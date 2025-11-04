Preberanie bytu – kompletný sprievodca pre kupujúcich a nájomníkov

Preberanie bytu je jedným z najdôležitejších krokov pri kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti.
Či už ide o prenájom bytu, alebo kúpu nehnuteľnosti, správne a dôsledné prebratie chráni kupujúceho či nájomníka pred nepríjemnými prekvapeniami. V tomto článku sa pozrieme na to, čo preberanie bytu obnáša, ako sa naň pripraviť a na čo si dávať pozor.
Čo je preberanie bytu a prečo je dôležité
Preberanie bytu je proces, počas ktorého sa kupujúci alebo nájomník fyzicky oboznámi so stavom nehnuteľnosti, preberie kľúče a skontroluje, či všetko zodpovedá dohode. Pri prenájme nehnuteľnosti je tento krok rovnako zásadný, pretože určuje stav bytu, ktorý bude nájomník prevádzkovať počas zmluvného obdobia.
Hlavný cieľ preberania je:
- overiť technický stav bytu,
- zaznamenať prípadné nedostatky,
- potvrdiť odovzdanie kľúčov a príslušenstva,
- minimalizovať riziko sporov medzi prenajímateľom a nájomníkom.
V tomto článku vám priblížime, na čo sa máte pri preberaní bytu zamerať a oboznámime vás s preberacím protokolom. Na konci článku nájdete návod krok za krokom, na čo si máte dávať pozor pred a počas preberania nehnuteľnosti a kontrolný checklist.
Na čo sa zamerať pri preberaní
Dôkladná kontrola bytu je nevyhnutná pri prenájme nehnuteľnosti, ale aj pri kúpe. Každá nedbanlivosť môže viesť k problémom, ktoré sa neskôr ťažko riešia.
Technický stav
Pri preberaní by ste mali začať technickým stavom nehnuteľnosti. Skontrolujte steny, podlahy a stropy – praskliny, vlhkosť či plesne môžu byť signálom vážnejších problémov. Aj malé praskliny alebo známky vlhkosti môžu naznačovať nerovnomerné sadanie budovy alebo problémy s izoláciou, ktoré vás neskôr môžu stáť značné výdavky (ak kupujete). Podlahy by mali byť rovné a stabilné, vŕzganie alebo naklonenie môže naznačiť skryté vady.
Elektrické rozvody a zásuvky overte zapojením jednoduchého spotrebiča ako je lampa alebo mikrovlnka. Nefunkčné zásuvky alebo vypínače môžu spôsobiť skrat alebo poškodenie zariadení. Keď sa už nasťahujete, určite sa nechcete zaoberať tou jedinou zástrčkou v kuchyni, ktorá nefunguje. Skontrolujte aj vodu – kohútiky by mali púšťať teplú vodu, bez zápachu, toaleta splachovať, odtoky odtekať bez problémov. Netesnosti môžu viesť k vlhkosti alebo plesniam. Ako posledné z energií skontrolujte aj kúrenie a klimatizáciu.