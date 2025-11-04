Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. novembra 2025 o 15:00
Čas čítania 4:09

REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle

REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle
Zdroj: Dupephotos.com / SpaceTim
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tento mesiac čítame len to, čo ťa prinúti rozsvietiť svetlo.

November praje temnote. Dni sú kratšie, večery tichšie a my sa čoraz radšej nechávame pohltiť príbehmi, pri ktorých behá mráz po chrbte. Tento mesiac sme do tvojej knižnice vybrali 10 skvelých hororov a trilerov – od Kingových klasík až po moderné psychologické thrillery, ktoré preveria tvoje nervy.

Ak máš rád*a knihy, ktoré ti rozbúšia srdce, zrýchlia dych a zanechajú ťa s husou kožou ešte dlho po dočítaní, novembrový Refresher Book Club je pre teba.

📚 Všetky predošlé knižné výbery nájdeš prehľadne usporiadané na tomto odkaze.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

To (Stephen King)

Novembrový Refresher Book Club otvárame s hororovou klasikou – knihou To od Stephena Kinga. Okrem filmového spracovania ti odporúčame siahnuť aj po tom knižnom. Dej knihy sa odohráva v malom meste Derry. Pod jeho povrchom spí prastaré zlo. Keď sa prebudí, spustí sa tragická spúšť – To ovláda ľudí a vraždí malé deti. Stephen King ti majstrovsky naservíruje najväčšie zlo, aké si dokážeš predstaviť.

Martinus
Zdroj: Martinus
To

Nevpúšťaj sem les (C.G. Drews)

Príbeh sleduje Andrewa, študenta internátnej školy obklopenej starým, tichým lesom, kam sa podľa prísnych pravidiel nesmie vstupovať. Je to uzavretý chlapec, ktorý uniká z reality do sveta vlastných temných a zvláštnych príbehov o príšerách. Jeho najbližším človekom je Thomas, výtvarne nadaný spolužiak, ktorý do svojich kresieb vkladá rovnakú temnotu, akú Andrew píše.

Keď Thomasovi zmiznú jeho násilnícki rodičia a začnú sa diať čudné veci, Andrew zisťuje, že hranica medzi jeho príbehmi a skutočnosťou sa začína stierať. Raz v noci Andrew potajomky sleduje Thomasa do zakázaného lesa a tam ho prichytí pri súboji s príšerou z nočnej mory. Thomasove výtvory ožili a sú odhodlané zabiť všetkých jeho blízkych.

Martinus
Zdroj: Martinus
Nevpúšťaj sem les

V horách šialenstva a iné monštruozity (Howard Phillips Lovecraft)

Táto kniha je považovaná za vrcholné dielo kozmického hororu a samotný autor ju zároveň považoval za jeden vrcholov svojej tvorby. Na jeseň 1930 vedci objavia na Antarktíde fosílie, ktoré sa vymykajú všetkému doposiaľ známemu. Zavedú ich do hlbín nepreskúmaného kontinentu, kde objavia monštruózne veľhory. Skupina vedcov sa vydáva na miesto, kde drieme zlo staršie než ľudstvo či samotná planéta.

Martinus
Zdroj: Martinus
V horách šialenstva a iné monštruozity

Parfum (Patrick Süskind)

Jean-Baptiste Grenouille má výnimočnú schopnosť – dokonalý čuch, silnú pamäť a schopnosť analyzovať a kombinovať vône. Tento dar sa stane jeho posadnutosťou. Túži vytvoriť dokonalý parfém, ktorý by mu umožnil ovládať ľudí a získať ich obdiv. Keď zistí, že najdokonalejšia vôňa pochádza z tela mladých dievčat, začne vraždiť, aby ich vôňu zachytil.

Martinus
Zdroj: Martinus
parfum

Carrie (Stephen King)

50. výročie vydania s úvodom od Margaret Atwood

Ďalší ikonický horor od Kinga, ktorý sa dočkal dvoch filmových spracovaní. Ak si doposiaľ poznal*a len film, určite nevynechaj aj knihu. Do tvojej knižnice sme vybrali špeciálne vydanie s dodatkom od známej spisovateľky Margaret Atwood.

Carrie je tichá, nesmelá študentka, šikanovaná spolužiakmi a utláčaná fanatickou matkou. Keď v sebe objaví telekinetické schopnosti, začne sa jej svet meniť – no nie k lepšiemu. Napätie vrcholí na školskom plese, kde sa po ďalšom krutom ponížení Carrie prestane ovládať a jej potlačovaný hnev sa zmení na ničivú silu.

Martinus
Zdroj: Martinus
Carrie

Trofej (Yrsa Sigurdardóttir)

Na odľahlom východe Islandu, kde vietor nepozná ticho, sa pri rekonštrukcii domu nájde detská topánka pochovaná v zemi. Zdanlivo bezvýznamný nález spustí sériu znepokojivých udalostí, ktoré prepoja ľudí, čo by sa za normálnych okolností nikdy nestretli – turistov stratených v snežnej búrke, záchranárku bojujúcu s vlastným strachom a muža, ktorý v pustej stanici počuje hlasy, akoby z iného sveta.

V krajine, kde sneh dokáže ukryť aj tie najhoršie tajomstvá, sa postupne odhaľuje, že niektoré veci zostali pochované z dobrého dôvodu.

Martinus
Zdroj: Martinus
Trofej

Strach (Jozef Karika)

Vyhorený tridsiatnik sa vracia do rodného mesta pod horou, ktorá si so zimou vždy prináša aj niečo zlovestné. Bez stopy tam mizli deti a miestni stále cítia, že v týchto miestach niečo číha. Spolu s dávnymi priateľmi a stratou svojej bývalej lásky sa hlavný hrdina zapletá do udalostí, ktoré rozrušia nielen spomienky, ale aj hranicu medzi realitou a nočnou morou.

Strach je mrazivý triler o tom, že nie všetky démony možno nechať v detstve. Karika tu spája nadprirodzené prvky s psychologickou hĺbkou – ukazuje, že najdesivejšie monštrá sa nerodia v tme, ale v našich vlastných spomienkach.

Martinus
Zdroj: Martinus
strach

Odpor (Stephen King)

Poslednou Kingovkou v našom zozname je Odpor. Z laboratória unikol smrtiaci vírus superchrípky – v priebehu niekoľkých týždňov vyhladí 99 % svetovej populácie a zvyšok prežíva v troskách. Kniha ukazuje, ako sa ľudia v kríze rozdeľujú na tých, ktorí hľadajú dobro, a tých, ktorých priťahuje temnota.

Jadro príbehu tvorí súboj medzi dvoma vodcami – dobrosrdečnou Matkou Abigail, symbolom viery a nádeje, a démonickým Randallom Flaggom, stelesnením chaosu a tyranie. Každý z nich zhromažďuje svojich nasledovníkov a svet sa mení na bojisko medzi svetlom a temnotou. Odpor nie je len horor, ale aj alegória o ľudskej prirodzenosti a morálke.

Martinus
Zdroj: Martinus
odpor

Štvrtá opica (J.D. Barker)

1. diel série Opičí vrah

Kniha ťa od začiatku hodí do deja detektívneho prípadu. Štvrtá opica je temný, napínavý triler, ktorý sleduje lov na sériového vraha, ktorý unáša ženy a je známy tým, že svojich obetí zbavuje ucha, oka a jazyka – podľa princípu troch múdrych opíc („nepočuj zlo, nevidz zlo, nehovor zlo“). Jednotlivé časti tela odosielal ich rodinám.

Pri pátraní došlo k významnému zvratu – detektívovi Samovi Porterovi sa dostal do rúk vrahov denník. Autor kombinuje drsné scény z vyšetrovania s pasážami z denníka vraha, čím vytvára znepokojivý psychologický portrét inteligentného, no chorobne zvráteného človeka.

Martinus
Zdroj: Martinus
štvrtá opica

Berserk 1 (Kentaro Miura)

Berserk – Deluxe Edition zhromažďuje prvé tri zväzky jednej z najuznávanejších a najtemnejších manga sérií všetkých čias. Kentaro Miura v nej vytvoril surový, realistický svet, kde sa krv mieša s vierou, túžbou a prekliatím. Hlavný hrdina Guts je bojovník, ktorý sa prebíja bezútešným stredovekým prostredím, a jeho príbeh balansuje medzi epickou fantasy a osobnou tragédiou. Každý jeho krok sprevádza bolesť, no aj neoblomná vôľa prežiť a vzdorovať osudu, ktorý sa ho snaží pohltiť.

Táto luxusná edícia vo formáte 7" × 10" prináša takmer 700 strán Miurovej detailnej kresby a výpravného rozprávania, ktoré si zaslúži miesto v každej zbierke.

Martinus
Zdroj: Martinus
Berserk 1
 💌 Pridaj sa k našej čitateľskej komunite a prihlás sa na odber newslettra. Tipy pre každého knihomoľa ti prídu priamo do inboxu.
Prihlás sa na odber
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BOOK CLUB WISHLIST
Odporúčame
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
pred 2 dňami
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka e
refresher+
Odporúčané
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
dnes o 10:00
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom e
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ e
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Storky
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Lifestyle news
Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa pred 17 minútami
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti pred hodinou
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) pred 2 hodinami
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa pred 3 hodinami
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO) pred 3 hodinami
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent pred 3 hodinami
Prehovoril jediný preživší tragického pádu lietadla Air India: „Som najšťastnejší muž na svete, ale vo vnútri trpím“ pred 3 hodinami
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Pozri si úchvatné strihy slovenských návrhárov dnes o 10:23
REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia dnes o 09:00
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Zdravotníctvo Vláda Roberta Fica
Viac
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
pred 31 minútami
Tretina Slovákov nemá na účte viac ako 2000 eur, mnohí nemajú žiadne úspory. Nový prieskum ukazuje na chudobu v krajine
pred hodinou
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
refresher+
Odporúčané
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
dnes o 10:00
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí?
včera o 14:33
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov
včera o 17:00
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii
včera o 15:20
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans
„Som ako terapeutka, ale nahá.“ Nový dokument ukazuje, ako vyzerá realita tvorkýň z OnlyFans
včera o 11:22
Viac z Osobnosti Všetko
Prvá fotka rappera Diddyho z väzenia ťa šokuje. Luxus a fresh strih vymenil za šedivé fúzy a oranžovú čiapku
Zahraničné
dnes o 08:05
Prvá fotka rappera Diddyho z väzenia ťa šokuje. Luxus a fresh strih vymenil za šedivé fúzy a oranžovú čiapku
dnes o 08:05
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
pred 2 dňami
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
30. 10. 2025 18:33
Viac z Móda Všetko
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
pred 2 hodinami
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
včera o 11:00
Steal The Style: Voľnočasový štýl Harryho Stylesa budeš chcieť napodobniť. Tieto fashion kúsky máš (možno) aj doma
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
29. 10. 2025 8:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Preberanie bytu – kompletný sprievodca pre kupujúcich a nájomníkov
Zaujímavosti
pred 16 minútami
PR správa
Preberanie bytu – kompletný sprievodca pre kupujúcich a nájomníkov
pred 16 minútami
Preberanie bytu je jedným z najdôležitejších krokov pri kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti.
REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle
REFRESHER BOOK CLUB: 10 skvelých hororov a trilerov, po ktorých budeš spať pri rozsvietenom svetle
pred 31 minútami
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
pred hodinou
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent
V spolupráci
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch. Objav ikonické modely TNF či Columbia alebo fresh štýly Represent
pred 3 hodinami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
včera o 17:00
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
včera o 14:00
Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní
Titul víťazov piatej série šou Love Island získali Patricie a Honzi. Diváci rozhodli v tesnom hlasovaní
včera o 21:15
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
včera o 12:12
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia
včera o 19:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 4 dňami
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 4 dňami
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
29. 10. 2025 12:21
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia