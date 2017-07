Spojené kráľovstvo vyslalo do Afriky vojakov, aby ochránili ohrozené slony pred pytliakmi. Trénujú miestnych strážcov, ako ich brániť

Viac ako dve desiatky elitných britských vojakov momentálne pôsobia v africkom Gabone, ale nebojujú tam vo vážnom vojnovom konflikte. Práve naopak, britskí vojaci už niekoľko rokov prechádzajú z jednej africkej krajiny do druhej, aby tam pomáhali miestnym strážcom národných parkov v boji s pytliakmi. Pytliaci v Afrike predstavujú obrovský problém pre veľkú časť ohrozených živočíšnych druhov a inak na tom nie sú ani slony pralesné, ktoré sa cieľom pytliakov stali kvôli svojim klom. Za približne pol kilogramu slonoviny vedia pytliaci na ázijskom čiernom trhu získať takmer 80 eur, čo znamená, že záujem o lovenie slonov vo veľkom pokračuje a strážcovia pobehujúci v šľapkách a bez profesionálneho tréningu nemajú žiadnu šancu. Britskí vojaci zo špecializovaného útvaru 2nd Battalion strávia so strážcami niekoľko týždňov, počas ktorých si s nimi vyskúšajú nielen skutočné zásahy proti pytliakom, ale zdieľajú s nimi aj užitočné teoretické informácie.

Pytliaci len v oblasti Gabonu za posledných 10 rokov mali zabiť viac než 25-tisíc slonov pralesných, čo je obrovské a nepochopiteľné číslo, a tak sa strážcovia snažia dosiahnuť to, aby kvôli organizovaným skupinám netrpeli nevinné zvieratá. Problém predstavuje najmä fakt, že extrémistické skupiny ako Boko Haram už pred rokmi začali pytliactvo využívať ako spôsob financovania svojich aktivít, takže nevinné slony zabíjajú doslova príslušníci teroristických organizácií, aby mohli financovať svoje ďalšie útoky. Britská jednotka dosiaľ špeciálne vycvičila približne 145 afrických strážcov, ktorí teraz vedia efektívnejšie bojovať proti pytliakom a je skvelé, že takáto spolupráca funguje, pretože zvieratá by mali byť pred zlými ľuďmi chránené za každú cenu.

