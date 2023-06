10 otázok a odpovedí, ktoré musíš vedieť o interrupciách na Slovensku: Ako zákrok prebieha, koľko stojí, aké môže mať následky

Prehľadné informácie o tom, koľko interrupcia stojí, kde ju vykonávajú a aké podmienky treba splniť.

Interrupcie sú dlhodobo pod politickou paľbou. Opakovane sa ich snažia sprísniť, medzi návrhmi zákonov bola predĺžená čakacia lehota, ale aj zákaz reklamy, ktorý by teoreticky zahŕňal aj článok, ako je tento.

Dozvieš sa v ňom, aké sú pravidlá pre podstúpenie interrupcie, koľko má na interrupciu žena čas a koľko ju to bude stáť. Gynekológ nám okrem toho vysvetlil, ako samotný zákrok prebieha a či nejako zmení zdravie a život ženy.

Celú sériu našich textov o zdraví nájdeš tu. Rozoberáme všetko od ľudskej sexuality cez novinky v slovenskom zdravotníctve až po nové vedecké informácie o ľudskom tele a mysli. Pridaj sa tiež do klubu Refresher+, podpor modernú žurnalistiku a získaj prehľad o najdôležitejších témach z domova aj zo sveta.

Kto môže podstúpiť interrupciu na Slovensku?

Interrupciu môže žena podstúpiť do 12. týždňa tehotenstva na vlastnú žiadosť, po tomto termíne len zo zdravotných dôvodov. Definuje to takto zákon, ktorý hovorí, že je to možné, „ak je ohrozený život ženy alebo ak sa zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený“.





V prvých týždňoch ešte žena ani nie je tehotná. K oplodneniu totiž dochádza okolo ovulácie (zhruba dva týždne po menštruácii) a k uhniezdeniu vajíčka dochádza 6 až 10 dní po oplodnení, čiže až v treťom či vo štvrtom týždni. Ani vtedy si to na sebe nemusí všimnúť. Menštruácia môže meškať aj pre stres, bežné lieky či prekonané choroby, 💡 Dĺžka tehotenstva sa ráta od prvého dňa poslednej menštruácie, takže na rozhodnutie o interrupcii nemáš celých 12 týždňov.V prvých týždňoch ešte žena ani nie je tehotná. K oplodneniu totiž dochádza okolo ovulácie (zhruba dva týždne po menštruácii) a k uhniezdeniu vajíčka dochádza 6 až 10 dní po oplodnení, čiže až v treťom či vo štvrtom týždni. Ani vtedy si to na sebe nemusí všimnúť. Menštruácia môže meškať aj pre stres, bežné lieky či prekonané choroby, počas uhniezdenia vajíčka môže dôjsť ku krvácaniu , ktoré môže žena mylne považovať za menštruáciu. Ženy s nepravidelným alebo dlhším cyklom môžu na tehotenstvo prísť ešte neskôr. Mnohé sa tak až do ôsmeho týždňa nedozvedia, že sú tehotné. Reálne tak majú na interrupciu oveľa menej času.

Podľa Adriany Mesochoritisovej, politologičky z neziskovej organizácie Možnosť voľby, je v súčasnosti zoznam chorôb a stavov, ktoré zákon vníma ako zdravotný dôvod na umelé prerušenie tehotenstva, nedostatočný, napríklad neobsahuje ako dôvod znásilnenie, nájdeš ho online tu.