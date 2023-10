Spoluorganizátorka Sexistického kixu: Raz sa nám ozvala modelka, že s nahou fotkou súhlasila, a tak je vraj reklama OK (Rozhovor)

Medzi minuloročnými víťazmi anticeny Sexistický kix boli reklamy s nahými ženami, ktoré pozývali na oberanie hrozna, či reklamy na klenoty, ktoré mužom nadávali za to, že nie sú schopní svojim ženám kúpiť šperk. Tohtoročný víťaz sa ešte „hľadá“.

Šiesty ročník anticeny Sexistický kix zbiera nominácie na reklamy za roky 2022 a 2023. Až do polnoci 8. októbra 2023 môžeš nominovať reklamy so sexistickými prvkami cez formulár na webovej stránke anticeny. Rozprávali sme sa so spoluorganizátorkou tejto anticeny Jitkou Dvořákovou, podľa ktorej je Sexistický kix dobrý nástroj, ako tlačiť na firmy a donútiť ich skoncovať so sexizmom v reklame.

Argumentuje aj tým, že „sex predáva“, je mýtus, ktorý už vyvrátili aj štúdie. V rozhovore sa venujeme tomu, ako môže sexizmus v reklame ublížiť slovenskej spoločnosti a ktoré firmy reagovali na ich feedback a pozmenili svoj marketing tak, aby už nebol sexistický.

Spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix Jitka Dvořáková. Zdroj: REFRESHER/Tomáš Gončár

Nevyhli sme sa ani sexistickým vyjadreniam politikov a otázke, kde je hranica medzi vtipom a obyčajným sexizmom. Klikni sem pre viac nášho obsahu o rodovej rovnosti (resp. skôr nerovnosti).

Vaša anketa tlačí na veľké firmy, aby nevypúšťali sexistické reklamy do éteru. Ako ovplyvňuje sexizmus v reklame spoločnosť?

Treba povedať, že reklama zvykne vychádzať zo stereotypov, aby bola zrozumiteľná. Ale je dôležité mať istú úroveň sebareflexie a rozhodnúť sa, ktorý stereotyp chceme potvrdiť a normalizovať a ktoré už nechceme v spoločnosti mať. Sexizmus v reklame vedie k tomu, že normalizujeme znevažovanie ľudí na základe rodu, zvyčajne sú to ženy. To potom vzápätí vytvára kultúru, v ktorej ženy vnímame len ako ozdobu, predmet a nie plnohodnotné osoby, aj mimo tej reklamy.

Keď si prezrieme nominantov a víťazov posledných ročníkov Sexistického kixu, vidieť tam isté vzorce. Autá alebo motorky sú často spájané s kompletne nahými ženami, ale výrazné ohlasy vyvolala reklama na šperky, ktorá mužov vyzývala na nákup. Táto firma aj vyhrala anticenu. V čom tam spočíval sexizmus?