V horách šialenstva a iné monštruozity (Howard Phillips Lovecraft)
Táto kniha je považovaná za vrcholné dielo kozmického hororu a samotný autor ju zároveň považoval za jeden vrcholov svojej tvorby. Na jeseň 1930 vedci objavia na Antarktíde fosílie, ktoré sa vymykajú všetkému doposiaľ známemu. Zavedú ich do hlbín nepreskúmaného kontinentu, kde objavia monštruózne veľhory. Skupina vedcov sa vydáva na miesto, kde drieme zlo staršie než ľudstvo či samotná planéta.
Parfum (Patrick Süskind)
Jean-Baptiste Grenouille má výnimočnú schopnosť – dokonalý čuch, silnú pamäť a schopnosť analyzovať a kombinovať vône. Tento dar sa stane jeho posadnutosťou. Túži vytvoriť dokonalý parfém, ktorý by mu umožnil ovládať ľudí a získať ich obdiv. Keď zistí, že najdokonalejšia vôňa pochádza z tela mladých dievčat, začne vraždiť, aby ich vôňu zachytil.
Carrie (Stephen King)
50. výročie vydania s úvodom od Margaret Atwood
Ďalší ikonický horor od Kinga, ktorý sa dočkal dvoch filmových spracovaní. Ak si doposiaľ poznal*a len film, určite nevynechaj aj knihu. Do tvojej knižnice sme vybrali špeciálne vydanie s dodatkom od známej spisovateľky Margaret Atwood.
Carrie je tichá, nesmelá študentka, šikanovaná spolužiakmi a utláčaná fanatickou matkou. Keď v sebe objaví telekinetické schopnosti, začne sa jej svet meniť – no nie k lepšiemu. Napätie vrcholí na školskom plese, kde sa po ďalšom krutom ponížení Carrie prestane ovládať a jej potlačovaný hnev sa zmení na ničivú silu.
Trofej (Yrsa Sigurdardóttir)
Na odľahlom východe Islandu, kde vietor nepozná ticho, sa pri rekonštrukcii domu nájde detská topánka pochovaná v zemi. Zdanlivo bezvýznamný nález spustí sériu znepokojivých udalostí, ktoré prepoja ľudí, čo by sa za normálnych okolností nikdy nestretli – turistov stratených v snežnej búrke, záchranárku bojujúcu s vlastným strachom a muža, ktorý v pustej stanici počuje hlasy, akoby z iného sveta.
V krajine, kde sneh dokáže ukryť aj tie najhoršie tajomstvá, sa postupne odhaľuje, že niektoré veci zostali pochované z dobrého dôvodu.
Strach (Jozef Karika)
Vyhorený tridsiatnik sa vracia do rodného mesta pod horou, ktorá si so zimou vždy prináša aj niečo zlovestné. Bez stopy tam mizli deti a miestni stále cítia, že v týchto miestach niečo číha. Spolu s dávnymi priateľmi a stratou svojej bývalej lásky sa hlavný hrdina zapletá do udalostí, ktoré rozrušia nielen spomienky, ale aj hranicu medzi realitou a nočnou morou.
Strach je mrazivý triler o tom, že nie všetky démony možno nechať v detstve. Karika tu spája nadprirodzené prvky s psychologickou hĺbkou – ukazuje, že najdesivejšie monštrá sa nerodia v tme, ale v našich vlastných spomienkach.
Odpor (Stephen King)
Poslednou Kingovkou v našom zozname je Odpor. Z laboratória unikol smrtiaci vírus superchrípky – v priebehu niekoľkých týždňov vyhladí 99 % svetovej populácie a zvyšok prežíva v troskách. Kniha ukazuje, ako sa ľudia v kríze rozdeľujú na tých, ktorí hľadajú dobro, a tých, ktorých priťahuje temnota.
Jadro príbehu tvorí súboj medzi dvoma vodcami – dobrosrdečnou Matkou Abigail, symbolom viery a nádeje, a démonickým Randallom Flaggom, stelesnením chaosu a tyranie. Každý z nich zhromažďuje svojich nasledovníkov a svet sa mení na bojisko medzi svetlom a temnotou. Odpor nie je len horor, ale aj alegória o ľudskej prirodzenosti a morálke.
Štvrtá opica (J.D. Barker)
1. diel série Opičí vrah
Kniha ťa od začiatku hodí do deja detektívneho prípadu. Štvrtá opica je temný, napínavý triler, ktorý sleduje lov na sériového vraha, ktorý unáša ženy a je známy tým, že svojich obetí zbavuje ucha, oka a jazyka – podľa princípu troch múdrych opíc („nepočuj zlo, nevidz zlo, nehovor zlo“). Jednotlivé časti tela odosielal ich rodinám.
Pri pátraní došlo k významnému zvratu – detektívovi Samovi Porterovi sa dostal do rúk vrahov denník. Autor kombinuje drsné scény z vyšetrovania s pasážami z denníka vraha, čím vytvára znepokojivý psychologický portrét inteligentného, no chorobne zvráteného človeka.
Berserk 1 (Kentaro Miura)
Berserk – Deluxe Edition zhromažďuje prvé tri zväzky jednej z najuznávanejších a najtemnejších manga sérií všetkých čias. Kentaro Miura v nej vytvoril surový, realistický svet, kde sa krv mieša s vierou, túžbou a prekliatím. Hlavný hrdina Guts je bojovník, ktorý sa prebíja bezútešným stredovekým prostredím, a jeho príbeh balansuje medzi epickou fantasy a osobnou tragédiou. Každý jeho krok sprevádza bolesť, no aj neoblomná vôľa prežiť a vzdorovať osudu, ktorý sa ho snaží pohltiť.
Táto luxusná edícia vo formáte 7" × 10" prináša takmer 700 strán Miurovej detailnej kresby a výpravného rozprávania, ktoré si zaslúži miesto v každej zbierke.