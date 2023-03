Medzinárodný deň žien: Toto je 10 rozhovorov s inšpiratívnymi Slovenkami, ktoré ti môžu zmeniť život

Dnes oslavujeme 112. Medzinárodný deň žien. Nápad na deň venovaný len ženám a ich úspechom či výzvam vznikol na medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, medzinárodným dňom sa dnešok stal vďaka OSN v roku 1975 a odvtedy má každoročne aj nosnú tému.

Tento rok OSN určila ako hlavnú tému inovácie, technologické zmeny a vzdelávanie v digitálnom veku na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat. Pri tejto príležitosti vyberáme 10 archívnych rozhovorov s inšpiratívnymi ženami. Sú to inovátorky, podnikateľky, prinášajú aj technologické zmeny a digitálne vzdelávanie, vytvárajú umenie a inšpirujú aj ďalších ľudí.

Nechaj sa inšpirovať aj ty.

Fotografka Lena Knappová

Lena Knappová je v zákulisí svetových týždňov módy ako doma. Fotila známe modelky ako Gigi Hadid či Kendall Jenner, v portfóliu sa môže pochváliť aj značkami ako Dior, Givenchy či YSL, stretla supermodelky z 90. rokov či veľkých návrhárov a návrhárky. Fotila aj poslednú prehliadku Lagerfelda pre Chanel.

Nespadlo jej to však do lona. Keď prišla do Paríža prvýkrát, musela mať tri práce. Prečítaj si rozhovor o tom, ako sa vyprofilovala na módnu fotografku, ako to vyzerá na fashion weeku a aké majú fotografi a fotografky vzťahy so značkami. Hovorí aj o platforme, ktorá má pomôcť začínajúcim fotografom.

Lena pochádza z Trenčína. Zdroj: Archív Lena Knappová/Samuel Alexander

Cestovateľka Martina Šebová

Martina je prvá Slovenka, ktorá precestovala všetkých 195 krajín sveta. Patrí tak medzi veľmi úzku skupinu zhruba 300 ľudí (z toho len okolo 20 žien), ktoré prešli doslova celý svet. Cestovala spolu so svojou priateľkou Rachel a sú tak inšpiráciou pre ďalšie ženy, ktoré túžia cestovať, no možno majú obavy z toho, že budú samy, bez mužského sprievodu.

Pre Refresher porozprávala nielen príhody z ciest, ale odhalila aj finančný plán, vďaka ktorému si cestu mohli dovoliť. Prečítaj si rozhovor, v ktorom opisuje, či vníma návštevu diktatúr ako Severná Kórea za podporu režimu, v ktorej časti sveta sa jej najviac páčilo a či sa niekedy cítila v ohrození.

Vo väčšine krajín strávili Martina s Rachel v priemere okolo týždeň. Zdroj: archív respondentky

Podnikateľka Slavomíra Kollárová

Slavomíra Kollárová je majiteľkou spoločnosti Inspio. Príbeh firmy začal počas materskej dovolenky, mala len základné papiernické potreby na výrobu nálepiek. Inspio časom expandovalo do 26 krajín a firma má stabilne rastúce tržby, ktoré v roku 2021 dosiahli 2,75 milióna eur.

V rozhovore pre náš biznis portál Disrupter prerozprávala svoj príbeh, ale zanechala aj silný odkaz pre začínajúce podnikateľky: z nuly môžeš padnúť len na nulu. Prečítaj si rozhovor o expanzii, výrobe a o tom, ako sa z doma vyrobených nálepiek dá urobiť prekvitajúci niekoľkomiliónový biznis.

Slávka sa zapája aj do dizajnu produktov. Zdroj: Inspio

Zakladateľka značky Catherine Mulier Katarína Sásiková

Katarína Sásiková sa presunula z bankovníctva do módneho biznisu. V J&T Banke pôsobila viac ako 15 rokov a nastavovala produkty a služby pre privátnych klientov. V čase odchodu na druhú materskú sa jej však v hlave začala tvoriť predstava o tom, čo chce robiť, a tesne pred nástupom pandémie uviedla na trh svoje lodičky.

Jej mulierky sa hodia ku každému outfitu, sú pohodlné, nadčasové, kvalitne vyrobené a do oka padli aj známym osobnostiam vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej. Prečítaj si rozhovor, v ktorom opisuje výrobný proces, plánovanú expanziu a prezradí, ako využíva skúsenosti z bankovníctva či poznatky z druhého vysokoškolského štúdia pri svojej značke.

Katarína Sásiková je zakladateľkou značky Catherine Mulier. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Transmodelka Liberty Blake Simon

Liberty Blake Simon je modelka a influencerka, ktorá šíri povedomie o transrodovosti. Venuje sa osvete a často chodí na diskusie, a keďže sama absolvovala tranzíciu na Slovensku, pomáha aj ďalším queer ľuďom, pretože nechce, aby sa v tom cítili sami.

Vo videorozhovore pre Refresher nám povedala o úžasnej podpore zo strany svojej rodiny. Takisto opísala, prečo odišla študovať čínsku politiku, aký bol jej život v Číne a v Holandsku a ako prebiehal proces tranzície na Slovensku. Pozri si videorozhovor tu.

Zdroj: Refresher

Profesionálna kaskadérka Miroslava Kytková Tomšíková

Miroslava sa dostala zo Slovenska až do Hollywodu najmä vďaka svojej obratnosti. Ako kaskadérka pracovala na filme Uncharted s Tomom Hollandom či Markom Wahlbergom, v akčnom fantasy Damsel zas robila dablérku herečke Millie Bobby Brown. Na konte má scénu s horiacim človekom či pád z 15-metrovej výšky.

Prečítaj si rozhovor pre Refresher, v ktorom prezradila, ako sa k svojej práci dostala. Dozvieš sa aj to, ako sa k ľuďom správa Tom Cruise, ako na ňu pôsobili Pedro Pascal či Matt Damon, čo zažila s Joaquinom Phoenixom a ako hodnotí spoluprácu s Millie Bobby Brown.

Miroslava a Pedro Pascal pri natáčaní The Great Wall. Zdroj: archív Miroslavy Kytkovej Tomšíkovej

Módna návrhárka Maťa Durikovič

Maťa Durikovič vyštudovala Central Saint Martins v Londýne, pracovala pre Chanel, stylovala Adelu Vinczeovú a vytvorila úchvatné jedlé šaty, ktoré predstavila na londýnskom fashion weeku. Tomu sa hovorí úspech hneď po škole! Ambiciózna dizajnérka značky MADbyMad chce svojím vynálezom urobiť revolúciu a dokázať, že aj luxusná móda môže byť udržateľná.

Vyspovedali sme ju krátko pred fashion weekom a prezradila nám, prečo vyrába veci z bioplastu a iných udržateľných materiálov, z čoho tieto textílie vyrába a koľko môže luxusná biomóda stáť. Prečítaj si rozhovor tu.

Maťa Durikovič predstavila na londýnskom fashion weeku kolekciu z autorského bioplastu. O šperky z hríbov sa postarala jej kamarátka a šikovná dizajnérka Martina Kocianová. Zdroj: Foto: Jarka Črepová

Podnikateľka Karin Fuentesová

Karin Fuentesová stojí za úspešným startupom Digitoo, ktorý digitalizuje svet účtovníctva. Jeho úlohou je skoncovať s manuálnym zadávaním faktúr do účtovných systémov a Fuentesová hovorí, že jej víziou je stať sa Whatsappom pre faktúry.

Digitalizácia firmám ušetrí čas a nervy, zjednoduší proces a v konečnom dôsledku tak aj šetrí peniaze. Prečítaj si rozhovor, v ktorom zistíš, prečo spracovanie jednej faktúry môže trvať aj 40 minút, koľko firiem už softvér Digitoo využíva a ako sa jej podarilo nájsť prvých investorov.

Vďaka aplikácii Digitoo si už nemusíš odkladať kopy pokladničných blokov a faktúr. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Petra Ficová, šéfka agentúry Best Nanny

Fotografka Petra Ficová si pri prvom dieťati najala opatrovateľku z Brazílie. O pár rokov neskôr založili spoločne agentúru, ktorá sprostredkúva slovenským rodinám služby zahraničných opatrovateliek. Ich služby využíva aj množstvo známych Sloveniek, ktoré však často nechcú priznať, že potrebujú pomoc. To, že majú opatrovateľky, zvyknú zatajovať.

Prečítaj si rozhovor o tom, prečo by sa ženy nemali hanbiť za využitie pomoci a ako môže opatrovateľka pomôcť udržať si rodinný život aj prekvitajúcu kariéru. Dozvieš sa aj to, z ktorých krajín k nám opatrovateľky chodia, koľko zarobia za mesiac práce a aké výhody môžu priniesť deťom.

Petra Ficová je spoluzakladateľkou opatrovateľskej agentúry Best Nanny. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Barbora Demová, odborníčka z produktového oddelenia Vacuumlabs

Barbora Demová odišla do zahraničia už počas strednej školy. Osobne pracovala na nových kolekciách s Tomom Fordom v Londýne, bola súčasťou príprav prehliadky Valentino alebo Burberry. Za svoj najväčší úspech však pokladá prácu na eventoch a rozbiehanie e-commerce platformy pre značku Louis Vuitton, ktorá patrí pod francúzsky koncern LVMH s miliardovými tržbami.

Napokon sa vrátila na Slovensko a stala sa pravou rukou produktového riaditeľa slovenskej firmy s globálnym úspechom Vacuumlabs, ktorá sa špecializuje na fintechové technológie. Je zástankyňou toho, aby sa talenty vracali na Slovensko, a v rozhovore pre Disrupter opisuje, ako sa jej podarilo dosiahnuť svoje kariérne úspechy. Vysvetľuje aj to, prečo sa domov vrátila a čo by mali firmy robiť inak, aby prilákali Slovákov zo zahraničia.

Barbora Demová pracovala pre svetové módne značky, dnes je súčasťou firmy Vacuumlabs. Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

