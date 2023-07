RECENZIA: Nimona od Netflixu – nič krajšie zo sveta queer a transrodovosti tento rok neuvidíš. Je to však kvalitný animák?

Netflix vydal jeden z najočakávanejších animákov roka, ktorý predtým Disney zrušilo. Oplatilo sa naň čakať a v čom je unikátny?

Štúdiá Annapurna Interactive a Netflix si zaslúžia veľkú pochvalu. Zachránili animák Nimona, ktorý štúdio Disney zrušilo tesne pred jeho dokončením, pretože na jeho pomery bolo až príliš LGBTI+. Nimona je veľká alegória na tranzíciu a transrodových ľudí.

Hlavná postava Nimona odkazuje na množstvo stereotypov spojených s transrodovými ľuďmi a veľmi citlivo zosobňuje ich útrapy a bolestivé myšlienky. To všetko bez toho, aby bola sama transrodovým človekom.

Nimona je metafora na transrodových ľudí

Nimona je takzvaný shapeshifter. Dokáže sa zmeniť na úplne hocičo, čo si predstaví. Vo filme spolupracuje s odvážnym rytierom, ktorého úlohou je zabíjať „monštrá“, akým je z pohľadu spoločnosti aj Nimona. Nemá pevnú formu, dokáže meniť svoj vzhľad, podstatu a je to pre ňu úplne prirodzené.

Zdroj: Netflix / The One

Naopak, úplne neprirodzené pre ňu je, keď musí byť vo forme, s ktorou sú stotožnení ostatní ľudia v jej okolí a spoločnosť ako taká. Je to jedna z mnohých metafor toho, ako okolie od transrodového človeka požaduje, aby bol „normálny“. Ignoruje pritom pocity daného človeka a to, ako vníma samého seba.

Vtipné a sympatické postavy si zamiluješ

Dôležitú rolu v príbehu má spomínaný rytier Ballister (Riz Ahmed z minisérie The Night Of). Nimonu spočiatku vníma ako príšeru, pretože ho k tomu celý život viedla spoločnosť a ňou nastavené pravidlá. Xenofóbia je ďalšou silnou témou snímky, keď tvorcovia ukazujú strach ľudí z neznámeho či iného vo všetkých formách (tvorcovia sa neobmedzujú na rasu a idú skôr do hĺbky podstaty ľudí a ich charakteristiky než len zovňajška).

Ballister postupne začne chápať, prečo je inakosť Nimony úplne normálna. Ballisterov prerod z jemne transfóbneho človeka na chápajúceho jedinca, ktorý pred Nimonou otvoril svoje srdce, je trochu povrchný a málo prepracovaný, ale spĺňa účel. Scenár však nešiel veľmi do hĺbky a nezobrazil komplexnejšie úvahy o tom, ako postavy vnímajú queer a LGBTI+ témy vo filme a z akých dôvodov menia svoje názory a postoje.

Zdroj: Netflix

Tieto témy slúžia primárne na to, aby ukázali trápenie a každodenné problémy transrodových ľudí. To niekedy prerastie až do nenávisti, ktorú voči nim spoločnosť prechováva. Divák čelí dosť intímnym a emotívnym pocitom, ktoré ho prinútia zamyslieť sa nad svojimi postojmi.

Metafory o zmene vzhľadu a podstaty Nimony sú úzko previazané s motívmi tranzície. Scén, ktoré evokujú psychické problémy transrodových ľudí, je vo filme mnoho, no nie všetky sú úplne jednoznačné. Úžasná je napríklad scéna, v ktorej sa Nimona prvýkrát premení pred očami Ballistera.

Nachádzajú sa vtedy v šatníku a Nimona z neho vyjde premenená z človeka na nosorožca. Nimona tak zažíva doslovné zobrazenie metafory coming out of the closet (vyjsť zo šatníka), ktoré sa používa na to, keď niekto verejne oznámi svoju sexuálnu orientáciu či rod.

Zdroj: Netflix

Nimona je oveľa viac ako len úžasný LGBTI+ animák

Nimona je z hľadiska využitia queer a LGBTI+ tém absolútnym majstrovským dielom. Tvorcovia ich zobrazili veľmi emotívne, citlivo a dokázali diváka ponoriť do prežívania transrodových ľudí. Vďaka tomuto filmu si tak každý aspoň trochu vie predstaviť, čo zažívajú ľudia pri tranzícii či pred ňou, keď sa boja prezentovať svoju skutočnú sexuálnu orientáciu či rod. Film však funguje aj bez toho, aby sa naň divák pozeral ako na metaforu pre LGBTI+.

Nimona je stále iná ako ostatní ľudia v spoločnosti a práve preto ju všetci odvrhujú. Bojuje s predsudkami, neprávosťou a ľuďmi, ktorí v iných rozosievajú nenávisť a vyzývajú ich na nedôveru a strach z inakosti. Všetky tieto pocity a prvky správania nahrádzajú klasický formát záporáckych postáv. Vo filme je vlastne iba jedna taká postava, ktorá môže pôsobiť, že je nesmierne plochá a charakterovo vyprahnutá.

Zdroj: Netflix

Originálna a inteligentná práca s charaktermi záporných postáv

Slúži ako zosobnenie nenávisti, xenofóbie a transfóbie, no nič iné ju necharakterizuje. Avšak bol to zrejme zámer. Tvorcovia ňou dokonale vystihli absurdnosť transfóbie a podobných pocitov či strachu z inakosti. Sú jednoducho bezpredmetné a nemajú logické opodstatnenie, rovnako ako motivácie hlavnej postavy.

V tomto prípade je veľmi dôležité uvedomiť si toto premostenie medzi zápletkou filmu a faktom, že je jednou veľkou metaforou pre všetky veci spojené s queer a LGBTI+ témami. Až potom dokáže divák doceniť všetky príbehové detaily a dejové línie.

Nádherná animácia, skvelí herci a podarený humor

Nimona sa môže pochváliť aj nádherným vizuálnym spracovaním, ktoré sa zameriava na detailnú mimiku a pohyby tela. Je jednoduché vyčítať z emócie v tvárach postáv, nad čím premýšľajú a čo v daných chvíľach cítia. Animácia však nezaostáva ani v akčných scénach. Fantastickí boli aj herci na čele s Chloë Grace Moretz, ktorá prepožičala hlas Nimone.

Film sme si veľmi užili, no je škoda, že z hľadiska dejovej štruktúry neponúkol komplexnejšie zápletku. Tá ponúka priestor pre dômyselné metafory, ale vo svojej podstate je dosť prostá a z hľadiska deja až príliš predvídateľná. Nimona je skvelý, nápaditý a prekvapivo vtipný animovaný film, ktorý si užijú ako deti, tak bežní a starší diváci. Zaslúži si veľmi silných osem a pol bodu z desiatich.