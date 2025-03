Ženy, ktoré nás inšpirujú. Prečítaj si odkazy známych Sloveniek k MDŽ

Zodpovedali nám tri otázky, ktoré odhaľujú ich pohľad na život, kariéru a to, čo pre nich znamená byť ženou v dnešnej dobe.

Medzinárodný deň žien (MDŽ) je nielen príležitosťou na oslavu, ale aj momentom zamyslenia sa nad tým, čo znamená byť ženou v dnešnom svete. Každá žena čelí vlastným výzvam, prekonáva prekážky a hľadá svoju cestu.

Práve preto sme oslovili známe a úspešné Slovenky, aby nám odpovedali na tri naše otázky.

Keby si mohla dať radu mladšej verzii seba samej, aká by to bola?

Ktorá žena ťa inšpirovala alebo ovplyvnila v tvojej kariére či živote?

Aký odkaz by si chcela poslať ženám na Medzinárodný deň žien?

Veríme, že ťa ich odpovede povzbudia, inšpirujú a dodajú ti silu kráčať za tvojimi snami!

Jana Kovalčíková (herečka)

Keby si mohla dať radu mladšej verzii seba samej, aká by to bola?

Buď vždy sama sebou. Kritika ťa posilní, neboj sa jej. Staraj sa o seba a maj vždy čisté a úprimné vzťahy.

Ktorá žena ťa inšpirovala alebo ovplyvnila v tvojej kariére či živote?

Musím povedať, že ma inšpirujú ženy ako také – v dobrom aj v zlom. Obdivujem múdre, láskavé a vtipné ženy. Tie, ktoré ma svojimi myšlienkami a názormi nútia premýšľať a zamýšľať sa. A taká je napríklad moja mamka, sestra, kamarátky či kolegyne.

Aký odkaz by si chcela poslať ženám na Medzinárodný deň žien?

Nedajme sa! Buďme vzdelané, chytré, emancipované – a držme spolu!

Zdroj: Katarina Hoffmann Šlesarova

Daniela Vojtasová (Miss Slovensko 2023, tanečníčka)

Keby si mohla dať radu mladšej verzii seba samej, aká by to bola?

Povedala by som, aby sa netrápila názormi druhých či vecami, ktoré nedokáže ovplyvniť. Nikdy sa nezapáčime všetkým, a to je absolútne v poriadku. Byť svojou autentickou verziou je viac než snažiť sa o dokonalosť.

Ktorá žena ťa inšpirovala alebo ovplyvnila v tvojej kariére či živote?

Mám to šťastie, že som každodenne obklopená ženami, v ktorých nachádzam inšpiráciu. Moja mama, priateľky, úspešné Slovenky. Každá sme iná, no naša cieľavedomosť a vytrvalosť nás spája. Ak by som mala menovať, tak medzi ne bezpochyby patrí Vierka Ondríková, Dara Rolins či Katka Šlesar.

Aký odkaz by si chcela poslať ženám na Medzinárodný deň žien?

Ženy, podporujme sa navzájom. Tešme sa z úspechov iných žien a buďme pre seba oporou.

Pochopenie a empatia pomôžu nielen druhým, ale aj nám na ceste k sebadôvere.

Zdroj: Daniela Vojtasová

Bibiána Bardy (slovenská modelka)

Keby si mohla dať radu mladšej verzii seba samej, aká by to bola?

Povedala by som jej, aby si viac užívala prítomný moment.

Ktorá žena ťa inšpirovala alebo ovplyvnila v tvojej kariére či živote?

V živote stretávam množstvo inšpiratívnych a silných žien, na čele s mojou mamou.

Každá jedna, ktorú poznám, je mi vzorom v niečom inom.

Aký odkaz by si chcela poslať ženám na Medzinárodný deň žien?

Rada by som nám, milé ženy, odkázala, aby sme sa naučili viac počúvať svoje vnútorné ja.

A taktiež nám želám krásny Medzinárodný deň žien.

Zdroj: Bibiána Bardy

Kristína Víglaská (influencerka, účastníčka Love Islandu)

Keby si mohla dať radu mladšej verzii seba samej, aká by to bola?

Buď za akýchkoľvek okolností vždy sama sebou! A hlavne počúvaj samú seba. Ja sa tým riadim vždy a všade a overilo sa mi to. Aj keď náhodou spravíš chybu, tá ťa tiež posunie ďalej a aspoň sa z nej poučíš.

Ktorá žena ťa inšpirovala alebo ovplyvnila v tvojej kariére či živote?

Moja mamina. Nemali sme to v živote ľahké – vychovávala nás sama, zarábala sama, a za to má u mňa veľký obdiv. Nikdy sa nevzdávala a vždy nám dala všetko, čo sme potrebovali. Už odmalička som jej vravela, že keď budem zarábať, karta sa obráti a ja jej to všetko budem oplácať a pomáhať jej tak, ako to robila ona. Som neskutočne vďačná, že mám tú možnosť.

Aký odkaz by si chcela poslať ženám na Medzinárodný deň žien?

Sme silné, krásne, výnimočné ženy! Miluj sa taká, aká si (si dokonalá). Rozmaznávaj sa, choď na self-date, dopraj si tú čokoládu, kúp si kvety… a vieš čo? Dopraj si oddych! Áno, správne! Toto je presne ten deň – TVOJ DEŇ. Tak si ho uži!

Zdroj: Kristína Víglaská

Stanka Lučková (influencerka, účastníčka Ruže pre nevestu)

Keby si mohla dať radu mladšej verzii seba samej, aká by to bola?

Mojej mladšej verzii by som povedala, že je milovaná a veľmi dôležitá. Všetko, čo sa deje, je dobré. Aj to „zlé“ je pre ňu dobré. Duša sa najviac učí a najviac rastie v ťažkých časoch. Neexistuje nič, čo by nad ňou malo mať moc alebo vplyv, pokiaľ to sama nedovolí.

Ktorá žena ťa inšpirovala alebo ovplyvnila v tvojej kariére či živote?

Asi som nikdy nemala veľké vzory u ľudí všeobecne. Vo veľkej miere ma samozrejme ovplyvnila moja mama, ale zároveň je to môj vnútorný hlas, ktorý sa učím počúvať a ktorý ma vedie.

Aký odkaz by si chcela poslať ženám na Medzinárodný deň žien?

Na svete je toľko možností a mužov, ktorí by nás nosili na rukách a boli by všetkým, čo potrebujeme. Naučili sme sa pod tlakom spoločnosti byť skromné a neočakávať veľa – len aby sme neboli „na ocot“. Limitujeme samé seba. Koľko z nás je skutočne šťastných, bez toho, aby sme klamali samé seba alebo okolie?

Majte sa rady, zaslúžite si viac, než si myslíte. Keď si darujeme dostatok lásky a pozornosti, potom stretneme muža, ktorý nás bude rovnako milovať a oceňovať, ako my oceňujeme samé seba. Všetko je naše zrkadlo.