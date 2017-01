Éra kalifornského jabĺčka je vraj už dávnou históriou. Známy miliardár zo Silicon Valley pochoval Apple

Nie je to chybou Tima Cooka, ale nedostatkom priestoru pre inovácie. Peter Thiel, populárny americký investor zo slávneho Silicon Valley, tvrdí, že za jedným z najhorších období spoločnosti Apple, ktoré momentálne prebieha, stojí súčasná situácia na spotrebiteľskom trhu so smartfónmi. Budúcnosť tohto renomovaného IT priekopníka je preto podľa neho neistá. Pozornosť na mobilný priemysel nebola, samozrejme, vybraná náhodou. Ako píše web PhoneArena, až 60 percent z príjmov kalifornského giganta za posledné dva roky pochádzalo z predaja iPhonov, ktorý však poslednú dobu mierne klesol. A to isté platí o tržbách, čo sa nestalo posledných 13 rokov. Má sa ale Apple čoho obávať?

"Vieme, ako smartfóny vyzerajú a čo dokážu. Nie je to zlyhanie Tima Cooka, pretože ide o oblasť, kde už nebude viac inovácií."

Silicon Valley billionaire says "the age of Apple is over" - https://t.co/uTZIHd9XwA pic.twitter.com/J8o6Ty7YK0 — PhoneArena (@phonearena) 12. januára 2017

Keď zoberieme do úvahy tučné bankové konto spoločnosti a skutočnosť, že je aktívna i v iných častiach trhu, tak určite nie. Problémy sa najskôr prejavia v škrtaní odmien pre vrcholový manažment. Prvá fáza nastala počas roka 2016. V tomto dostane Tim Cook a jeho tím príležitosť zväčšiť a zlepšiť posledné roky pomerne slabú porciu inovácií. A keďže je sčasti pravdou, že technologická oblasť ponúka čoraz menšie príležitosti vo vylepšovaní, gigant musí tentokrát zamerať pozornosť hlavne na konštrukciu či vizuálne spracovanie. Teda podobne, ako spravilo čínske Xiaomi pri Android smartfóne Mi MIX. Tradičnú funkcionalitu, s ktorou by tak tenučké rámiky okolo displeja možné nikdy neboli, iba nahradili za modernejšie alternatívy, čím sa im sprístupnili úplne nové možnosti.

Podobné očakávania sú preto od ďalšej generácie iOS smartfónu, možno iPhone 8, ale tiež možno iPhone 7s, no tým by asi celkom riskovali. iPhone tento rok navyše oslavuje okrúhle narodeniny (prvý predstavili začiatkom januára 2007), čo by mohlo teoreticky znamenať, že nastane niekoľko razantných zmien. Posledné mesiace sa v technologických kuloároch hovorí o AMOLED displeji so zaoblenými bokmi alebo návrat ku kovovo-sklenej konštrukcii, pričom reč nejedenkrát padla aj na bezdrôtové nabíjanie, ktoré odráža aktuálny smer vývoja na mobilnom trhu. Otázka však znie, aká budúcnosť čaká Apple, ak väčšina zo spomenutých inovácií nebude v septembri realitou? Predpovedať akékoľvek katastrofy, aj vzhľadom na vyššie uvedené fakty, je zatiaľ úplne zbytočné. Všetko ukáže až čas.