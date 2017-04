Bizarné zvieratá, o ktorých si zrejme nikdy v živote nepočul. Priehľadné morské živočíchy aj chobotnice so sloními ušami ozvláštňujú našu planétu

Ani si len nevieme predstaviť, koľko rôznych druhov živočíchov ešte žije na našej planéte bez toho, aby sme ich niekedy stretli a zaznamenali. Nasledujúce druhy patria do kategórie zvierat, o ktorých si pravdepodobne nikdy nepočul, pretože sú buď príliš vzácne, alebo sa o nich nikto zo širokej verejnosti nikdy nezaujímal, avšak aj tieto zvieratá majú svoje špecifické čaro.

Ili pika

Photograph of Rare 'Ili Pika rabbit pic.twitter.com/8gE7gG7gJ1 — TreeHouse Realty, L (@TreeHouseReal) 26. března 2017

Roztomilý cicavec s názvom Ili pika alebo po latinsky ochotona iliensis patrí medzi najzaujímavejšie živočíchy svojho druhu, pretože ich ľudia stretávajú len veľmi sporadicky. Svedčí o tom aj fakt, že prvýkrát sme na Ili piku narazili až v roku 1983 a trvalo nám viac než 30 rokov, aby sme ju v roku 2014 objavili opäť a venovali jej viac času. Ili pika pripomína veľkého zajaca a vyskytuje sa takmer výhradne v čínskom pohorí Ťanšan.

Žaba ako Pinocchio

#funfact there is such a thing as the Pinocchio Frog. pic.twitter.com/ygBEysT2gp — Kelly Marie ⭕ (@km_butler) 13. dubna 2015

Neveľkú žabu s názvom Pinocchio sa vedcom podarilo objaviť ešte len v roku 2008. Žaba najviac svojho času trávi v korunách a na konároch stromov a keď ju pred 9 rokmi výskumníci objavili v Indonézii, bolo to dokonca celkom náhodou. Najvýraznejšou črtou žaby je samozrejme jej nos, ako už vyplýva z názvu, ktorý vedia samce nafukovať a vyfukovať podľa potreby, takže ak je žaba pokojná, jej nos neprejavuje žiadnu väčšiu aktivitu.

Snub-nosed monkey

Opice s anglickým názvom snub-nosed monkey žijú vo veľkých výškach a stále patria medzi najvzácnejšie opice na svete, pretože vedci ani zďaleka nepreskúmali všetko, čo sa v ich správaní a biologickom usporiadaní vyskytuje. Našiel by si ich takmer výhradne v Ázii, kde prežívajú v Číne, Vietname či Mjanmarsku a charakterizuje ich najmä miniatúrny nos na tvári, keďže ich nosné dierky čiastočne smerujú nahor, a tak majú opice veľký problém s upršaným počasím.

Pink handfish

Väčšina rýb sa pod vodou najradšej pohybuje prostredníctvom plávania, ale ryby z čeľade s priznáčným názvom handfish používajú skôr svoje špeciálne zakončené plutvy. Pripomínajú totiž ľudské ruky a tieto ryby sa po morskom dne pohybujú tak, že sa nimi odrážajú od pevného podkladu namiesto toho, aby plávali. Vedci zatiaľ objavili len 14 rôznych druhov takýchto rýb s pomyselnými rukami a nájsť by si ich mohol pri Austrálii.

Honduran white bat

Today's special treat we got to see some Honduran White Bats in the Costa Rican lowland rain forest @questnaturetour pic.twitter.com/3x6CRQLFDw — James Lees (@JamesSLees) 4. března 2017

Maličké biele netopiere Honduran white bats zo Strednej Ameriky sa od svojich tradičných kolegov líšia hneď v niekoľkých oblastiach. Nielenže dorastajú do veľkosti len okolo 4 centimetrov, ale ešte si aj radi pochutnajú na ovocí a dokonca sa naučili využiť všetko, čo im ich prostredie ponúka na to, aby si pomohli a získali väčšiu mieru bezpečnosti. Listy rastlín preto napríklad upravia tak, aby si z nich spravili akýsi stan, kde sa môžu ukryť.

Chobotnica Dumbo

@Wes10 THIS IS CALLED A DUMBO OCTOPUS BUT LOOK HOW CUTE IT IS pic.twitter.com/HGkYHyRi8A — dyl ♡ (@dylannwalter) 12. března 2017

Možno by si človek mohol myslieť, že chobotnice nemôže pripomínať slony, avšak neveľká podmorská chobotnica dostala pomenovanie po lietajúcom slonovi Dumbo. Spôsobili to dve roztomilé plutvy nachádzajúce sa hneď nad jej očami, vďaka ktorým vyzerá ako časť malého slona, a všetky tieto chotobnice žijú hlboko pod morskou hladinou, takže sa nemusíš báť, že by si na nejakú len tak náhodou narazil na dovolenke.

Salp

Salpy v skutočnosti nie sú ani tak rybami, ale skôr planktónom a zaujímavých je na nich hneď niekoľko vecí. Nielenže sa môžu pochváliť priehľadným telom a tým, že vo vode pohlcujú veľké množstov oxidu uhličitého, ale ešte sa aj pohybujú špeciálnym spôsobom, keď vodu pumpujú pomocou sťahov svalov cez svoje telá tak, aby neustále plávali napred.

Kobylka s ružovými očami

Kobylky zvyčajne pre bežného človeka nie sú nijak významne zaujímavé, avšak pri pohľade na druh s názvom The pink-eyed Caedicia ti musí byť jasné, že tento koník je trošku rozdielny. Jeho najväčším ťahákom sú obrovské ružové oči, ktorými hypnotizuje svoje okolie a stále patrí medzi neveľmi preskúmané druhy, takže ak by si ho rád stretol zoči-voči, potom ťa už očakáva Papua-Nová Guinea.

Cherax pulcher

Najčastejšie by si ich mohol objaviť v sladkovodných akváriách v Európe či Severnej Amerike, ale našťastie sa ich postupne podarilo vypátrať až do oblasti, kde prirodzene žijú. Krab s názvom Cherax pulcher dostal svoje trefné pomenovania vďaka latinčine, kde slovo pulcher znamená nádherný, čo charakterizuje jeho výnimočné sfarbenie, v ktorom sa zmiešavajú zvyčajne odtiene červen a modrej.

Chinese softshell turtle

Just arrived! Albino Chinese Softshell Turtle $300! To order, email us at info@undergroundreptiles.com pic.twitter.com/dO7HRk1RtN — Underground Reptiles (@ugreptiles) 2. srpna 2016

Maličké korytnačky s názvom Chinese softshell turtle sa od svojich klasických kolegov líšia najmä menšou veľkosťou a mäkkším pancierom, ktorý nedisponuje žiadnymi pichľavými výbežkami. Korytnačky dorastajú len do veľkosti približne 30 centimetrov a žijú najčastejšie v Číne, Vietname či Rusku a patria medzi obľúbené delikatesy miestnych gurmánov.

Nendo tube-nosed fruit bat

Jeden z najvzácnejších druhov netopiera sa volá nendo tube-nosed fruit bat a jeho prirodzeným prostredím sú Šalamúnové ostrovy. Prvýkrát sa o tomto druhu svet dozvedel ešte na konci 19. storočia, keď sa podarilo odchytiť jedinú samicu a odvtedy sú stretnutia s týmto netopierom so špeciálne vyzerajúcim nosom mimoriadne vzácne. Odborníci si dokonca mysleli, že netopier celkom vyhynul, avšak podľa všetkého len o jeho výskyte nemáme dostatok informácií.

Delfínovec amazonský

@agavegirl and he is one smart kid! The Amazon River Dolphin is just one of the five species of river dolphins pic.twitter.com/UjHda92mpk — Tortuga Tide (@TortugaTide) 7. května 2016

Roztomilý ružový živočích pripomínajúci delfína v skutočnosti nie je delfínom, ale delfínovcom amazonským. Sfarbenie pritom nemusí byť nutne ružové, ale objavuje sa najmä so stúpajúcim vekom a delfínovca by si vo svetových oceánoch hľadal len ťažko, pretože sa vyskytuje v riekach Amazon či Orinoko. Delfínovce sú na rozdiel od delfínov veľmi ťažko cvičiteľné, a tak by si ich v mnohých akváriách či parkoch nenašiel.