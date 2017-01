Smartfón, ktorý navždy zmenil mobilný priemysel. Prvý iPhone z roku 2007 oslavuje 10 rokov!

Inteligentné mobilné telefóny prešli behom uplynulej dekády viacerými podstatnými konštrukčnými aj vizuálnymi zmenami alebo citeľnými technologickými vylepšeniami. Výbava moderných high-end kúskov momentálne ponúka ako obrovské obrazovky s vysokým rozlíšením, tak i neporovnateľne vyšší výpočtový výkon, modernejší dizajn, kvalitnejšie či prémiovejšie materiály a tiež biometrické zabezpečenie, ktoré opäť posunulo náš používateľský komfort do vyšších levelov. Smutné ale na tom je, že aj keď sa renomovaní výrobcovia snažia ako len najlepšie vedia, ani v jednom prípade nedokázali vytvoriť tak významný okamih, aký nastal pri odhalení prvej generácie dnes už nesmierne populárneho iOS smartfónu s logom nahryznutého jabĺčka, ktorý presne pred desiatimi rokmi ukázal vizionár Steve Jobs.

Courtesy of the Internet Archive, here's Apple's original January 2007 iPhone site. https://t.co/1y4fyXtSCj pic.twitter.com/6HsqmUSv64 — Harry McCracken (@harrymccracken) 9. januára 2017

Áno, od predstavenia prvej generácie iPhonu prešla presne jedna dekáda, čo znamená, že tento revolučný model oslavuje okrúhle narodeniny. Po mesiacoch špekulovania ho bývalý CEO spoločnosti Apple v celej jeho kráse predviedol na pódiu v americkom meste San Francisco a všetci prítomní novinári zrazu nevedeli, čo so sebou. Z každej strany bolo počuť famózny potlesk, ktorý trval bez prestávky niekoľko sekúnd. Stalo sa tak 9. januára 2007 a odvtedy započala éra moderných smartfónov s plnohodnotnými dotykovými kapacitami, ktoré používame do dnešného dňa. Umožňovala to takzvaná multitouch funkcionalita, pretože sme vďaka nej mohli začať zapájať do fyzickej interakcie medzi našimi rukami a mobilným telefónom nie jeden, ale hneď viacero prstov naraz, čo úspešne nahradilo často nepraktické ovládanie stylusom. Celý záznam z tejto významnej udalosti kalifornského giganta nájdeš na YouTube videu nižšie.