Čo nám Apple predstaví v roku 2017 a dokáže táto spoločnosť priniesť ešte niečo naozaj inovatívne?

Časy, kedy produkty s logom americkej spoločnosť Apple predstavovali vrchol inovácií a priemyselného dizajnu sú podľa všetkého už dávno za nami. Gigant, ktorý posledné dekády formoval IT priemysel, momentálne prechádza do obdobia stagnácie, pretože priestor pre revolučné nápady podľa odborníkov pomaly, ale isto stráca svoje pôvodné rozmery. Tento fakt zároveň vyvracia mnohé špekulácie, podľa ktorých má súčasnú situáciu kalifornského výrobcu na svedomí odchod vizionára či spoluzakladateľa Steva Jobsa a príchod pomenej nadaného Tima Cooka. Tvrdenie, že inovačné možnosti na mobilnom trhu dochádzajú, navyše potvrdzuje i čínsky smartfón Mi MIX. Týka sa to však iba technologickej výbavy, kde v podstate nepribudlo nič prevratné, len pár moderných náhrad za zastaralé technologické riešenia. Na mysli máme napríklad takzvanú piezoelektrickú akustickú technológiu miesto bežného slúchadla či ultrazvukovú alternatívu za zaužívaný svetelný senzor na automatické vypínanie a zapínanie displeja. Bez ich integrácie by bolo dosiahnutie doslova dychberúceho pomeru 91,3 percent medzi konštrukciou a displejom totiž zrejme nemožné. Či pôjde podobnou cestou aj jabĺčko, je zatiaľ otázne, no vyzerá to tak, že iná možnosť mu nezostáva. S obrovskou pravdepodobnosťou ju tento rok zvolí i Samsung a celý rad ďalších renomovaných značiek z celého sveta, ktoré sa už nevedia dočkať, kedy nám ukážu svoje veľké esá.

Budúcnosť tohto priekopníka je podľa ešte čerstvých slov známeho investora a miliardára zo Silicon Valley neistá. V rozhovore s glosátorkou Maureen Dowd zo známeho amerického média The New York Times si Peter Thiel, spoluzakladateľ internetového platobného systému PayPal, servítku pred ústa rozhodne nedával. Nebavíme sa tu, samozrejme, o krachu alebo inom, podobne katastrofickom scenáre, ale o neustále menšom množstve príležitostí, ktoré spotrebiteľský trh spoločnosti Apple ponúka. Peter mal na mysli neistý mobilný segment a neustále užší priestor pre inovácie, čo môže mať negatívny vplyv na obchodné výsledky každého výrobcu, ktorý sa v ňom angažuje. Popri odvážnom vyjadrení, že vek giganta je pri konci, však podotkol i to, že spoločnosť vďaka viacerým dôležitým faktorom určite nevstúpi do trvalého obdobia stagnácie, počas ktorého by im najbližších 10 rokov padali zisky a krvopotne vybudované postavenie na trhu. Taktiež je zvedavý, čo prinesie ďalšia verzia iPhonu a teda či sú v Apple ešte stále schopní prísť s dostatočne efektívnym tromfom, ktorý by bol schopný súčasnú situáciu otočiť o 180 stupňov. Predstaviť technológiu, ktorá by dokázala ešte aj v roku 2017 dostatočne podlomiť kolená nebude ľahké - väčší a relatívne zbytočný výkon vrátane duálneho fotoaparátu určite nevykúzlia rovnaký “wow” efekt ako napríklad legendárny Retina displej alebo dnes už úplne bežná funkcionalita multitouch. Nejaké tie možnosti však predsa len existujú.

iPhone 8 ako posledná nádej?

Každému je snáď jasné, že najväčšie očakávania sú tento rok práve od ďalšej generácie iOS smartfónu, ktorá uzrie svelo sveta niekedy počas septembra. Áno, bavíme sa tu o iPhone 8. Keďže je trh s mobilnými telefónmi pre Apple zo strategických dôvodov enormne podstatný, výrobca spotrebnej elektroniky musí začať brať ohľad na neustále nebezpečnejšiu konkurenciu s operačným systémom Android, aby tak dokázal získať aspoň nejaký inovačný náskok. Minuloročný model iPhone 7 sklamal aj lojálnych fanúšikov kalifornského jabĺčka, takže bežná evolúcia tu stačiť rozhodne nebude. Takmer všetci očakávajú niečo, pri čom by mi spadla sánka až na zem, a nielen odstránenie plastových pásikov zo zadnej strany hliníkovej konštrukcie alebo 3,5 milimetrového portu na pripájanie audio príslušenstva. O čom je teda reč?

iPhone tento rok oslávil 10. narodeniny, no už dlho nedokázal zaujať niečím naozaj revolučným, preto je pre Apple ideálna príležitosť vdýchnuť do svojej povesti slávneho inovátora trošku života. Aby sa mu však niečo také podarilo, osmička musí disponovať nielen modernejšie prevedeným telom, ale aj bezdrôtovým nabíjaním alebo niečim, čo v bežnej hardvérovej výbave dnešných smartfónov len tak nevidíme, hoci trh už veľa priestoru pre niečo naozaj zaujímavé neponúka. Samozrejme, platí to iba v prípade, že nepočítame so skorým príchodom skladacích a rozkladacích smartfónov. Vďaka posledným únikom navyše vieme, že konštrukcia iPhone 8 s najväčšou pravdepodobnosťou predsa len prejde viacerými väčšími zmenami. Po internete kolovali chýry, že Apple nahradí zaužívaný LCD displej za pokročilejší AMOLED, pričom jeho bočné hrany dostanú funkčné zaoblenie v štýle Galaxy S7 edge. Unibody telo z hliníku zase vymenia za kedysi už pár krát použitú kombinácia kovu a odolného skla. Nevylučuje sa ale ani iba sklo, respektíve drahšia, avšak odolnejšie keramika, čo by dalo novinke poriadny šmrnc a zároveň i nemalú konkurenčnú výhodu, alebo výrazne tenšie rámiky okolo displeja vrátane úplnej eliminácie ikonického domovského tlačidla. Rovnako možno očakávať rozšírenie bezdrôtovej funkcionality o nabíjanie bez nutnosti pripojiť do smartfónu akýkoľvek kábel, čo bude tento rok medzi high-end Android zariadeniami považované za bežnú súčasť hardvérovej výbavy. A najnovšie sa začali šíriť klebety súvisiace s novým spôsobom zabezpečenia prostredníctvom takzvaného laser senzoru, ktorý by mal poslúžiť na skenovanie tváre a následnú autorizáciu alebo odmietnutie žiadosti používateľa dostať sa do operačného systému.

Treba ešte poznamenať, že vývoj produktov, hlavne iPhonu, sa po zmene vedenia Applu predpovedá naozaj iba veľmi ťažko. Presvedčila nás o tom aj minuloročná generácia, od ktorej boli očakávanie podstatne väčšie, než to, čo výrobca nakoniec predstavil. Napadajú nám dva pádne dôvody, prečo tak vôbec spravil. Buď si špecialitky odložili na oslavu okrúhleho výročia svojho strategického produktu alebo iba predĺžili jeho inovačný cyklus z dvoch na tri roky, pričom ten druhý môže logicky súvisieť i s kontroverzným tvrdením Petra Thiela.

Tablety pre profesionálov

Keďže záujem o tablety neustále klesá, výrobcovia vrátane Apple hľadajú spôsob, ktorým by vedeli aspoň trošku naštartovať dopyt. Medzi naozaj lákavými tohtoročnými inováciami by sme si vedeli predstaviť tenučké rámiky okolo zobrazovacieho panelu alebo rozšírenie použiteľnosti v profesionálnej sfére, čo majú za úlohu iPady z modelového radu Pro, kde je však príležitostí na zlepšovanie ešte stále dosť. Platí to pre hardvérovú, ale aj softvérovú oblasť, v ktorej sa dá napríklad rozšíriť využiteľnosť stylusu Apple Pencil do viacerých oblastí operačného systému zariadenia.

Akých noviniek sa tento rok od Applu teda dočkáme? Web MacRumors spomína tri vynovené iOS tablety, kde nechýba ako 9,7-palcový iPad Pro, tak ani 12,9-palcový model. Tretí, úplne nový Pro model by mal zase disponovať uhlopriečkou okolo 10 palcov, edge-to-edge displejom a slabšími špecifikáciami zo strednej triedy. Zrejme kvôli nižšej cenovke, aby nemal ten najdrahší z nich úplne zbytočnú internú konkurenciu. Podľa tvrdení prominentného analytika s menom Ming-Chi Kuo alebo taiwanského dodávateľa kalifornského giganta môžeme očakávať presne 10,5-palcovú veľkosť. Pár slov ale padlo i o 7,9-palcovom iPade Pro, ktorým by malo Apple nahradiť iPad mini. Dôkazom je ale málo, čiže v tomto prípade existuje takmer zanedbateľná pravdepodobnosť, že sa niečo také počas nadchádzajúcich mesiacov naozaj stane. Oficiálne predstavenie ďalších generácií prebehne v marci alebo apríli a nevylučuje sa dokonca ani september, ktorý by mohol priniesť očakávaný mid-range kúsok.

iCar a odchod špecialistov

Hoci sa revolúcie ako takej v mobilných zariadeniach len tak ľahko nedočkáme, stále je v ponuke dostatok dier na trhu, ktoré sa doslova prosia o vdýchnutie nového života. Jednou z nich sú elektrické autá, odvetvie, ktoré aj napriek existujúcej Tesle a ďalším výrobcom má stále priestor na zdokonaľovanie. Problémom je, že ak sa má takýto prevrat udiať pod záštitou Applu, bude potrebná prítomnosť veľkých mozgov, ktorí pomaly ale isto migrujú k iným zamestnávateľom. Iba pred pár dňami oznámil Chris Lattner, zakladateľ progresívneho programovacieho jazyku Swift, že ešte tento mesiac plánuje opustiť Apple a začať pracovať ako viceprezident pre programovanie autonómneho riadenia vozidiel Tesla. Vyjadril sa, že i naďalej bude súčasťou vývojárskej komunity, avšak podľa neho sú v hre oveľa kvalifikovanejší zamestnanci, pričom predpovedal Swiftu doslova neuveriteľnú budúcnosť.

V januári 2016 opustil spoločnosť taktiež jeden z vysoko postavených Steve Zadevsky. Okrem toho, že bol dlhoročným inžinierom iPhonu a iPodu, posledné dva roky v zamestnaní dohliadal na utajený vývoj potenciálneho elektrického iAuta - projekt Titan. Jeho odchod údajne iniciovali osobné dôvody a teda nie diskomfort na pracovisku. To sú však už minimálne dve osoby, ktoré mohli výrazne urýchliť príchod elektrického auta od Applu. Otázne je, či sa ho vôbec niekedy dočkáme, totiž aj keď sa pôvodne povrávalo už o roku 2019 až 2020, v októbri 2016 sa objavili správy o blížiacom sa ukončení vývoja takzvaného Titanu.

Vynovené generácie počítačov

Vzhľadom nato, že kalifornský výrobca si vybudoval počas pôsobenia obrovské meno, potrvalo by hodnú chvíľu, kým by aj bez uvádzania inovatívnych produktov prišiel o svoju prestíž a popularitu, ktorá určite nie je len dočasná. Napriek tomu vieme, že vývoj revolučného 4K televízora bol už dávno ukončený, ich Cinema displej sa už viac nevyrába, nádejná hračka pre profesionálov Mac Pro neobdržal update od roku 2013, Mac Mini zase od 2014 a začína sa pochybovať aj o budúcnosti Macbooku Air.

K tomu všetkému si prirátajte najnovší Macbook Pro, ktorý je skôr sklamaním ako nástrojom pre profesionálov a to hneď z niekoľkých dôvodov. Skutočne je žiarici dotykový panel tým najväčším lákadlom pre profesionálnych zákazníkov alebo sa spoločnosť zamerala skôr na silu Instagramu a uprednostnila dizajn pred všetkým ostatným? Iba 2 USB-C porty na Macbooku Pro za 1 600 € hovoria za všetko odhliadnuc od niekoľkých problémov, ktorým musel čeliť. Ako príklad uvádzame mizernú výdrž batérie (tento problém sa už našťastie vyriešil softvérovou aktualizáciou) alebo tiež problémy s grafickou kartou pri 15-palcovom modeli. Našťastie, uznávaný analytik Ming-Chi Kuo predpovedal, že ešte tento rok príde drobná aktualizácia klasického Macbooku a Macbooku Pro v podobe najnovšej generácie procesorov od Intelu, Kaby Lake a väčšej pamäte RAM pre 15-palcový model (až 32GB).

Virtuálna a rozšírená realita je blízko

Aby sa spoločnosť Apple mohla vyhnúť trvalej stagnácii, musí myslieť okrem iného aj na nové obchodné príležitosti, kde existuje potenciál preraziť. A jednou z takých oblastí trhu je biznis s virtuálnou alebo rozšírenou realitou, ktorý počas následujúcich rokov zažije vďaka prechodu do hlavného spotrebiteľského prúdu výrazný boom. Preto asi ani nikoho neprekvapí, že už pomerne dlhú dobu kolujú klebety súvisiace s vraj pripravovaným VR headsetom či AR okuliarmi, kam vloží svoje úsilie i známa nemecká spoločnosť Carl Zeiss. Či už hovoríme o jednom alebo druhom, v oboch prípadoch sa bude výrobca snažiť zapojiť do funkcionality iOS smartfón, čím v konečnom dôsledku pomôže predovšetkým klesajúcemu predaju. V tejto lukratívnej oblasti trhu sa navyše začína pomaličky angažovať aj viacero konkurenčných spoločností, takže Applu veľa času na predstavenie svojho prvého VR, respektíve AR produktu nezostáva. Do úvahy tu pripadá septembrové mediálne podujatie, kde uzrie svetlo sveta iPhone 8.

Uvidíme aj niečo neočakávané?

Radi by sme povedali, že nás čaká veľké utajené prekvapenie, no s najväčšou pravdepodobnosťou sa odhalenia produktu zahaleného veľkými otáznikmi nedočkáme. A tu je krátke vysvetlenie, prečo - "Prvú vec, ktorú Tim Cook urobil je, že zmenil dynamicky sa meniacu spoločnosť na nudnú firmu". Tieto odvážne slová zazneli z úst Boba Burrougha, bývalého inžiniera spoločnosti Apple, ktorý počas svojej 10 ročnej kariéry pracoval ako po boku Jobsa, tak aj Cooka. Tieto zmeny, ktoré údajne nie je vidieť z externého prostredia, môžu tak okrem iného spôsobiť, že budúcnosť spoločnosti bude viac-menej predvídateľná. Podľa Burrougha sa kedysi stavili do popredia projekty a organizácia išla bokom. Divoký západ sa však po príchode Cooka zmenil na organizovaný poriadok, ktorý je bohužiaľ až príliš konzervatívny alebo inak tiež "nudný". Myslíte si, že nás Apple skôr či neskôr ešte dokáže vôbec niečim prekvapiť?