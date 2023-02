Známe Slovenky zatajujú pomoc opatrovateliek. Najímajú si pritom ženy z Brazílie či Kolumbie, vraví šéfka agentúry Best Nanny

Kým v západných krajinách je využívanie služieb opatrovateliek detí stále bežnejšie, na Slovensku sa tento spôsob pomoci stále stretáva s predsudkami spoločnosti. „Mali sme aj prípady, keď ženy požiadali v agentúre o opatrovateľky, ale po tlaku rodiny žiadosť stiahli,“ hovorí fotografka Petra Ficová, ktorá pred rokmi založila opatrovateľskú agentúru Best Nanny.

Podľa jej slov aj množstvo známych Sloveniek využíva služby opatrovateliek, no stále nie sú ochotné o tom hovoriť na rovinu a verejne priznať, že požiadať o pomoc nie je hanba. Najmä ak si chcete udržať rušný kariérny život a zároveň svojim deťom zabezpečiť výchovu.

Čo bol impulz na založenie Best Nanny?

Moja osobná skúsenosť. Už počas prvého tehotenstva som rozmýšľala o budúcnosti s deťmi a vedela som, že budem chcieť a aj potrebovať nejakú pomoc. Proste nie som typ ženy, ktorá dokáže byť nonstop doma. Potrebujem pracovať a žiť aj nejaký svoj život.

Petra Ficová je spoluzakladateľkou opatrovateľskej agentúry Best Nanny. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran



Od začiatku som chcela zahraničnú opatrovateľku, ktorá by s dieťaťom hovorila v inom jazyku. Svoju prvú opatrovateľku som našla náhodne na Facebooku. Známa mi preposlala inzerát chlapca, ktorého priateľka z Brazílie prišla do Bratislavy a hľadal jej prácu opatrovateľky.



Z nášho stretnutia bola nakoniec láska na prvý pohľad (smiech), lebo aktuálne je Samantha aj mojou partnerkou vo firme. Najskôr bola štyri roky naša opatrovateľka. Naše deti sa vďaka nej naučili perfektne cudzí jazyk a navyše sme spolu založili aj firmu Best Nanny.



Stretávajú sa na Slovensku ženy, ktoré sa rozhodnú pre opatrovateľku, s predsudkami?

Bohužiaľ áno, či už zo strany verejnosti alebo aj blízkej rodiny. Si matka, ako to, že to nezvládaš? Sú to tvoje deti a potrebujú ťa. Také klasiky. Mali sme aj prípady, keď ženy požiadali v agentúre o opatrovateľky, ale po tlaku rodiny žiadosť stiahli. Každá mama je iná, máme inak nastavený biorytmus a robia nás šťastnými iné veci. Niektorým ženám vyhovuje fungovanie v domácnosti, iné potrebujú pracovať, ísť si zacvičiť a stráviť čas s kamarátkami.

Kedysi deti strážili babičky, no dnes množstvo rodičov túto možnosť nemá. Buď starí rodičia ešte pracujú, alebo žijú na opačnom konci Slovenska.



Osobne verím, že ak sa žena vráti s čistou hlavou, spokojnejšia a šťastnejšia, bude lepšia aj k deťom. Zároveň máme aj veľa klientok, ktoré majú štyri alebo päť detí, čo je náročné zvládať už len z logistického hľadiska. Špeciálne, ak ide o malé deti. Tváriť sa, že sa dá všetko stihnúť, nie je cesta. Mnoho žien potom ochorie alebo sa psychicky zrúti. Mnohým problémom sa dá predísť len tým, že požiadate o pomoc. Zároveň som si istá, že vďaka kvalifikovanej opatrovateľke deti trávia čas zmysluplnejšie.



Stúpa záujem o opatrovateľky, alebo je to stále služba, ktorá sa spája len s ľuďmi s nadštandardným príjmom?

Myslím, že stúpa, no mohol by aj viac. Mohlo by sa zlepšiť najmä spoločenské povedomie o tom, že každá žena má právo požiadať o pomoc a vydýchnuť si. Opatrovateľka navyše dokáže zabezpečiť dieťaťu aj kvalitnejšie strávený čas, ako keď mu zapnete tablet, lebo aktuálne nemáte čas sa mu venovať.



Ďalším obrovským benefitom je, že zahraničná opatrovateľka hovorí s deťmi v cudzom jazyku. Deti sú ako špongie, ktoré všetko okolo seba doslova nasávajú, a tak už v útlom veku dokážu hovoriť plynule po anglicky alebo španielsky. Mať opatrovateľku teda nie je len nejakou službou pre bohatých, ale aj spôsobom, ako zlepšiť kvalitu života sebe aj svojim deťom v dnešnej rýchlej dobe.

Podľa slov Petry Ficovej sa rodiny, ktoré využívajú pomoc opatrovateliek, často stretávajú s predsudkami. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran



Kedysi deti strážili babičky, no dnes množstvo rodičov túto možnosť nemá. Buď starí rodičia ešte pracujú, alebo žijú na opačnom konci Slovenska. Ďalším častým predsudkom je to, že ak si najmeme opatrovateľku, rovná sa to tomu, že deti odložíme k niekomu cudziemu. Nie je to pravda, opatrovateľky sú súčasťou rodiny a je preto načase, aby sa začalo búrať množstvo predsudkov s nimi spojenými.



Nepomohlo by, ak by napríklad známe ženy prehovorili o tom, že využívajú pomoc opatrovateliek? Sociálne siete sú plné účtov, kde sa známe Slovenky krátko po pôrode vracajú do práce, pravidelne cvičia a žijú spoločenský život. Bežná žena je niekedy rada, ak sa pri malom dieťati stihne najesť a osprchovať…

Absolútne zdieľam tento pohľad a sama viem o prípadoch, keď známe ženy taja, že majú nejaký typ pomoci. Či už pomoc v domácnosti alebo opatrovateľky. Keď sa nad tým reálne zamyslíte a pozriete si ich videá a fotky, poviete si, že je asi aj fyzicky nemožné zvládať takýto životný štýl s dvoma malými deťmi.

