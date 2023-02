Maťa Durikovič vyrobila šaty za 22-tisíc eur, môžeš ich nosiť aj zjesť. Slovenská dizajnérka stíha aj prácu pre Chanel (Rozhovor)

Zbožňujeme písať o talentovaných Slovákoch a ešte viac milujeme, keď pri ich úspechoch môžeme stáť celkom zblízka. Už zajtra 19. februára sa totiž zúčastníme na módnej prehliadke Mati Durikovič, ktorá na London Fashion Weeku odprezentuje udržateľnú, luxusnú a futuristickú kolekciu Pink Matrix z autorského bioplastu (bioplastická krištáľová koža).

„Biomateriál je zahrnutý v mojom motte „Bioluxury“ – biologická luxusná móda. Ide o môj autorský biologický materiál, ktorý je zero waste a zároveň zdravotne nezávadný a rozložiteľný. Nadobúda formu transparentnej látky, môžeš ho nosiť, zjesť, môžeš s ním pohnojiť kvety,“ hovorí ambiciózna dizajnérka značky MADbyMad, ktorá chce svojím vynálezom urobiť revolúciu a dokázať, že aj luxusná móda môže byť udržateľná.

Slovenská dizajnérka Maťa Durikovič vytvorila autorský biomateriál, ktorý nazvala bioplastická krištáľová koža. Zdroj: Archív/MADbyMAD, Maťa Durikovič

Napriek tomu, že neubehol ani rok od skončenia jej štúdia na univerzite Central Saint Martins v Londýne, už na svoj zoznam klientov stihla zaradiť aj Adelu Vinczeovú a do CV-čka si zapísať prácu pre Chanel.

Maťa nám v rozhovore prezradila zopár horúcich detailov o prehliadke (to najlepšie z nej ti však prinesieme až zajtra), ako sa jej na londýnsky fashion week podarilo dostať, ale aj to, ako chutí jej bioplast.

Londýn si opustila kvôli skvelej pracovnej ponuke, ktorá sa neodmieta.Áno, presne tak. Momentálne som už od augusta v Paríži, keďže som tu dostala ponuku pracovať pre Chanel. Robím vývoj a dizajn celých textílií, inšpiračné moodboardy a inšpiračné prezentácie pre celý módny dom. Ako textilný dizajnér som u nich vlastne robila už v roku 2019. Najskôr som si tu spravila stáž a potom ma zavolali naspäť, v dôsledku čoho som si aj na rok prerušila štúdium v Londýne. Po skončení školy mi ponúkli full-time pozíciu, z čoho sa, samozrejme, nesmierne teším.

Slovenka Maťa Durikovič stíha popri práci pre Chanel aj vlastnú značku. Mottom MADbyMad je Bioluxury, teda biologická luxusná móda, ktorou chce dizajnérka urobiť revolúciu. Okrem bioplastu však pracuje aj s odpadovým materiálom, ktorý dostáva aj od Swarovského. Zdroj: Archív/MADbyMAD, Maťa Durikovič, Foto: Arpad Kossar

Je Chanel tvoj splnený sen alebo máš v hľadáčiku aj iné značky?Rozhodne je to splnený sen. Aj keď som nikdy nebola zaškatuľkovaná, že pre akú značku chcem robiť, so Chanelom sa nesmierne stotožňujem, oslovil ma už ako malé dieťa. Je pre mňa veľmi príjemné, že som sa dostala niekde, kde je moja estetika podobná, nie je to úplne to isté, ale vidím podobnosť s krištáľmi, s béžovou farbou či s kaméliami.

Vždy som chcela robiť vo veľkom módnom dome, lebo som chcela pochopiť, ako to tam funguje, spoznať celý ten systém, aby som to potom vedela aplikovať do svojej vlastnej značky. O nejakých desať rokov by som si určite chcela otvoriť vlastný módny dom.

Ako sa dá pri full-time jobe stíhať aj vlastná značka?Úprimne, mne sa páči, že som na dvoch stoličkách. Keď dizajnér robí sám, je to strašne subjektívne a má obrovskú voľnosť, no ja mám rada výzvy a zbožňujem, že v Chaneli musím uhádnuť myšlienku mojej šéfky, vedieť, čo chce povedať, vedieť sa empaticky vcítiť do toho, čo odo mňa chce. Samozrejme, je to náročné, ale aj to sa mi páči. Mňa skrátka baví robiť veľa vecí naraz.

Bioplastická krištáľová koža je srdcom kolekcie Pink Matrix. Niektoré modely, ktoré sme videli aj na bratislavskom Fashion Live!, odprezentuje Maťa už túto sobotu 19. januára na London Fasion Weeku. Kolekciu však doplnila aj o horúce novinky. Zdroj: Archív/MADbyMAD, Maťa Durikovič

Mohla by si nám prezradiť, koľko si vie človek v Chaneli zarobiť na pozícii textilného dizajnéra?Ak chce niekto naozaj zarobiť peniaze, určite by som neodporučila módny priemysel. Skôr by som išla robiť IT techniku. Mám kamarátov, ktorí popri práci v Chaneli programujú.

