Plánuješ si kúpiť nový iPhone 16? Bez týchto vecí ho radšej nepoužívaj

Nový iPhone 16, ktorý bol oficiálne predstavený 9.9.2024, zas raz prekonáva doterajšie štandardy výkonu, kvality a inovatívnych funkcií. Ak ťa ohúril a uvažuješ nad tým, že si ho zaobstaráš, nezabudni si k nemu prikúpiť aj potrebné príslušenstvo.

Hoci iPhone 16 pozostáva z prémiových materiálov vysokej kvality, jeho povrch je citlivý na nárazy a škrabance od ostrých predmetov. A tak sa ti môže ľahko stať, že po pár dňoch používania ti nedopatrením spadne na zem, prípadne sa poškriabe a budeš mať hlavu v smútku z poriadne drahej opravy alebo nepekného poškodenia.

Dánsky výrobca PanzerGlass™ však na to myslel a pri príležitosti predstavenia iPhone 16 uviedol na trh úplne novú radu inovatívnych produktov, ktoré ochránia tvoj smartfón aj pred tými najväčšími nástrahami. Ktorým sa oplatí venovať pozornosť?

Zdroj: PANZERSTORE

Vyrobené zo 60 % z recyklovaného skla

Všetky nové ochranné sklá PanzerGlass™ pre iPhone 16, s výnimkou špeciálneho keramického skla, sú tvorené zo 60 % recyklovaným sklom. Sú tak ešte ekologickejšie ako predtým, no zároveň si zachovávajú výnimočnú odolnosť voči nárazom a škrabancom. Sklá Ultra-Wide Fit, ktoré dokonale prekrývajú celú prednú plochu zariadenia, sú dokonca až 3x odolnejšie voči poškriabaniu ako sklá pre iPhone 15. Ty tak máš istotu, že nech už so svojím telefónom robíš čokoľvek, na jeho displeji len tak ľahko nevzniknú ryhy a škrabance.

Unikátne sklo s hliníkovým okrajom

Ak ti telefón spadne na zem, väčšinou nedopadne priamo na displej alebo zadnú stranu, ale v 70 % prípadov na hranu. Práve preto spoločnosť PanzerGlass™ pre iPhone 16 pripravila jedinečné ochranné sklo Exclusive Aluminum Frame s elegantným hliníkovým rámikom na okrajoch. Keď smartfón narazí hranou na tvrdý povrch, tento rámik zabráni popraskaniu samotného ochranného skla a displeja.

Zdroj: PANZERSTORE

Keramické ochranné sklo z vesmírnej stanice

Súčasťou ponuky ochranných skiel pre iPhone 16 je aj veľmi zaujímavý model Ceramic Protection. Ten pozostáva z unikátneho japonského skla Ohara, ktoré je mimoriadne odolné voči nárazom, škrabancom, ale aj prudkým zmenám teploty. Má tak skvelé vlastnosti, že sa dokonca používa aj vo vesmírnej stanici. A teraz ho môžeš využívať na ochranu tvojho iPhonu.

Sklo PanzerGlass™ Ceramic Protection pri teste s padajúcou oceľovou guľôčkou vykázalo 10x väčšiu odolnosť než klasické borosilikátové sklo. Naviac, je až 5x odolnejšie ako najlepšie štandardné ochranné sklo PanzerGlass™. Len pre zaujímavosť, odolá pádu 320 g guličky z výšky 2,5 metra bez vzniku prasklín. Okrem toho má vynikajúcu priehľadnosť a nijako neovplyvňuje citlivosť dotykového displeja.

Ochrana zraku a súkromia

Ochranné sklá PanzerGlass™ nemusia chrániť len displej tvojho iPhone 16. Ak ti záleží na ochrane súkromia, zaujímavou voľbou môže byť sklo Privacy. To obsahuje unikátnu fóliu, ktorá znemožňuje vidieť obraz pri pohľade zboku. Cudzí ľudia v čakárni alebo MHD tak neuvidia tvoje súkromné fotky, heslá či správy.

Pokiaľ ti zas ide o ochranu zdravia, rozhodnúť sa môžeš pre sklo PanzerGlass™ Eyecare. Jeho súčasťou je vrstva, ktorá eliminuje modré svetlo z displeja, čím chráni oči. Na povrchu sa navyše nachádza antireflexná vrstva zabraňujúca vzniku odleskov. Vďaka nej budeš oveľa lepšie vidieť na displej aj na priamom slnečnom svetle alebo pod silnejšími svietidlami.

Zdroj: PANZERSTORE

Ekologická ochrana displeja

Zaujímavú alternatívu ochranných skiel predstavuje ochrana displeja PanzerGlass™ Eco Matrix. Tá je niečo medzi ochranným sklom a fóliou, pozostáva zo 100 % recyklovaného plastu, je veľmi tenká, pružná, no zároveň odolná voči škrabancom a nárazom. A ako bonus, jej kúpou podporíš aj dobrú vec. Za každú predanú ochranu displeja Eco Matrix prispieva spoločnosť PanzerGlass™ na kampaň The Perfect World Foundation Protect the Oceans.

Puzdrá, ktoré ti nebudú prekážať

Chceš chrániť svoj iPhone 16 pred rozbitím, no zároveň sa ti nepáčia klasické puzdrá, ktoré pokazia jeho elegantný dizajn? Spoznaj puzdro HardCase s priehľadnou zadnou časťou. K dispozícii je kompatibilita s MagSafe nabíjaním alebo bez neho, v transparentnej verzii alebo alebo s čiernym rámikom po okrajoch. V prípade MagSafe verzie je pri transparentnom puzdre použitý biely rámik spolu s bielym znakom MagSafe, ktorý pôsobí naozaj veľmi elegantne a štýlovo.

Zdroj: PANZERSTORE

Puzdrá HardCase nechajú dokonale vyniknúť štýlové krivky a farbu tvojho iPhone 16. Sú kompaktné, ľahké a nijako neobmedzujú prístup k tlačidlám alebo nabíjaciemu portu. Zároveň však poskytujú vynikajúcu ochranu pri nárazoch či pádoch a zabránia tomu, aby na tele smartfónu vznikli nepekné škrabance a odreniny.

Nezabúdaj na objektívy

Si dobrodružný typ človeka, často brávaš svoj iPhone so sebou na rôzne rizikové aktivity a chceš mu poskytnúť tú najlepšiu možnú ochranu? Potom môže byť pre teba skvelou voľbou kryt objektívov PanzerGlass™ PicturePerfect, ktorý sa postará o ich ochranu pred rozbitím alebo škrabancami.

K dispozícii sú tiež elegantné sklenené ochranné krúžky PanzerGlass™ Hoops. Tie sa aplikujú priamo na jednotlivé objektívy a podobne ako kryt PicturePerfect ich chránia pred vonkajšími vplyvmi. Vybrať si môžeš spomedzi 4 farebných verzií – Ceramic, Black Titanium, All Black a Transparent.

Zdroj: PANZERSTORE

Ekologický prístup

Značka PanzerGlass™ už dlhodobo kladie dôraz na ekológiu a pri vývoji produktov pre iPhone 16 sa rozhodla ísť ešte o krok ďalej. V roku 2024 znížila podiel papiera v baleniach svojich produktov priemerne o 66 % a taktiež obmedzila prepravu produktov lietadlami, ktoré produkujú výrazne viac emisií než lodná doprava.

PanzerGlass™ naviac podniká kroky, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií CO2 pri výrobe. Recyklované materiály využíva nielen pri výrobe samotných produktov, ale aj príslušenstva. Napríklad, aplikačný rámik EasyAligner pre ochranné sklá je vyrobený zo 100 % recyklovaného ABS plastu.

Tak neváhaj, dopraj svojmu iPhone 16 ochranu od svetového lídra a používaj ho bez obáv zo škrabancov alebo rozbitia. Kompletnú ponuku produktov PanzerGlass™ nájdeš v slovenskom e-shope PanzerStore.sk