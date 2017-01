Bez práce nie sú koláče. Slabšie predaje Applu spôsobili, že Tim Cook zarobil za minulý rok o 1,5 milióna menej

Ešte v apríli obletela svet šokujúca správa, podľa ktorej mal nielen spomaliť predaj iPhonov, ale reč padla aj o poklese tržieb Applu, čo sa nestalo posledných 13 rokov. Mnohí z nás si preto začali klásť základnú otázku - bola to predsa ambiciózna a úspešná technologická spoločnosť, ktorá už viackrát písala históriu, prečo teda taký nečakaný zvrat? Potenciálnych faktorov je hneď viacero, no tie teraz nie sú vôbec podstatné. Baviť sa tu totiž budeme o následkoch zlých obchodných výsledkov, ktoré pocítil celý vrcholový manažment kalifornského giganta, vrátane toho najvyššieho. Ako tvrdí sama spoločnosť, Tim Cook a jeho podriadení zarobili počas minulého roka "výrazne menej", ako tomu bolo v roku 2015. Podľa pravidiel z uzatvorených kontraktov vyplýva, že ak budú slabšie predaje (oproti roku 2015 predali o niekoľko miliónov iPhonov menej), odrazí sa to aj na odmenách, čo je akási motivácia vytvárať a predávať čo najlepší produkt. Ako píše web Apple Insider, gigantovi počas minulého roka klesli čisté tržby o 7,7 a operačné výnosy o 15,7 percenta.

Treba však tiež spomenúť, že Tim Cook funguje na pozícii CEO spoločnosti Apple už viac ako 5 rokov, vďaka čomu v týchto dňoch nadobudol aj poriadne bohatý bonus. Ak k nemu pripočítame tých 8,75 milióna dolárov, čo je suma po zrazení 1,5 milióna za zlé obchodné výsledky, dokopy tak Cook nadobudol rozprávkových 145 miliónov amerických dolárov, tvrdí web Bloomberg. Bonus pre iných členov vrcholového vedenia, samozrejme, neplatí, preto sa musia uspokojiť iba s bežnou, a tento rok aj výrazne nižšou výplatou. Každý z nich si za obdobie 12 mesiacov pripísal na bankový účet niečo cez 22 miliónov.